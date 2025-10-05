Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 35 años denunció en las instalaciones de la Comisaría Primer de la localidad de Las Heras haber sido víctima de una agresión y amenazas por parte del ex de su actual pareja. La denuncia se realizó a horas de la madrugada del domingo 5 de octubre del corriente año.

Según la denuncia, alrededor de las 03:00 horas, la mujer comenzó a recibir llamadas telefónicas de su ex, a las cuales no respondió. Posteriormente, el denunciante se dirigió a la parte externa de su vivienda, ubicada en la calle Sarmiento, donde se encontró con el hombre en cuestión.

Sin mediar palabras, el ex agredió físicamente a la actual pareja y luego se subió a su vehículo, un Ford Ka color azul oscuro con vidrios polarizados. El damnificado, en respuesta, arrojó una piedra al vehículo, y causó daños en el parabrisas. En ese momento, el otro hombre le exhibió un arma de fuego y lo amenazó, antes de retirarse.

El denunciante radicó la denuncia por las lesiones sufridas y las amenazas proferidas. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 local.

Presunto abuso sexual

Posteriormente, la novia del denunciante, ex pareja del agresor, una mujer de 30 años, se acercó a la misma dependencia policial y denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de su ex pareja, cuando aún convivían y ella le había dicho que quería terminar la relación.

Conforme a la denuncia, el hecho habría ocurrido en marzo de 2024, en una vivienda del barrio 2 de Abril. La mujer relató que se encontraba compartiendo una bebida alcohólica con su ex, cuando le manifestó su deseo de terminar la relación.

Tras esto, perdió el conocimiento y al despertar al día siguiente, se encontró en su cama junto al hombre, con su ropa interior bajada y con otros síntomas que le indicaron que había mantenido relaciones sexuales sin su consentimiento.

La denunciante también señaló que se ex se encontraba bajo tratamiento psicológico desde noviembre y que consumía Clonazepam. Además, destacó que poseen dos hijas menores, y que el hombre sería consumidor deestupefacientes, no siendo un lugar apto para las menores.

Se dio intervención al Área de la Mujer y al Área de Niñez. El caso está siendo investigado por la sede judicial anteriormente mencionada.