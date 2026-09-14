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Un trágico y violento accidente entre dos vehículos le arrebató la vida a un joven de tan sólo 25 años en la localidad de Las Heras. El accidente ocurrió a horas de la tarde-noche del domingo 13 de septiembre pasado y la comunidad atraviesa una profunda conmoción. Otras dos personas sufrieron lesiones de consideración y fueron asistidas por personal de salud y trasladadas al hospital distrital de la ciudad.

De acuerdo a lo que informaba La Opinión Austral, los dos rodados terminaron colisionando a un costado del barrio Malvinas, precisamente sobre la ruta provincial N° 43. Fue entre un Volkswagen Country de color azul y un Nissan de color blanco que quedaron totalmente destruidos luego del impacto.

Tapa del 14 de septiembre.

Tras el choque, personal de Bomberos Voluntarios, efectivos de las Comisarías Primera y Segunda y personal del centro de salud local acudieron al sitio para brindar asistencia. Lamentablemente el resultado del accidente fue el fallecimiento del joven de 25 años y la internación inmediata de otras dos personas que iban en otro auto.

Los ocupantes del otro rodado, que serían familiares, resultaron heridos y fueron derivados de urgencia al Hospital Distrital Las Heras. Ambos se encuentran fuera de peligro. De acuerdo a las primeras informaciones a las que accedió LOA, uno habría sufrido una fractura en una de sus piernas, mientras que el otro presentó politraumatismos.

Dos personas fueron trasladadas al Hospital Distrital Las Heras, donde permanecen internadas y fuera de peligro. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Quién era la víctima y la triste despedida de sus familiares

La víctima del violento choque fue identificada como Braian Alejandro Jaramillo de 25 años quien, según dio a conocer su abuela a través de redes sociales, tenía que realizar un viaje este lunes 14 a la provincia de Neuquén para continuar con su trabajo.

Laly Jaramillo, abuela del joven, lo despidió con un sentido mensaje a través de su cuenta de Facebook. La mujer, que es directora y profesora de Herencia Cultural de la Municipalidad de Las Heras, escribió: “Solo pedir que Dios te reciba en sus brazos nieto querido. Descansa en paz”.

Y agregó: ” ¿Viniste a verme para compartir tu alegría en mi corazón de la abuela, ¿Por qué pasan estas cosas? Ya te ibas mañana a tu trabajo en Neuquén. No lo puedo creer“. La publicación recibió muchas reacciones por parte de las personas que conocen a la mujer. “Que en paz descanse y brille para el la luz que no tiene fin. Fuerzas”, fue uno de los comentarios.

Asimismo, la mujer le solicitó a Dios que consuele el corazón de su hijo (padre de Braian), de los hermanos del joven y de su madre. “No tengo consuelo, no puedo creer Dios, cuanto dolor“.

Por otro lado, Nancy Jaramillo, una tía de la víctima, también lo despidió: “Hoy Dios eligió un ángel más y se llevó a mí sobrino Braian. Todos estaremos notando su ausencia, pero sabemos que fue en un rapto como está escrito y dará consuelo a todos los que lo amamos. Era un niño, que el señor lo reciba en su gloria“.