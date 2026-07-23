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La nieve volvió a hacerse presente este jueves en Los Antiguos, donde un manto blanco cubrió calles, techos y el paisaje de la localidad del noroeste de Santa Cruz, en una jornada marcada por las bajas temperaturas y las condiciones invernales.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al mediodía la temperatura alcanzaba los -3,3°C, mientras que la sensación térmica descendía hasta los -11,5°C, producto del intenso frío y las condiciones meteorológicas.

El pronóstico indica que la temperatura mínima será de -16°C durante la jornada, con una probabilidad de nevadas de entre el 40% y el 70% para la tarde y la noche, por lo que se espera que las precipitaciones níveas continúen en la zona.

Para el viernes, el SMN anticipa una mínima de -10°C y una máxima de -1°C. Además, se mantiene una probabilidad de nevadas de entre el 10% y el 40% durante la madrugada, mientras que por la mañana podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve.

El pronóstico ya anticipaba fuertes nevadas en el noroeste de Santa Cruz

La nevada registrada en Los Antiguos se produce tal como lo habían anticipado días atrás desde el Departamento de Meteorología y Climatología, dependiente de la Dirección de Telecomunicaciones y Servicios Internos.

El organismo había informado que un profundo centro de baja presión, proveniente del océano Pacífico y con trayectoria noroeste-sudeste, impactaría sobre la costa chilena entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Según el informe, la interacción de ese sistema con un centro de alta presión ubicado sobre el Atlántico Sur favorecería el ingreso de aire húmedo al continente, aumentando de manera significativa la probabilidad de lluvias y nevadas en gran parte de la provincia.

Además, el pronóstico señalaba que Los Antiguos y Perito Moreno serían las localidades con las mayores acumulaciones de nieve entre la mañana y las primeras horas de la tarde del jueves, escenario que finalmente comenzó a concretarse.

Para el viernes, las precipitaciones persistirán en forma de nieve y, de manera gradual, se transformarán en lluvia en las zonas de menor altitud y sobre la franja costera de Santa Cruz.