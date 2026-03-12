Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, este jueves se llevó a cabo en Las Heras una jornada de concientización y prevención sobre el virus del papiloma humano (HPV), organizada por profesionales del Hospital Distrital local.

La actividad se desarrolló en el Centro Cultural Las Heras, donde se reunieron vecinos, trabajadores de la salud y autoridades hospitalarias para participar de una charla informativa centrada en la prevención de enfermedades vinculadas a este virus, considerado una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en el mundo.

La jornada contó con la presencia de los directivos del hospital y profesionales de distintas especialidades. Entre ellos participaron el odontólogo Alejo Fabián Burgos, director hospitalario; el doctor Guillermo Carlos Ghisolfo, director asociado médico; la doctora Grisela López, médica infectóloga; la licenciada Valeria Da Silva, obstétrica; y la doctora María Sol Serrano, médica patóloga.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados a la prevención del cáncer cervicouterino y otras patologías asociadas al virus del papiloma humano, con el objetivo de brindar información clara a la comunidad y reforzar la importancia de los controles médicos periódicos.

La infectóloga Griselda López dialogó con La Opinión Austral tras la jornada de prevención de HPV realizada en Las Heras

Una infección muy frecuente

Durante su exposición, la infectóloga Grisela López explicó que el virus del papiloma humano es una infección viral que afecta exclusivamente a los seres humanos y que presenta una gran diversidad de tipos.

“Existen alrededor de 200 tipos de virus del papiloma humano y de ellos unos 40 pueden infectar el tracto anogenital”, detalló durante la charla.

Según explicó, algunos de estos virus son considerados de bajo riesgo oncogénico, generalmente responsables de verrugas genitales, mientras que otros son de alto riesgo, ya que pueden estar vinculados al desarrollo de distintos tipos de cáncer.

Entre estos últimos se encuentran principalmente los tipos 16 y 18, que son los que con mayor frecuencia se relacionan con el cáncer de cuello uterino, aunque el virus también puede asociarse a cáncer de vulva, pene o ano.

De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Salud mencionadas durante la jornada, los tipos 6 y 11 son responsables de cerca del 93% de las verrugas genitales, mientras que los tipos 16 y 18 explican aproximadamente el 77,9% de los casos de cáncer cervical.

La especialista también remarcó que el HPV es la infección de transmisión sexual viral más frecuente. Se estima que alrededor del 80% de la población sexualmente activa tendrá contacto con el virus en algún momento de su vida. Sin embargo, en la mayoría de los casos el organismo logra eliminar la infección de manera natural.

“Más del 90% de las infecciones son asintomáticas y se autolimitan. Es decir, el propio cuerpo logra enfrentar al virus y eliminarlo”, explicó.

No obstante, en un porcentaje menor la infección puede persistir y volverse crónica, lo que puede favorecer el desarrollo de lesiones precancerosas o cáncer cuando se combina con otros factores de riesgo.

Vecinos y personal de salud participaron de la charla informativa sobre prevención del virus del papiloma humano realizada en el Centro Cultural de Las Heras. Foto: Jorge Bilbao/ La Opinión Austral

Claves sobre el virus del papiloma humano (HPV)

* Es la infección de transmisión sexual viral más frecuente. Se estima que alrededor del 80% de las personas sexualmente activas tendrá contacto con el virus en algún momento de su vida.

* Existen más de 200 tipos de HPV, aunque unos 40 pueden infectar el tracto anogenital.

* Los tipos 6 y 11 son responsables de cerca del 93% de las verrugas genitales.

* Los tipos 16 y 18 están asociados a aproximadamente el 77,9% de los casos de cáncer de cuello uterino.

* La vacuna contra el HPV forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y se aplica de manera gratuita y obligatoria a niñas y niños de 11 años.

Vacunación y controles

Durante la charla también se destacó la importancia de la vacunación contra el HPV, incorporada al calendario nacional de vacunación en Argentina. La vacuna se aplica de manera gratuita y obligatoria a niñas y niños de 11 años.

Actualmente existen vacunas que protegen contra distintos tipos del virus. La vacuna tetravalente cubre los tipos 6, 11, 16 y 18, mientras que la vacuna nonavalente amplía la cobertura incorporando otros serotipos vinculados al cáncer. Según explicó la especialista, ambas vacunas presentan alta eficacia y seguridad.

La tetravalente previene cerca del 70% de los cánceres cervicales, mientras que la nonavalente puede alcanzar alrededor del 90% de cobertura, debido a que protege contra una mayor cantidad de tipos virales.

Además de la vacunación, los profesionales remarcaron la importancia de realizar controles ginecológicos periódicos. En ese sentido, recordaron que el Papanicolaou (PAP) permite detectar de forma temprana lesiones en el cuello uterino y debe realizarse al menos una vez al año.

“Se estima que alrededor del 80% de la población sexualmente activa tendrá contacto con el virus del papiloma humano en algún momento de su vida”, explicó la infectóloga Grisela López.

Prevención y controles

En diálogo con La Opinión Austral, la infectóloga Grisela López explicó que la jornada tuvo como objetivo reforzar el mensaje de prevención y acercar información a la comunidad en el marco de las actividades impulsadas durante el Mes de la Mujer.

De izquierda a derecha, la medica patóloga María Sol Serrano, la infectóloga Griselda López y la obsttétrica Valeria Da Silva durante la charla de prevención de HPV realizada en el Centro Cultural de Las Heras. Foto: Jorge Bilbao/La Opinión Austral

La profesional señaló que el virus del papiloma humano es una infección muy frecuente y que puede afectar tanto a mujeres como a hombres, ya que se transmite principalmente a través del contacto sexual.

Según explicó, aunque el uso de preservativo continúa siendo una herramienta importante para prevenir infecciones de transmisión sexual, en el caso del HPV no ofrece una protección completa, debido a que no cubre toda la superficie de la piel de la zona genital.

Por ese motivo, remarcó que la vacunación y los controles médicos periódicos siguen siendo las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades asociadas a este virus: “Los controles deben realizarse de manera regular y ante cualquier lesión o cambio que llame la atención es importante consultar al médico”, indicó.