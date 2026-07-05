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Una nueva denuncia por un presunto hecho de violencia de género sacude a la localidad de Las Heras luego de que se conocieran detalles del violento episodio ocurrido durante la madrugada del sábado en una vivienda del barrio Don Bosco.

De acuerdo con la información policial a la que pudo acceder La Opinión Austral, uno de los detenidos tenía vigente una medida judicial de prohibición de acercamiento hacia su ex pareja, a cuyo domicilio habría ingresado por la fuerza portando un arma blanca.

Según el informe oficial, el hecho ocurrió alrededor de la 1.09 de la madrugada, cuando una mujer solicitó la presencia policial debido a que su ex pareja se encontraba ocasionando disturbios en el exterior de su vivienda.

Al llegar al lugar, efectivos de la División Comisaría Segunda constataron la situación y encontraron a un hombre de 28 años retenido por varias personas en el exterior de la casa. En ese momento observaron que otro hombre intentó retirarse rápidamente del lugar y arrojó al suelo un cuchillo que llevaba en sus manos. Fue interceptado sobre calle Simón Bolívar al 350 y posteriormente detenido.

La denunciante manifestó que se encontraba compartiendo una cena familiar cuando su expareja -identificado como B. Álvarez- y un complice -A. Herrera- llegaron al domicilio en bicicletas. Según relató, Álvarez ingresó sin autorización de manera intempestiva, provocó daños en la puerta de acceso a golpes de puño y patadas y comenzó a amenazarla tanto a ella como a los integrantes de su familia mientras portaba un arma blanca.

Ante esa situación, dos hermanos de la mujer intervinieron para sacar al agresor de la vivienda, produciéndose un forcejeo durante el cual un hombre sufrió cortes en el lado izquierdo del tórax y una mujer resultó herida en una oreja. Los heridos fueron trasladados al hospital local, donde se certificó que presentaban lesiones leves provocadas por un arma punzocortante.

Los aprehendidos fueron identificados por la Policía como A. Herrera, de 28 años, y B. Álvarez, de 30, quienes quedaron detenidos e incomunicados hasta prestar declaración indagatoria ante el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1, que interviene en la causa.

Incumplió una prohibición de acercamiento

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que Álvarez también quedó imputado por el presunto delito de desobediencia judicial, ya que al momento del hecho tenía vigente una medida de prohibición de acercamiento respecto de la denunciante.

El duro descargo de la familia de la víctima

Tras conocerse el hecho, familiares de la mujer realizaron fuertes publicaciones en redes sociales reclamando que el caso no quede impune.

“B. Álvarez anoche entró a la casa de mi sobrina a matarla y gracias a Dios ella estaba con mi familia. Que esto no quede en la nada. Hay menores detrás de todo esto, menores que son sus propias hijas y ni eso le importó”, escribió una familiar.

En la misma publicación también sostuvo que “su cómplice Á. Castro lo acompañó varias veces a pasar por el domicilio rompiendo la prohibición de acercamiento y A. Herrera fue quien le hizo campana al momento de lo sucedido”.

Además, afirmó: “Él iba a matar a la mamá de sus hijas. No pudo, pero así también cortó con un arma blanca a dos de mis sobrinos y esto pudo haber terminado peor”.

Otro integrante de la familia también expresó en redes sociales: “Que no se les olvide esta cara. Están presos por intento de feminicidio”.