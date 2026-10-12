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La muerte de Carla Martina Ríos Fernández, de 22 años, en el incendio ocurrido este domingo 11 de octubre en Las Heras, dejó también una dolorosa pérdida entre los animales que vivían con ella. La mayoría de sus gatos y una de sus perras murieron en el siniestro. Un felino logró sobrevivir, aunque sufrió graves quemaduras y necesita continuar con su tratamiento veterinario.

Carla Martina Ríos Fernández sonriente en la foto de perfil de su Facebook.

Florencia Fuentes, integrante de la agrupación proteccionista “Sanando Huellitas“, acudió al departamento de la calle Alem al 558 tras recibir un aviso de la Policía sobre la presencia de animales que necesitaban asistencia. Desde entonces, se ocupa del gato sobreviviente y busca reunir los fondos necesarios para su recuperación. “Cuando llegué al lugar había otro gato, pero ya estaba agonizando”, lamentó en diálogo con La Opinión Austral.

Seguidamente, recordó el compromiso de Martina con el rescate animal y la ayuda que brindaba a quienes trabajaban de manera independiente en la localidad. “Ella nos ayudaba mucho a nosotras, las protectoras independientes. Siempre nos brindaba tránsito con algún caso cuando no teníamos espacio; incluso nos ha adoptado gatitos. A otra compañera también le adoptó perros y gatos”, contó.

La División Cuartel 11° (M-315) intervino en un inmueble de material mixto en Alem N° 558.

El estado de salud del gato sobreviviente

El animal sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y ya recibió medicación para tratar las quemaduras. Según explicó Fuentes, tiene afectados los bigotes, las orejas y las almohadillas de las patas, que presentan supuración. “Recién le inyectaron antibióticos y antiinflamatorios”, detalló.

Pese a las heridas, el felino no registra problemas respiratorios por la inhalación de humo. “Gracias a Dios, problemas respiratorios no tiene. Mañana (por el martes) tiene que volver a control y ahí vamos a arrancar con retirar todo su pelaje quemado. Por suerte, es bien peludo y eso lo amparó bastante del fuego”, señaló.

El gato que sobrevivió al incendio en Las Heras sufrió quemaduras en los bigotes, las orejas y las almohadillas de las patas.

El gato todavía está afectado por lo ocurrido, por lo que procuran evitarle situaciones de estrés. Fuentes indicó que se quedará con ella hasta completar su recuperación y que mantiene contacto con la familia de Martina para evaluar si desean hacerse cargo nuevamente del animal: “Hasta que esté al 100% recuperado no se va a ir y lo voy a tener yo. Hay que ver si la familia quiere quizás volver a recuperar al gatito o no”.

Cómo colaborar con el tratamiento

Los cuidados veterinarios demandan recursos económicos para cubrir las consultas, los medicamentos y las curaciones. Por eso, desde “Sanando Huellitas” solicitaron la colaboración de la comunidad.

Asimismo, el grupo debe afrontar los gastos de otra perra que presenta convulsiones, por lo que la ayuda resulta importante para sostener ambos tratamientos. Quienes deseen colaborar pueden realizar una transferencia al alias sanandohuellitas.lh, a nombre de Florencia Fuentes.

El amor de Martina por sus mascotas

Martina compartía en sus redes sociales fotografías de los animales que tenía a su cargo. En una de ellas aparecen varios gatos, entre adultos y pequeños, reunidos alrededor de recipientes de comida. “Mis bebés, los amo”, escribió junto a la imagen. Fuentes estimó que la joven tenía entre 10 y 15 gatos, además de tres perros. Una de ellas era Carmen, la más pequeña, que también murió en el incendio.

Después de conocer lo sucedido, la proteccionista publicó un mensaje de despedida en la cuenta de “Sanando Huellitas“: “Solo deseo de corazón que estén cruzando el cielo y sigan juntos. Q.E.P.D., ángeles. Hoy queda por acá tristeza, dolor. Gracias, Martina, por las veces que me ayudaste con un espacio para mis rescatados, por adoptar y por ayudar”. A su vez, se comprometió a cuidar al felino que sobrevivió: “Hoy uno de tus bebés está conmigo. Prometo cuidar de su vida como vos lo hacías y darle el amor que necesita”.

En una de sus publicaciones, Carla Martina Ríos Fernández compartió una fotografía de diez gatos, entre adultos y pequeños, mientras comían. “Mis bebes, los amo”, escribió junto a la imagen.

Investigan las causas del incendio

El fuego se desató alrededor de las 15 del domingo en un departamento de construcción mixta ubicado en la parte posterior de una propiedad de la calle Alem. Carla murió en el lugar, mientras que un joven de 24 años, señalado como su pareja, permanece internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

La investigación está a cargo del Juzgado Penal y Juvenil N.º 1 de Las Heras. Los peritos trabajan para determinar cómo se originó el fuego y establecer las circunstancias del fallecimiento.

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