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Un trágico y violento accidente entre dos vehículos le arrebató la vida a un joven de tan sólo 25 años en la localidad de Las Heras. El accidente ocurrió a horas de la tarde-noche del domingo 13 de septiembre pasado y la comunidad atraviesa una profunda conmoción. Otras dos personas sufrieron lesiones de consideración y fueron asistidas por personal de salud y trasladadas al hospital distrital de la ciudad.
De acuerdo a lo que informaba La Opinión Austral, los dos rodados terminaron colisionando a un costado del barrio Malvinas, precisamente sobre la ruta provincial N° 43. Fue entre un Volkswagen Country de color azul y un Nissan de color blanco que quedaron totalmente destruidos luego del impacto.
Tras el choque, personal de Bomberos Voluntarios, efectivos de las Comisarías Primera y Segunda y personal del centro de salud local acudieron al sitio para brindar asistencia. Lamentablemente el resultado del accidente fue el fallecimiento del joven de 25 años y la internación inmediata de otras dos personas que iban en otro auto.
Los ocupantes del otro rodado, que serían familiares, resultaron heridos y fueron derivados de urgencia al Hospital Distrital Las Heras. Ambos se encuentran fuera de peligro. De acuerdo a las primeras informaciones a las que accedió LOA, uno habría sufrido una fractura en una de sus piernas, mientras que el otro presentó politraumatismos.
Quién era la víctima y la triste despedida de sus familiares
La víctima del violento choque fue identificada como Braian Alejandro Jaramillo de 25 años quien, según dio a conocer su abuela a través de redes sociales, tenía que realizar un viaje este lunes 14 a la provincia de Neuquén para continuar con su trabajo.
Laly Jaramillo, abuela del joven, lo despidió con un sentido mensaje a través de su cuenta de Facebook. La mujer, que es directora y profesora de Herencia Cultural de la Municipalidad de Las Heras, escribió: “Solo pedir que Dios te reciba en sus brazos nieto querido. Descansa en paz”.
Y agregó: ” ¿Viniste a verme para compartir tu alegría en mi corazón de la abuela, ¿Por qué pasan estas cosas? Ya te ibas mañana a tu trabajo en Neuquén. No lo puedo creer“. La publicación recibió muchas reacciones por parte de las personas que conocen a la mujer. “Que en paz descanse y brille para el la luz que no tiene fin. Fuerzas”, fue uno de los comentarios.
Asimismo, la mujer le solicitó a Dios que consuele el corazón de su hijo (padre de Braian), de los hermanos del joven y de su madre. “No tengo consuelo, no puedo creer Dios, cuanto dolor“.
Por otro lado, Nancy Jaramillo, una tía de la víctima, también lo despidió: “Hoy Dios eligió un ángel más y se llevó a mí sobrino Braian. Todos estaremos notando su ausencia, pero sabemos que fue en un rapto como está escrito y dará consuelo a todos los que lo amamos. Era un niño, que el señor lo reciba en su gloria“.
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