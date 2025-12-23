Un entorno único para desconectar

Ubicada al pie de las sierras, combina confort, gastronomía regional y espacios diseñados para descansar, conectar y disfrutar. Rodeada de naturaleza y a pocos minutos de los principales atractivos turísticos, Posada La Protegida ofrece un ambiente perfecto para quienes buscan paz, privacidad y aire puro.

Permite disfrutar tanto del paisaje serrano como de las actividades tradicionales de la ciudad: senderismo, parque recreativos, miradores y paseos clásicos de Tandil.

Habitaciones amplias y confortables

La posada ofrece distintas opciones de alojamiento, pensadas para distintos tipos de viajero:

Suites Premium

Espaciosas, luminosas y con terrazas privadas con vista al entorno natural. Equipadas con cama King o twin, Smart TV, Wi-Fi, calefacción central y amenities de calidad.

Suite Presidencial

La opción más exclusiva, ideal para parejas o estadías especiales, con deck privado y vistas privilegiadas a las sierras.

Habitaciones Triple y Cuádruple

Perfectas para familias o grupos. Cuentan con terrazas privadas, equipos de climatización, Smart TV y todas las comodidades modernas.

Cabaña para grupos o estadías largas

80 m² cubiertos + terraza con deck y parrilla, dos dormitorios, living comedor, heladera, vajilla y hogar a leña. Ideal para quienes buscan mayor independencia sin resignar servicios.

Bienestar y relax: el sello de La Protegida

Piscinas para todas las estaciones

Piscina exterior con agua natural.

Piscina cubierta climatizada con hidroterapia.

Spa & masajes

Tratamientos corporales, masajes y un espacio creado para el descanso profundo.

Gimnasio y actividades deportivas

Gimnasio equipado, entrenador opcional, cancha de mini-fútbol, tenis y jaula de golf.

Espacios recreativos para niños

Diversiones al aire libre en un ambiente seguro y natural.

Gastronomía regional con productos frescos

La propuesta gastronómica de la posada combina sabores serranos, productos de huerta orgánica y una cava selecta.

Entre sus opciones se destacan:

Platos típicos locales con impronta gourmet

Picadas regionales

Parrilla tradicional

Dulces caseros

Desayuno completo incluido

El resultado: una experiencia culinaria auténtica y memorable.

Eventos, reuniones y encuentros

La Protegida cuenta con salones equipados, perfectos para eventos empresariales, reuniones de equipo, presentaciones o celebraciones sociales íntimas.

Cada espacio está pensado para ofrecer confort y un ambiente tranquilo rodeado de naturaleza.

¿Por qué elegir Posada La Protegida?

Ambiente natural único

Habitaciones amplias y equipadas

Piscinas, spa y propuestas de bienestar

Gastronomía regional de alto nivel

Atención personalizada

Ubicación estratégica en Tandil

Opciones para parejas, familias y grupos

Espacios para eventos y encuentros privados

Viví Tandil desde un lugar inolvidable

Si estás buscando un lugar donde descansar, reconectar y disfrutar de la naturaleza, Posada La Protegida es la opción ideal.

Hospedate en un entorno único, con el confort y la calidez que solo un alojamiento serrano puede ofrecer.

La Protegida no te promete nada; simplemente te hace sentir mejor. Por eso vale la pena venir.

Información útil

Dirección: Pueblo Vasco 2115, esquina Spegazzini – Tandil, Buenos Aires

Reservas: info@posadalaprotegida.com.ar

Atención: Recepción 24 hs

Estacionamiento y Wi-Fi sin cargo