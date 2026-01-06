Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las tartas son de esas comidas que nos sacan de apuro cuando las ganas de cocinar escasean, pero el apetito se hace sentir. Es una preparación versátil, que puede adaptarse al gusto de cada uno al sumar o quitar algunos ingredientes. ¿La mejor parte? Son recetas muy fáciles.

La tarta de choclo es una de las recetas de esta categoría más sencillas y ricas, especialmente cuando se utilizan tapas preamasadas y latas de choclo listas para cocinar.

El resto de los ingredientes pueden variar incorporando verduras y queso, para lograr una textura cremosa e irresistible.

Tarta de choclo receta

Ingredientes

3 cebollas grandes

1 morrón

1 cebolla de verdeo

2 latas choclo

2 huevos

150 gr de queso cremoso o muzarella

2 tapas pascualina

a gusto queso rallado

a gusto manteca

Cómo hacer una tarta de choclo

Picar las 3 cebollas, el morrón y el verdeo. Reservar. En una sartén colocar manteca a gusto y saltear la cebolla. Una vez que esté dorada agregar el morrón y salpimentar a gusto. Luego incorporar las dos latas de choclo. Cocinar a fuego medio por unos 5 minutos, revolviendo de vez en cuando para que no pegue en el fondo. Incorporar el verdeo. Cocinar por unos minutos más y apagar el fuego. Dejar enfriar. Agregar los huevos, el queso rallado y el queso cremoso e integrar. Armado de la tarta: colocar 1 tapa de pascualina en un molde untado con aceite y rellenar con la preparación. Colocar la otra tapa encima y pinchar con un tenedor. Llevar a horno a fuego medio/fuerte por 30 minutos.

Leé más notas de La cocinera austral