Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles 16 de septiembre se cumplen tres días desde el accidente fatal que le arrebató la vida a un joven de 25 años en la localidad de Las Heras. El choque ocurrió sobre la Ruta Provincial N° 43, en cercanías del barrio Malvinas. Por causas que todavía se investigan, los rodados Volkswagen Gol Country y un Nissan Versa colisionaron violentamente.

La víctima del accidente resultó ser Braian Alejandro Jaramillo un joven que se encontraba de visita hace una semana para ver a sus familiares y el lunes pasado tenía programado un viaje a la provincia de Neuquén para continuar su trabajo. En la zona norte de Santa Cruz vivía su padre su abuela y otros allegados.

Tapa del 14 de septiembre.

El joven se encontraba a bordo del Nissan cuando ocurrió el accidente. Alrededor de las 19:30, el médico de guardia constató que no presentaba signos vitales y certificó su fallecimiento. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue local para la realización de la autopsia médico-legal.

En el otro vehículo viajaban dos hombres que fueron identificados como Cristofer Cataudella, de 26 años, y Dante Cataudella, de 40. Ambos quedaron atrapados y debieron ser rescatados por personal de Bomberos del Cuartel N° 11 y trasladados a las instalaciones del centro de salud.

Ambos vehículos quedaron completamente destruidos por la violencia del impacto. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Uno de ellos sufrió lesiones graves, entre ellas una fractura de fémur, por lo que fue derivado a la sala de cirugía. El otro presentó un traumatismo craneal leve y permaneció internado en observación, sin riesgo grave para su vida.

La investigación se encuentra en curso. La Policía secuestró ambos vehículos y los trasladó al depósito policial, mientras el Juzgado de Instrucción Penal N° 1 dispuso la realización de pericias toxicológicas a los dos ocupantes del Volkswagen. Asimismo ordenó que ambos fijaran domicilio a disposición del juez.

El mensaje de la abuela a días del hecho

A través de las redes sociales, Laly Jaramillo agradeció el acompañamiento recibido por la familia luego de la muerte del joven.“Mi gente querida, quiero agradecer a todos los que nos brindaron tanto respeto, afecto y cariño hacia mi nietito Braian”, escribió.

En su mensaje mencionó los mensajes, llamados y gestos de acompañamiento recibidos por parte de sus familiares, amigos, compañeros de la Escuela Secundaria N° 3, donde Braian había egresado, y sus compañeros de trabajo de la empresa Expro, de Neuquén.

El choque fatal sucedió este domingo por la tarde-noche, en ruta 43, cerca del barrio Malvinas de Las Heras. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

También agradeció a los delegados y al sindicato de Neuquén, que se comunicaron para acompañar a la distancia a su padre y al resto de la familia. Además, destacó especialmente a Roxana Totino, al grupo Herencia Cultural, a sus amigos, colegas y conocidos, y a Naty Yerio. “Gracias, gracias, gracias”, expresó la mujer en nombre de las familias Jaramillo, Tejeda, Cossy y Mariman.

En otra publicación, Laly despidió directamente a su nieto con un mensaje cargado de dolor, acompañado por un enlace y una canción publicada en Youtube: “Te amaré por siempre, mi nieto querido, hasta que nos volvamos a encontrar. Te daré otro abrazo y estaremos por siempre juntos, por la eternidad”.

Dos personas fueron trasladadas al Hospital Distrital Las Heras, donde permanecen internadas y fuera de peligro. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La despedida de su tía

Sabrina Cossy, tía de Braian, también compartió un mensaje de despedida para el joven días después de conocerse su fallecimiento en el siniestro vial ocurrido en Las Heras. Otros familiares también le brindaron el último adiós al joven que estaba de visita hace una semana para visitar a sus allegados.

“Mi primer sobrino, siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. La vida es injusta, nunca voy a entender por qué pasan estas cosas. No te digo adiós, sino hasta luego, porque tengo fe en que nos volveremos a ver en algún momento. Te quiero mucho, sobrino hermoso. Hasta siempre, Braian Alejandro”, escribió.