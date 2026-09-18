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Gabriela Extremador, madre de Gimena Extremador, la joven que fue violentamente asesinada hace casi tres años, renovó su pedido de justicia por el homicidio de su hija y reclamó que se defina cuanto antes la fecha del juicio oral. Previamente La Opinión Austral había publicado declaraciones del fiscal Ariel Gandía que indicaba que el juicio podría realizarse en noviembre y del abogado querellante Alberto Luciani que también hizo reclamos por la definición de la fecha.

Tapa del 30 de noviembre del 2023.

La mujer, que tiene a su cargo los tres hijos de Gimena, recordó el crimen y expresó el dolor que atraviesa desde el 17 de noviembre de 2023, cuando la joven fue asesinada en Las Heras. “Son fechas que me recuerdan cómo le quitaron la vida a mi hija, cómo se siente que te arrebaten la vida de la manera más cruel y despreciable”, escribió.

Gabriela Extremador, madre de Gimena, la joven asesinada el 17 de noviembre de 2023

En el mismo mensaje, Gabriela sostuvo que, como muchas madres que perdieron a sus hijas, debe convertirse en la voz de Gimena para continuar reclamando justicia. “Hoy, con todas mis fuerzas, grito justicia por vos, mi amada hija y seguimos esperando el juicio, que no entiendo por qué no sale y lo alargan tanto”, manifestó.

El caso se encuentra en una instancia previa al debate que tiene como acusado al expastor evangelico Gustavo Saldivia. El fiscal de Instrucción Candía había informado a este medio a mitad del año pasado que el caso fue elevado a juicio. Sin embargo, todavía no se habría establecido una fecha definitiva.

Nelson Saldivia está detenido por el crimen.

El crimen que conmocionó a Las Heras

Gimena tenía 29 años y era madre de tres hijos cuando fue encontrada sin vida en un descampado del barrio El Calafate de Las Heras. La autopsia determinó que había recibido 32 heridas provocadas con un arma blanca, dos de ellas mortales. El cuerpo presentaba además signos de una violencia extrema, entre ellos una extremidad cercenada por animales en el descampado donde fue abandonado.

Por el crimen se encuentra imputado y procesado con prisión preventiva Saldivia, de 46 años, quien es señalado como el único sospechoso de la causa. El hombre había sido pastor evangélico y fue detenido luego de que los investigadores allanaran su vivienda, ubicada a pocas cuadras del lugar donde fue hallado el cuerpo de Gimena.

Vecinos y agrupaciones marcharon por el centro de Las Heras portando las banderas del colectivo feminista y el pedido local por Gimena Extremador. La movilización se replicó en sintonía con las masivas convocatorias que tuvieron lugar en todo el país. Foto: Jorge Bilbao/ La Opinión Austral

Durante el procedimiento se secuestraron elementos considerados relevantes para la investigación, entre ellos manchas de sangre y prendas de vestir de mujer que habían sido recientemente lavadas. Asimismo cuando los efectivos policiales llegaron al domicilio del hombre lo encontraron con bolsas en la andrada a punto de irse.

La explicación del acusado y las pruebas reunidas

Cuando fue abordado por las autoridades, Saldivia habría intentado justificar su estado alegando que había consumido sustancias. “Estoy pasadísimo de droga, no me acuerdo nada”, habría manifestado, según la información difundida sobre el expediente. Esa declaración provocó indignación entre los familiares de Gimena y en la comunidad de Las Heras, que desde el inicio reclamó el esclarecimiento del crimen y una condena para el responsable.

Gimena Extremador (Der.), asesinada de 32 puñaladas el 17 de noviembre de 2023, junto a su madre.

La querella, representada por el abogado Alberto Luciani, también denunció demoras burocráticas y errores procesales durante la etapa de instrucción en diálogo con La Opinión Austral. Desde ese sector expresaron preocupación por el tiempo transcurrido y por la posibilidad de que los retrasos afecten el avance del proceso.

Alberto Luciani dialogó con La Opinión Austral. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Mientras Saldivia continúa detenido en prisión preventiva, la familia espera que el juicio finalmente tenga una fecha definida. Gabriela sostiene que el debate debe realizarse sin nuevas postergaciones para que el crimen de su hija no quede impune. “Que nunca más haya una Gimena en nuestro pueblo”, escribió la mujer.