Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un fatal accidente automovilístico se registró durante la tarde-noche de este domingo en Las Heras, donde dos vehículos colisionaron al costado del barrio Malvinas.
El impacto ocurrió sobre la Ruta 43 y requirió un importante operativo de rescate para auxiliar a las personas involucradas. Tras el choque, Bomberos Voluntarios, efectivos de las comisarías Primera y Segunda y personal del hospital local acudieron al sitio para brindar asistencia.
Según indicaron fuentes policiales a La Opinión Austral, un hombre de 25 años perdió la vida en el lugar.
Los ocupantes del otro rodado, que serían familiares, resultaron heridos y fueron derivados de urgencia al Hospital Distrital Las Heras. Ambos se encuentran fuera de peligro. De acuerdo a las primeras informaciones a las que acccedió LOA, uno habría sufrido una fractura en una de sus piernas, mientras que el otro presentó politraumatismos.
Como consecuencia del fuerte choque, ambos rodados quedaron completamente destruidos en su parte frontal.
Leé más notas de La Opinión Austral
Noticias relacionadas
El conductor de un auto perdió el control del mismo y terminó volcando: no hubo que lamentar heridos
Aseguran que cuatro de los detenidos por el tiroteo en Río Gallegos estaban en Perito Moreno al momento del hecho
Caleta Olivia: cuatro estudiantes habrían golpeado a un chico de 14 años en medio de un conflicto escolar
Compartir esta noticia