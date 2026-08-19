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El hecho ocurrió pasadas las 20:00 horas, en momentos en que se registraba una intensa llovizna en la zona. Por causas que son materia de investigación, el automóvil se despistó y terminó volcando a un costado de la calzada.

El vehículo involucrado fue un Peugeot 208. Tras el vuelco, la mujer fue evaluada por los profesionales de la emergencia médica que acudieron al lugar.

Afortunadamente, la conductora no sufrió lesiones y no fue necesario trasladarla a un centro asistencial. El automóvil, en tanto, presentó importantes daños materiales.

Además del personal policial y sanitario, intervino una dotación de la Unidad de Bomberos.

Los efectivos realizaron las tareas preventivas sobre el rodado y desconectaron la batería para neutralizar el vehículo y evitar riesgos durante la intervención.

El siniestro tuvo lugar sobre la Ruta Provincial 43, una vía utilizada para conectar Las Heras con Koluel Kaike, mientras las condiciones climáticas dificultaban la circulación.

Estado de la Ruta 43

Tras conocerse el vuelco, vecinos de la zona expresaron su preocupación por las condiciones de circulación en la Ruta Provincial 43. Entre los principales reclamos, mencionaron la falta de demarcación y la escasa visibilidad de las líneas de la calzada durante los días de lluvia.

“Con la lluvia no se ve directamente la ruta, no está marcado nada ni la línea hacia la banquina por lo menos para guiarse un poco”, señaló uno de los usuarios.

Otros vecinos también cuestionaron el estado de las banquinas y pidieron que se realicen mejoras para prevenir nuevos siniestros. “No hay banquinas, no cuesta nada hacer eso”, expresó otro de los comentarios.

En tanto, también hubo quienes atribuyeron parte del riesgo a la velocidad de circulación y remarcaron la importancia de conducir con mayor precaución ante condiciones climáticas adversas.

Entre los mensajes publicados tras el accidente también se destacó el alivio porque la conductora no sufrió lesiones de gravedad. “Menos mal que no hay que lamentar pérdidas”, expresó otro vecino.