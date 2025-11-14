Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una invasión de tucura sapo avanza sobre el norte de Santa Cruz y deja a su paso un paisaje gris y devastado. En la histórica estancia El Correntoso, ubicada a 25 kilómetros del Paso Roballo y con más de 100 años de trayectoria ganadera, la plaga puso en jaque a la producción familiar y encendió alarmas en toda la región.

“No estoy dispuesta a dejarle el campo a las tucuras, hoy lo está destrozando”, afirmó la productora Elvira Cvjetanovic, quien junto a su hermana enfrenta uno de los ataques más severos registrados en la zona.

Una plaga que arrasa con todo: “Lo dejan gris, no queda nada vivo”

La tucura sapo (Bufonacris claraziana) no transmite enfermedades ni afecta a humanos o animales, pero sí provoca daños gravísimos en pastizales naturales e implantados, afectando directamente a la ganadería. En El Correntoso, el verde dio paso al gris en cuestión de días.

“Hace cuatro o cinco días había unas pocas. Ahora hay un montonazo. Avanzan como una manga y arrasan todo”, explicó Cvjetanovic a La Nación. La situación fue empeorando a tal punto que las productoras decidieron invertir sus ahorros —destinados a mejoras en la casa del campo— para comprar un drone fumigador, ante el altísimo costo que hoy tiene contratar un servicio profesional.

“Cometí el error de no fumigar cuando apenas las vimos”, admitió la productora. “Aconsejo fumigar a tiempo, porque después es demasiado tarde”.

La Tucura Sapo es un insecto ortóptero que puede alcanzar tamaños considerables.

Si bien en Santa Cruz muchos productores son reacios al uso de químicos, Elvira insiste en la importancia de actuar rápido y con cuidado: “Nos dijeron que había que tener especial atención con cursos de agua, animales y otros insectos, pero que el pastoreo podía continuar”.

Tucuras sapo trepan por las paredes de la casa en la estancia El Correntoso.

Alerta fitosanitaria en Patagonia

En octubre, el Senasa declaró una alerta preventiva para Río Negro, Chubut y Santa Cruz por la detección de nacimientos masivos de tucura sapo. La medida —vigente hasta el 31 de marzo— busca promover el control temprano y evitar daños económicos y ambientales mayores.

Desde el Consejo Agrario Provincial, autoridades advirtieron que la población del insecto está en aumento y pidieron a los productores reportar la presencia para activar los mecanismos de control.

El director de Desarrollo Agrícola, Giovanni Di Lillo, explicó que la tucura sapo tiene ciclos poblacionales de tres años, pero las condiciones climáticas pueden acelerar su expansión. “Con la sequía actual, el impacto puede ser mayor, porque consume todo tipo de pastizales”, advirtió.

Impacto productivo y ambiental

La familia Cvjetanovic, pionera en la región, siente el impacto doble: el económico y el ambiental. “Todo lo que habíamos hecho para mejorar el campo, estos bichos se lo están comiendo”, afirmó Elvira, quien lleva 25 años trabajando la tierra que antes manejó su padre y su abuelo croata.

La productora alerta que el daño no se limita al pasto del ganado: “Este bicho deja sin nada al resto de los animales y acelera la desertificación. Es terrible”.

La tucura sapo es un insecto que no transmite enfermedades ni provoca lesiones en humanos.

El Consejo Agrario Provincial integra el Comité Patagónico de Lucha contra la Tucura, que coordina estrategias entre provincias. Chubut, con más experiencia en brotes similares, probó métodos químicos que podrían adaptarse a la realidad santacruceña.

Mientras tanto, en El Correntoso esperan que el drone fumigador llegue en dos semanas para comenzar el control. “Vamos a trabajar en un plan de manejo para que no vuelva a pasar y para que no le pase a nadie más”, concluyó Cvjetanovic.