El norte de Santa Cruz vivió una de las jornadas climáticas más intensas de los últimos años. Las ráfagas que azotaron Las Heras, Pico Truncado y especialmente Caleta Olivia superaron valores históricos, con techos arrancados, árboles de más de medio siglo destruidos y decenas de intervenciones de emergencia.

Jorge Bilbao, periodista de La Opinión Austral en Las Heras, relató en radio LU12 AM680 que el lunes “fue un día complicadísimo para toda la provincia” y que muchos vecinos lo describen como “uno de los peores temporales de viento en la última década”. Según detalló, desde las primeras horas del día el viento ya superaba los 50 km/h, pero a partir de media mañana se intensificó hasta alcanzar ráfagas “que algunos informaron arriba de 150 o 160 kilómetros por hora”.

Árboles arrancados de raíz y daños en la plaza San Martín

Uno de los escenarios más afectados fue la plaza San Martín de Las Heras, un espacio conocido por su arbolado antiguo. “Árboles de 60 o 70 años fueron arrancados de raíz”, describió Bilbao. “Es un lugar cuidado, lleno de árboles, y verlos así habla de la velocidad del viento de ayer”.

Las imágenes tomadas por Bomberos Voluntarios y medios locales mostraron un escenario inusual: troncos centenarios quebrados, copas derrumbadas y veredas dañadas. Para los vecinos, la destrucción del arbolado es también una pérdida patrimonial.

Techos volados que pudieron ser tragedia

El episodio más dramático se registró a pocos metros de la plaza. Bilbao narró un hecho que, de haber sorprendido a alguien en la calle, podría haber terminado en una tragedia. “El viento levantó un techo completo de una vivienda y lo voló más de 50 metros. Pasó por sobre el edificio del Arte. Si alguien hubiese estado caminando por ahí, hoy estaríamos hablando de otra cosa”.

El periodista remarcó que la decisión municipal de recomendar a los vecinos permanecer en sus casas evitó incidentes graves. “Por suerte la gente respetó las medidas. A veces creemos que no pasa nada, pero ayer quedó demostrado lo contrario”.

Más de 60 intervenciones en Las Heras y 400 en Caleta Olivia

La Unidad de Bomberos N° 11 de Las Heras trabajó sin descanso. “Hubo 58 o 59 intervenciones y más también, porque después de las 18 todavía seguían en la calle”, explicó Bilbao. Se atendieron caídas de postes, desprendimientos de techos, voladuras de chapas y cortes de energía que afectaron por horas a distintos barrios.

Pero la localidad más castigada fue Caleta Olivia, según informó el COE provincial. Allí se registraron unas 400 intervenciones y alrededor de 150 evacuados. “Las construcciones más livianas no resistieron. Hubo casas que literalmente se volaron”, afirmó Bilbao.

Sin heridos pese a la magnitud del temporal

A pesar de la gravedad del fenómeno, la provincia no registró heridos. “Esa es la buena noticia”, subrayó el periodista. La combinación de medidas preventivas, suspensión de actividades, cierre de escuelas y calles casi vacías fue clave para evitar consecuencias fatales.

En Las Heras, también se suspendieron turnos médicos y actividades administrativas. “Por ahí la gente se enoja y recuerda el encierro de la pandemia, pero esto es por seguridad. Una chapa puede matar a una persona”, remarcó.

Ruido constante, falta de luz e impacto emocional

El temporal no solo afectó la infraestructura. Bilbao narró el impacto emocional de soportar horas de viento extremo. “El ruido era agotador. Dormías escuchando chapas moverse, cosas golpeando. Cambia el ánimo”, relató.

Hubo sectores sin electricidad e internet durante gran parte del día, lo que complicó aún más la situación.

Incluso mientras daba la entrevista, el periodista señalaba que el viento seguía golpeando la zona: “Pareciera un sonido artificial, pero es el viento real entrando por el edificio”.

El clima comienza a normalizarse

Este martes el viento continúa, aunque con velocidades más habituales para la región. Se esperan ráfagas entre 48 y 50 km/h durante la mañana y una disminución hacia la tarde. “Después de los 150 o 160 kilómetros por hora de ayer, esto parece normalidad”, dijo Bilbao.

Mientras tanto, equipos municipales y provinciales avanzan en la remoción de árboles caídos, reposición de postes y asistencia a los vecinos afectados.