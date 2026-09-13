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Un fatal accidente automovilístico se registró durante la tarde-noche de este domingo en Las Heras, donde dos vehículos colisionaron al costado del barrio Malvinas.

El impacto ocurrió sobre la Ruta 43 y requirió un importante operativo de rescate para auxiliar a las personas involucradas. Tras el choque, Bomberos Voluntarios, efectivos de las comisarías Primera y Segunda y personal del hospital local acudieron al sitio para brindar asistencia.

El choque fatal sucedió este domingo por la tarde-noche, en ruta 43, cerca del barrio Malvinas de Las Heras. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Según indicaron fuentes policiales a La Opinión Austral, un hombre de 25 años perdió la vida en el lugar.

Los ocupantes del otro rodado, que serían familiares, resultaron heridos y fueron derivados de urgencia al Hospital Distrital Las Heras. Ambos se encuentran fuera de peligro. De acuerdo a las primeras informaciones a las que acccedió LOA, uno habría sufrido una fractura en una de sus piernas, mientras que el otro presentó politraumatismos.

Como consecuencia del fuerte choque, ambos rodados quedaron completamente destruidos en su parte frontal.

Dos personas fueron trasladadas al Hospital Distrital Las Heras, donde permanecen internadas y fuera de peligro. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

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