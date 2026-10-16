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Este viernes 16 de octubre se cumplen cinco días desde el incendio en el departamento de la calle Alem de la localidad de Las Heras que le arrebató la vida y los sueños a Martina Ríos de 22 años. Un joven que, presuntamente, era el novio de la chica, quedó internado en terapia intensiva.

Se trata de Enzo Acosta de 24 años, con quien Martina tenía una relación inestable desde hace varios años. Los jóvenes se conocían desde chicos y, de acuerdo con la información revelada por fuente consultadas por La Opinión Austral, la relación que tenían no era armoniosa y era complicada.

Acosta en una foto publicada en su Facebook.

Cómo fueron las horas previas al incendio

Las horas previas al incendio también son parte de la reconstrucción del hecho. Testigos aseguraron a La Opinión Austral haber visto a Martina y Acosta juntos el sábado por la noche en el interior de Irlanda, que es un local nocturno de la ciudad lasherense.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 16 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

También trascendió que luego habrían continuado la reunión en la vivienda hasta tarde, en lo que se conoce como “after”. En este caso, la interrogante es si podrían haber estado acompañados en los momentos previos a que se desatara el incendio. La hipótesis deberá ser esclarecida con el análisis de cámaras de la zona. Al lado del departamento había un comercio que podría haber registrado imágenes.

Otro punto bajo análisis es el estado de las ventanas. La vivienda tenía dos aberturas con rejas y candados. Una persona habría visto a Acosta, poco antes del incendio, junto a una ventana de la planta alta o del sector del techo, aparentemente manipulando uno de los cierres.

Martina tenía tan solo 22 años cuando perdió la vida en el incendio de Las Heras.

De acuerdo con la reconstrucción de las primeras actuaciones, cuando los efectivos encontraron a Acosta afuera, él les habría indicado que las llaves estaban a un costado. Sin embargo, al subir, no las habrían encontrado y por eso fue necesario que se rompan los elementos de seguridad.

Conmovedora despedida a la joven Martina Ríos, en Las Heras. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El comisario Ángel Sánchez, jefe de la Comisaría Primera, que intervino en el hecho, informó que los policías que intentaron rescatar a Martina “quedaron muy afectados porque no podían subir y escuchaban a la chica con vida, sus gritos” y reveló que “era imposible subir por la escasa visibilidad y el fuego en la escalera”.

Fuentes judiciales confirmaron a La Opinión Austral que el fuego se inició en la escalera de acceso a la habitación donde estaba Martina, quien se encontraba encerrada. El mismo fue iniciado por un elemento de llama libre, que podría ser un encendedor (o algo similar). Esto se conoció a través del informe de Bomberos sobre las pericias en el departamento.

Personal policial, Bomberos y peritos de Criminalística trabajaron en el departamento de Las Heras donde murió Carla Fernández. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Una nueva inspección ocular

A horas de la mañana del jueves 15 de octubre, en el departamento que compartía la pareja se llevó a cabo una nueva inspección ocular. La tarea se llevó a cabo en búsqueda de nuevas pistas que puedan sumar a la investigación que realiza el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 del doctor Eduardo Quelín.

Eduardo Quelín, juez a cargo de la causa.

Las tareas estuvieron a cargo del subcomisario Cáceres, el subjefe de la Primera y personal de la Unidad de Bomberos 11. Los investigadores trabajaron varias horas en la vivienda y, hasta el momento, no se dieron a conocer los resultados de la inspección.

Cabe resaltar que la investigación tomó un giro inesperado el martes pasado, luego de que fuentes judiciales revelaran a LOA que las tareas realizadas en el departamento de los jóvenes, realizadas por Bomberos y Criminalística, revelaran que el incendio fue intencional y no accidental, como se intentó instalar desde la familia de Acosta.

Personal policial durante la inspección ocular realizada este jueves en el departamento siniestrado. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La causa fue caratulada como homicidio calificado y, hasta el momento, el único sospechoso es el joven de 24 años. Acosta había sido encontrado en el exterior de la vivienda siendo asistido por vecinos de la zona dado a que mostraba dificultades para respirar. Fue trasladado al hospital distrital, donde quedó internado en terapia intensiva.

Enzo Acosta se encuentra internado y tiene comprometidas las vías respiratorias.

Según comentó su madre, presenta compromiso de la vía respiratoria a la altura de la faringe y la laringe, se encuentra custodiado por la Policía de Santa Cruz y, hasta el jueves, continuaba en estado crítico y con diagnóstico reservado. La justicia aguarda que pueda declarar.

Otro dato que se conoció es que Martina perdió la vida debido a inhalación por monóxido de carbono, no presentaba signos de lucha, no tenía lesiones y no había registros de denuncias realizadas por la joven en contra de Acosta dado a casos de violencia de género.

Alberto Luciani representa a la familia de Martina Ríos. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La Justicia busca saber la verdad del caso que causó una profunda conmoción en la localidad de Las Heras, en Santa Cruz y llegó a ser visible en medios nacionales. Testigos y vecinos de la joven están declarando en la sede judicial. Desde la querella, representada por el abogado Alberto Luciani, están trabajado sobre la interrogante: ¿fue un femicidio?