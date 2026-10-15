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La noche del miércoles 14 de octubre fue de mucha tristeza, dolor e indignación en la localidad de Las Heras. Familiares, amigos y vecinos conmovidos con la muerte de Martina Ríos en el incendio intencional ocurrido el domingo pasado salieron a las calles con un único pedido: que se haga justicia por el asesinato de la joven de 22 años.

Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 15 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Bajo la frase “Una vela por Martina Ríos”, más de 300 personas se acercaron a la sala velatoria para darle el último adiós, colocaron fotos de la víctima y velas a su alrededor. Martina era conocida por su labor en la Guardia Urbana Municipal y muy querida por sus tareas sociales: se dedicaba a rescatar y asistir a perros y gatos abandonados.

La convocatoria fue realizada por vecinos conmovidos con la muerte de la joven. “Una luz por Martina. Una luz por su familia. Una luz por todas las mujeres que ya no están. Y una luz por aquellas que hoy necesitan que alguien las escuche, les crea y las ayude”, se indicaba en la convocatoria que se dio a conocer en redes sociales.

La joven fallecida en el incendio ocurrido en un departamento de la calle Alem.

En el encuentro estuvo presente la madre de Martina, Cintia, quien se mostró con una fortaleza admirable y recibió abrazos por parte de los vecinos que la acompañaban. La jornada estuvo marcada por el dolor y el respeto hacía la familia. Una tía de la joven agradeció el acompañamiento de la comunidad y de La Opinión Austral.

Cintia Fernández (pelo corto), la mamá de Martina Ríos, llora frente a la imagen de su hija. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El novio sigue en terapia intensiva

El incendio que le arrebató la vida a Martina se desató el domingo 11 alrededor de las 15 en un departamento ubicado en la parte posterior de una propiedad sobre la calle Alem al 558, entre Malvinas y Primero de Mayo. La emergencia movilizó a efectivos policiales, bomberos, personal sanitario y especialistas en criminalística.

El único sobreviviente del siniestro resultó ser Enzo Acosta, quien sería la pareja de la víctima. El joven de 24 años fue encontrado en el exterior de la vivienda siendo asistido por vecinos de la zona dado a que mostraba dificultades para respirar. De inmediato se convocó una ambulancia del hospital zonal para su traslado.

Acosta en una foto publicada en su Facebook.

Enzo quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y, según declaró su madre, presenta compromiso de la vía respiratoria a la altura de la faringe y la laringe. Su recuperación continúa, mientras es custodiado por efectivos de la Policía de Santa Cruz. Se espera que pueda declarar frente al Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 del juez Eduardo Quelín.

Eduardo Quelín, juez a cargo de la causa.

Una pareja “bastante” complicada

Tanto la madre de Enzo, como fuentes con acceso a la investigación y el abogado que representa a la familia de Martina, Alberto Luciani, se refirieron al tipo de relación que tenían Martina y Enzo. Atrás quedaron los dichos que daban a entender que “estaban muy bien juntos” y “se amaban mucho” y, ahora, el cuestionamiento es uno solo: ¿Era una pareja complicada?

Una fuentes consultada por La Opinión Austral reveló que se conocían desde chicos, la relación iba y venía y era una pareja con muchas complicaciones. “Los dos estaban bajo tratamiento psiquiátrico, él (Enzo) lo había abandonado hace tiempo y ella (Martina) continuaba porque quería estar bien”, informaron.

Alberto Luciani es el abogado querellante de la familia de Martina FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

A eso se suman los dichos del abogado que representa a la familia de la joven, quien habló en el programa “La Decana de la Patagonia” que se emite por Radio LU12 AM680 de Río Gallegos. Luciani reveló que “al momento del hecho no eran formalmente una pareja, que estaban separados, pero bueno, tenían muchas idas y vueltas“.

Y añadió que, ante los dichos de la madre de Enzo, en busca de instalar que ambos chicos tenían una relación armoniosa, la familia de Martina le hizo hincapié en que no coincidían con esas apreciaciones y a partir de ese momento tenían dudas justamente de cómo habían sido las cosas. “Por algo eran exparejas, digamos, y por algo se habían separado“, comentó Luciani.

Personal policial, Bomberos y peritos de Criminalística trabajaron en el departamento de Las Heras donde murió Carla Fernández. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La investigación, en curso

La investigación tomó un giro el martes pasado, luego de que fuentes consultadas por La Opinión Austral dieran a conocer el resultado de las pericias realizadas por Bomberos y Criminalística. Las tareas realizadas en el departamento de la pareja dieron a conocer que el fuego comenzó de forma intencional y que, por la mecánica empleada, resulta difícil que haya sido accidental.

Martina tenía tan solo 22 años cuando perdió la vida en el incendio de Las Heras.

De la misma manera, indicaron que la caratula de la causa fue cambiada a homicidio calificado. Esa información también fue confirmada por una fuente judicial que dialogó con este medio. El abogado Luciani en diálogo con LU12 AM680 anticipó los cruces judiciales que se avecinan contra el principal sospechoso.

“Lo que nos pidieron es que hagamos las últimas consecuencias contra cualquiera que haya sido el responsable de este trágico homicidio, porque ya tenemos que hablar de un homicidio“, comentó el abogado penalista sobre lo charlado con la familia de la víctima.

Bomberos estuvo presente en el lugar. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Por otro lado, un dato alarmante que se dio a conocer es que el fuego comenzó en la escalera de madera de la vivienda y la ventana del piso superior -que es donde encontraron a la joven calcinada- tenía un candado en la parte exterior. Acosta le había dicho a los policías que la llave del candado estaba al lado, pero cuando los efectivos subieron para rescatar a Martina no encontraron nada.

Sobre esto, el comisario Ángel Sánchez, jefe de la Comisaría Primera, que intervino en el incendio, informó que los policías que intentaron rescatar a Martina “quedaron muy afectados porque no podían subir y escuchaban a la chica con vida, sus gritos” y reveló que “era imposible subir por la escasa visibilidad y el fuego en la escalera”.

Enzo Acosta se encuentra internado y tiene comprometidas las vías respiratorias.

Detalles escalofriantes

Este jueves, La Opinión Austral conoció escalofriantes detalles que están relacionados al inicio del fuego y al resultado de la autopsia realizada a los restos de Martina. Una fuente judicial consultada dio a conocer los impactantes pormenores de la investigación que se lleva adelante por parte de la Justicia.

Por una parte se conoció que, a través del informe de Bomberos, tras las pericias en el departamento, el incendio intencional fue iniciado por un elemento de llama libre, que podría ser un encendedor (o algo similar). El fuego comenzó en la base de la escalera de manera y se propagó rápidamente hacia el piso superior, que es donde se encontraba Martina.

Martina Ríos Fernández sonriente en la foto de perfil de su Facebook.

Otro dato al que accedió este medio tiene que ver con la autopsia al cuerpo de la joven de 22 años. El resultado del examen médico indicó que la joven perdió la vida debido a inhalación por monóxido de carbono y su cuerpo luego terminó calcinado por el avance del fuego en la estructura de la casa.

Finalmente se conoció que la joven no tenía lesiones en el cuerpo y tampoco presentaba signos de lucha o de haber sufrido agresiones físicas. Otro punto que se aclaró por parte de la fuente judicial consultada es que no había registros de denuncias realizadas por Martina dado a casos de violencia de género con Enzo.