Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El incendio intencional que provocó la muerte de Martina Ríos, de 22 años, en Las Heras sigue dejando escenas de dolor y preocupación por los animales que vivían con ella. En las últimas horas, se confirmó que tres gatos sobrevivieron al siniestro: uno -llamado Kakashi– continúa recuperándose de las lesiones, otro fue rescatado recientemente y el último permanece desaparecido.

La información fue brindada por Florencia Fuentes, integrante de la agrupación “Sanando Huellitas“, quien trabaja junto a Carla Olivera, de “Patitas Callejeras“, para asistir a los animales y dar con el felino que todavía no pudieron rescatar.

En diálogo con La Opinión Austral, afirmó: “Apareció otro de los gatos de Martina, por suerte sin heridas graves. Queda otro que, lamentablemente, cuando Bomberos quiso agarrarlo, se escapó, así que estamos intentando dar con él para rescatarlo”.

El gato que sobrevivió al incendio en Las Heras sufrió quemaduras en los bigotes, las orejas y las almohadillas de las patas.

Kakashi continúa con atención veterinaria

El primer gato rescatado fue identificado como Kakashi. El animal sufrió quemaduras durante el incendio y permanece al cuidado de Fuentes, quien comparte actualizaciones sobre su evolución. Según detalló la proteccionista, todavía necesita controles veterinarios porque tiene las almohadillas muy irritadas y presenta descamación en las orejas. Además, continúa comiendo alimentos blandos para evitar molestias, ya que al principio se negaba a comer.

De igual forma, el segundo felino rescatado deberá ser revisado por un veterinario. Por el momento, quienes lo tienen bajo su cuidado no pudieron determinar si es macho o hembra ni le asignaron un nombre. Mientras tanto, sigue buscando al último gato, que escapó cuando los bomberos intentaron capturarlo. El objetivo es ponerlo a salvo y garantizar que reciba la atención necesaria.

El pedido de justicia por Martina y sus mascotas

La búsqueda de los animales se desarrolla en medio del dolor que atraviesa Las Heras por la muerte de la joven. Este miércoles 14 de octubre, familiares, amigos y vecinos se movilizaron para reclamar justicia por Martina, en una jornada marcada por la tristeza y la indignación.

“Ellos (por los felinos) la extrañan mucho y por mi parte me sumo al pedido de justicia no solo por ‘Martu’, si no por la vida de sus mascotas que ella amaba como hijos“, dijo Fuentes a LOA. Asimismo, mediante las redes sociales de “Sanando Huellitas”, la proteccionista compartió un sentido mensaje en el que recordó el vínculo que la joven mantenía con sus animales y acompañó el reclamo de sus seres queridos.

“Soy hija, soy hermana, soy amiga, soy sobrina, soy mujer, soy madre y no, no soy madre de hijos humanos, soy madre de hijos perros, gatos, de seres indefensos que llegan a mis brazos. Seres sintientes. Eso puede gustar o disgustar pero no está en mi ser no tratarlos como a mis hijos. Martina amaba a sus perros y gatos de esa manera. Como hijos y hoy su ausencia duele, su partida generó tristeza, dudas, dolor, miedo. Y lo único que pedimos es Justicia. Nos sumamos al pedido de justicia, por Martina y por sus hijos”, remarcó.

Seguidamente, lamentó: “Te fuiste de este mundo físico y no solo vos, también tus amados hijos. Pocos de ellos quedaron con vida pero sin vos, sin tu amor. En sus comportamientos está tu ausencia, sus miradas de miedo, vacío, que de a poco van a ir sanando. Te extrañan y mucho. Uno aún no pudimos agarrar pero se que vas a hacer que llegue a nosotras y podamos mantenerlo a salvo como con los demás. Dios les dé el descanso que merecen, juntos para siempre”.

En el cierre del escrito, destacó la vocación de la víctima como rescatista de animales: “Gracias por la persona de corazón noble que fuiste. Justicia por vos ‘Martu’, Carmen (su perra) y todos los michis que se fueron con vos”.

Cómo ayudar a los gatos sobrevivientes

Las proteccionistas independientes reciben aportes para afrontar los controles médicos, los medicamentos y los cuidados que necesitan los felinos. Quienes quieran colaborar pueden transferir dinero al alias sanandohuellitas.lh, a nombre de Florencia Fuentes, o a patitas.callejeraslh, de Carla Olivera. Ambas también trabajan para localizar al gato que todavía no pudo ser rescatado.

Las pericias apuntaron a un incendio intencional

De acuerdo con las pericias de Bomberos, el fuego se habría iniciado mediante un elemento de llama libre, como un encendedor o un objeto similar, en la base de la escalera de madera de la vivienda ubicada en la calle Alem al 558. Desde ese punto, las llamas avanzaron rápidamente hacia la planta superior, donde se encontraba Martina, de 22 años.

Por su parte, la autopsia estableció que la joven murió por inhalación de monóxido de carbono y que su cuerpo quedó calcinado como consecuencia de la propagación del incendio. El examen no detectó lesiones ni signos de lucha o agresiones físicas.

En relación con la investigación, una fuente judicial consultada por La Opinión Austral señaló que no existían registros de denuncias previas por violencia de género contra Enzo Acosta, de 24 años, quien era la pareja de Martina y permanece internado en terapia intensiva tras sobrevivir al siniestro. A partir de los resultados de las pericias, la causa fue recaratulada como homicidio calificado y continúa bajo investigación judicial.

Leé más notas de La Opinión Austral