El Hospital Distrital Benigno Fernández de Las Heras confirmó este martes que dos de los pacientes que resultaron heridos en el trágico choque ocurrido el domingo sobre la circunvalación de la Ruta Provincial 43 permanecen internados y fuera de peligro, mientras que el esposo de Dana Flores, la joven de 25 años que murió en el accidente, fue trasladado a un centro de mayor complejidad en Comodoro Rivadavia.

La información fue confirmada en diálogo con La Opinión Austral por el jefe del Departamento de Enfermería del hospital local, Julio César Méndez, quien brindó detalles sobre la evolución de los pacientes que continúan bajo atención médica tras el siniestro vial que conmocionó a la comunidad.

“En la institución se encuentran actualmente dos pacientes internados, un masculino y una femenina. Ambos están fuera de peligro y permanecen en el servicio de internación general. No están en terapia ni en servicios críticos”, explicó Méndez.

Julio César Méndez, jefe del Departamento de Enfermería del Hospital Distrital, brindó detalles sobre el estado de los pacientes internados.

Según indicó el profesional, los pacientes evolucionan favorablemente de las lesiones sufridas durante el violento impacto ocurrido el domingo por la mañana. En tanto, otro de los heridos —Gabriel Gustavo Fariña, esposo de la joven fallecida— fue derivado a un centro de mayor complejidad fuera de la ciudad: “Uno de los pacientes que ingresó por el accidente fue trasladado a Comodoro Rivadavia, a una clínica de mayor complejidad”, confirmó Méndez.

El traslado se realizó luego de que el hombre fuera estabilizado en el hospital local y atendido por el equipo médico tras su ingreso al servicio de emergencias.

El jefe de enfermería también destacó el trabajo coordinado que se llevó adelante durante la atención de la emergencia: “Estos accidentes no son frecuentes en una ciudad como la nuestra, pero el personal hospitalario, la policía y los bomberos trabajaron muy bien en el lugar del hecho. Se actuó de manera coordinada y se pudo trasladar adecuadamente a los involucrados”, señaló.

De acuerdo con lo manifestado por Méndez, en el operativo intervinieron dos ambulancias, lo que permitió realizar el traslado de los heridos de forma rápida hacia el hospital.

“El hospital está preparado para enfrentar situaciones de estas características. Se trabajó en tiempo y forma, se realizó el triage correspondiente y se pudo asistir adecuadamente a las personas involucradas”, agregó Méndez.

La despedida de Dana Flores

Mientras la investigación judicial avanza para determinar las circunstancias del choque, la comunidad de Las Heras también atravesó horas de profundo dolor por la muerte de Dana Sabrina Flores, la joven de 25 años que perdió la vida en el siniestro.

Familiares, amigo y vecinos despidieron a dana Flores en el cementerio local.

La despedida se realizó durante la jornada del martes en el cementerio de Las Heras, donde familiares, amigos y vecinos acompañaron el último adiós. La joven había llegado a Santa Cruz desde San Rafael, Mendoza, junto a su esposo en busca de trabajo y nuevas oportunidades para su familia.

La tragedia generó una fuerte conmoción tanto en Las Heras como en su ciudad de origen, donde familiares y amigos iniciaron una campaña solidaria para colaborar con los gastos que surgieron tras el accidente.

Hasta la localidad también viajaron los padres de Dana y los familiares de su esposo para acompañar a la familia y resolver la situación generada tras el fallecimiento de la joven madre.

La pareja residía en Las Heras junto a sus hijos, quienes ahora permanecen bajo el cuidado de familiares mientras los adultos reorganizan la situación familiar tras lo ocurrido.

La madre de Dana Flores viajó desde San Rafael para despedir a su hija en Las Heras.

El hecho

El siniestro vial ocurrió el domingo a las 6:27 de la mañana sobre la circunvalación de la Ruta Provincial 43, en cercanías del acceso a la empresa TUSA, en el sector oeste de la ciudad.

Según consta en el parte policial, el hecho fue advertido por personal que se dirigía hacia el sector para verificar el estado de la calzada debido a la intensa neblina registrada durante esa madrugada.

Al arribar al lugar se constató una colisión frontal excéntrica entre dos vehículos. El primer rodado involucrado fue un Renault Fluence color negro, dominio PFG-947, conducido por Matías Alberto Villasanti, quien viajaba acompañado por Nachelin Venecia Sánchez Rodríguez y Brenda Natalia González. Los tres ocupantes resultaron con lesiones de gravedad.

El segundo vehículo era un Fiat Cronos color gris, dominio AH030KY, conducido por Gabriel Gustavo Fariña, quien viajaba acompañado por Dana Sabrina Flores.

Producto del violento impacto, la joven de 25 años falleció en el lugar del accidente. Los heridos fueron asistidos por personal sanitario y evacuados hacia el hospital local luego de ser rescatados por bomberos de la Unidad de Bomberos 11 de Las Heras.

Así quedó uno de los vehiculos tras el violento choque frontal ocurrido el domingo por la mañana sobre la circunvalación de la Ruta Provincial 43.

En el lugar también trabajó personal de la Sección Gabinete Criminalístico, que realizó las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación.

El magistrado interviniente, Eduardo Quelín, dispuso la extracción de muestras de sangre y orina a los conductores para determinar las circunstancias del hecho, además de la realización de la autopsia correspondiente sobre el cuerpo de la joven. Las tareas periciales finalizaron cerca de las 10:30 de la mañana del domingo, mientras la comunidad comenzaba a tomar dimensión de la tragedia.

Tres días después, Las Heras despidió a Dana Flores en medio de un profundo dolor, mientras los heridos continúan recuperándose de las lesiones sufridas tras el accidente ocurrido sobre la circunvalación de la Ruta Provincial 43, un hecho que generó conmoción tanto en Santa Cruz como en San Rafael, ciudad de origen de la joven.

