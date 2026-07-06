Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de superar a Puerto San Julián en una nueva instancia con más del 54% de los votos, la localidad de Los Antiguos avanzó en el Mundialito de Ciudades del canal de streaming Olga.

La clasificación tuvo lugar el miércoles pasado luego de que Gonzalo Cabrera, en representación de la localidad que es sede de la Fiesta Nacional de la Cereza, presentase una pieza audiovisual para mostrar la identidad, historia y atractivos de la ciudad.

“El video habla sobre la tragedia que sucedió con el volcán Hudson en el año ’91, fue una catástrofe que cubrió todo de cenizas, hizo que mucha gente se fuera de acá. Arrasó con cosechas y animales, hay casas que quedaron sepultadas bajo la ceniza, y fue una labor muy grande de los vecinos que se quedaron acá que logró que se pueda salir adelante. Creo que un poco esa historia fue lo que atrapó a la gente”, manifestó Cabrera en comunicación con Radio LU12 AM680.

Además, añadió: “La conexión con la naturaleza que hay en este lugar. Al ser un lugar que no es tan visitado, se mantiene todavía esa esencia de lo natural y esa conexión tan linda que a uno le da tanta tranquilidad y paz”.

El joven antiguense reconoció que la participación “empezó siendo un juego, un impulso, y terminó en algo muy lindo, que es una comunidad unida en pos de dejar bien en alto al pueblo“.

“Es muy lindo cómo se involucra la gente, los comentarios, los cariños, los saludos. Estoy muy contento por todo eso”, acotó.

En la localidad, “todo el pueblo está en tema. Me sucede que entro a la carnicería y me dicen: ‘¿Vos sos el de Olga?’ o entro al kiosco y lo mismo. El pueblo ya está muy anoticiado y muy involucrado en esto, también en otros puntos de la provincia, no olvidemos que San Julián también estuvo participando, con una gran representante que es Luisina, he tenido contacto con ella, hay mucha gente de San Julián tirando lindos comentarios y mandando su apoyo. Es lindo saber eso. Gente de Río Gallegos, de Caleta Olivia, de distintos puntos de la provincia están dejando sus comentarios y su fuerza”.

La repercusión también cruzó las fronteras geográficas. “Me ha escrito gente que se encuentra viviendo en Córdoba, en Puerto Rico, gente que está en otros países de Europa, estoy sorprendido con el alcance que ha tenido esto. No hay que obviar que el canal de streaming tiene una media de 40.000 personas que lo ven diariamente”, recordó.

A Cuartos de Final

En la próxima etapa, Los Antiguos se cruzará con Río Grande con consigna y fecha a confirmar.

“Cuando recién comenzó todo esto y hacían el sorteo de las ciudades, los chicos tenían un mapa gigante de todo el país y no encontraban la localidad, nunca la terminaron de encontrar en el mapa y hoy en día ya se puede decir que ya saben la historia del volcán, saben que tenemos la cereza más austral del mundo, saben que (René) Favaloro ha pasado por acá, que han estado los nietos de (Luis Alberto) Spinetta grabando una película. Mucha gente ya lo tiene como un puntito marcado en el mapa para visitar”, valoró.

Más allá del resultado, afirmó que la participación posibilitó que mucha gente conozca “el lugar maravilloso que tenemos en la zona noroeste de nuestra provincia. Es un pueblito pequeño, no somos más de 7.500 habitantes y que tenga el alcance que ha tenido por este evento que organiza Olga, es hermoso”.

“Ojalá que mucha gente se interiorice y aporte su voto. Siendo santacruceño y patagónico de sangre pura, no quiero dejar pasar que tenemos la provincia más linda del país, de norte a sur y de este a oeste, vamos con capa y espada contra la que se nos ponga en frente“, concluyó.