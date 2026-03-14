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En Santa Cruz, el calendario cultural tiene una jornada que pertenece por completo a la danza. Cada 14 de marzo se celebra el Día del Bailarín Folclórico Santacruceño, una fecha instituida por la Ley Provincial Nº 3025 en homenaje al profesor de danzas Fabián Casimiro López, uno de los grandes referentes del folclore patagónico y formador de generaciones de bailarines en el norte de la provincia.

La conmemoración invita cada año a reconocer a quienes sostienen viva la tradición de las danzas argentinas en academias, festivales y escenarios de toda la región. Pero también es una oportunidad para mirar hacia atrás y comprender el impacto que dejó la tarea de un maestro que dedicó su vida a enseñar y a multiplicar el amor por el folclore.

Una imagen que con el paso del tiempo se volvió símbolo. El profesor Fabián Casimiro López baila junto a su esposa, la profesora Carmen Saldivia, en una escena que refleja el amor por la danza que ambos transmitieron a generaciones de bailarines en Santa Cruz. Cada 14 de marzo la provincia recuerda su legado en el Día del Bailarín Folclórico Santacruceño.

Ese legado tiene un lugar concreto en la historia cultural de Santa Cruz. En agosto de este año se cumplirán cuarenta años de la creación del instituto de danzas que fundó López y que hoy es conocido como El Fortín de López, una escuela que con el paso del tiempo se transformó en uno de los semilleros más importantes de bailarines y profesores de la Patagonia.

Fabián Casimiro López nació en Río Gallegos y desde muy pequeño mostró una inclinación natural hacia el folclore. A los siete años comenzó a dar sus primeros pasos en la danza, una pasión que con el tiempo se convertiría en vocación y en una tarea de vida.

Con los años su familia se trasladó a Pico Truncado, ciudad donde desarrolló gran parte de su trayectoria artística y cultural. Desde allí impulsó distintos proyectos vinculados a la enseñanza de las danzas tradicionales, convencido de que el folclore debía transmitirse con disciplina, conocimiento y profundo respeto por la cultura popular. Niños y jóvenes del Instituto de Danzas El Fortín de López en escena, durante una presentación que reúne música, danza y tradición. La escuela continúa formando nuevas generaciones de bailarines y mantiene vivo el legado cultural iniciado por el profesor Fabián Casimiro López en el norte de Santa Cruz.

En ese camino nació el instituto de danzas que décadas más tarde se consolidaría como una referencia para el folclore santacruceño. La escuela adoptó el nombre El Fortín en el año 2004, y luego de la muerte del profesor, ocurrida en 2008, su esposa decidió agregar su apellido para mantener viva su memoria. Desde 2009 la institución se llama El Fortín de López.

La profesora Carmen Saldivia, compañera de vida y de escenario del maestro durante más de dos décadas, recordó el origen de ese cambio en diálogo con La Opinión Austral.

“En 2004 empezamos a llamarnos El Fortín. Cuando Fabián fallece en 2008, en el año 2009 le agregué ‘De López’. Era una manera de tenerlo presente todos los días”, explicó.

Saldivia compartió con López una vida marcada por la danza y la enseñanza. “Con Fabián estuvimos juntos 26 años. Él falleció a los 41 años”, recordó al hablar del maestro que marcó la vida cultural de la región.

Con el paso del tiempo, el instituto se convirtió en un verdadero semillero de artistas. Durante décadas cientos de alumnos pasaron por sus aulas y muchos de ellos se transformaron luego en profesores de danzas folklóricas que hoy enseñan en academias, escuelas municipales y ballets de distintas localidades de Santa Cruz.

El profesor Fabián Casimiro López, referente de la danza folklórica en Santa Cruz. En su homenaje, cada 14 de marzo la provincia celebra el Día del Bailarín Folclórico Santacruceño.

Ese efecto multiplicador se percibe especialmente en el norte de la provincia. Pico Truncado, Las Heras, Caleta Olivia y otras ciudades de la región cuentan hoy con docentes y bailarines que iniciaron su camino en el espacio creado por López. Allí aprendieron no sólo los pasos del folclore argentino sino también una forma de vivir la danza como identidad cultural.

La escuela incorporó además una estructura de formación sistemática que permitió a muchos alumnos rendir exámenes y obtener títulos vinculados a conservatorios de danza, entre ellos el Conservatorio Fracassi, uno de los sistemas de enseñanza más difundidos del país.

El trabajo pedagógico desarrollado durante décadas explica por qué la figura de López sigue siendo recordada con respeto y afecto en todo el ámbito folklórico santacruceño. Su tarea no quedó limitada a un escenario o a una generación. Se multiplicó en cada alumno que continuó enseñando y en cada academia que nació a partir de aquella primera experiencia.

El ballet del Instituto de Danzas El Fortín de López en plena coreografía durante una presentación en escenario. La escuela dirigida por la profesora Carmen Saldivia continúa el legado del recordado maestro Fabián Casimiro López, formando nuevas generaciones de bailarines en Santa Cruz.

Hoy la institución continúa su actividad bajo la conducción de Carmen Saldivia junto a su hija, Gabriela Nerea López, también profesora de danzas, quienes mantienen viva la escuela que el maestro ayudó a construir.

El legado familiar también alcanza a una nueva generación. La nieta del profesor, Suami Fabiana López, de 15 años, ya se desempeña como profesora de danzas, mientras que el más pequeño de los nietos, Polo Jesús Dure López, de apenas dos años, crece en un entorno donde el folclore forma parte de la vida cotidiana.

En el marco del Día del Bailarín Folclórico Santacruceño, este sábado se realiza además un homenaje especial en el cine de Pico Truncado, organizado por el área de Protocolo del municipio. El acto está abierto a toda la comunidad y convoca a vecinos, bailarines y referentes culturales de la región.

Durante la ceremonia, el instituto El Fortín de López realizará una donación al museo local de un atuendo de baile perteneciente al profesor Fabián López, acompañado por una fotografía, con el objetivo de preservar parte de su historia y su legado cultural.

La danza en escena. Integrantes del Instituto de Danzas El Fortín de López interpretan una coreografía durante una presentación del ballet, reflejo del trabajo formativo que desde hace décadas impulsa la escuela fundada por el recordado profesor Fabián Casimiro López.

A cuatro décadas de su creación, la escuela fundada por el maestro se prepara para celebrar en agosto sus 40 años de vida. Cuatro décadas dedicadas a enseñar folclore, a formar bailarines y a transmitir una tradición que hoy se siente en cada escenario del norte santacruceño.

Cientos de alumnos pasaron por sus aulas y muchos de ellos continúan hoy enseñando en distintos puntos de la provincia. De alguna manera, cada festival, cada ensayo y cada presentación folklórica que se realiza en la región guarda algo de aquella semilla sembrada por Fabián López.

Porque el legado de un maestro no se mide solamente en los aplausos de un escenario. Se mide en las generaciones que continúan bailando, enseñando y transmitiendo una cultura que sigue viva en cada rincón de Santa Cruz.