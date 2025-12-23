Un entorno único para desconectar
Ubicada al pie de las sierras, combina confort, gastronomía regional y espacios diseñados para descansar, conectar y disfrutar. Rodeada de naturaleza y a pocos minutos de los principales atractivos turísticos, Posada La Protegida ofrece un ambiente perfecto para quienes buscan paz, privacidad y aire puro.
Permite disfrutar tanto del paisaje serrano como de las actividades tradicionales de la ciudad: senderismo, parque recreativos, miradores y paseos clásicos de Tandil.
Habitaciones amplias y confortables
La posada ofrece distintas opciones de alojamiento, pensadas para distintos tipos de viajero:
Suites Premium
Espaciosas, luminosas y con terrazas privadas con vista al entorno natural. Equipadas con cama King o twin, Smart TV, Wi-Fi, calefacción central y amenities de calidad.
Suite Presidencial
La opción más exclusiva, ideal para parejas o estadías especiales, con deck privado y vistas privilegiadas a las sierras.
Habitaciones Triple y Cuádruple
Perfectas para familias o grupos. Cuentan con terrazas privadas, equipos de climatización, Smart TV y todas las comodidades modernas.
Cabaña para grupos o estadías largas
80 m² cubiertos + terraza con deck y parrilla, dos dormitorios, living comedor, heladera, vajilla y hogar a leña. Ideal para quienes buscan mayor independencia sin resignar servicios.
Bienestar y relax: el sello de La Protegida
Piscinas para todas las estaciones
- Piscina exterior con agua natural.
- Piscina cubierta climatizada con hidroterapia.
Spa & masajes
- Tratamientos corporales, masajes y un espacio creado para el descanso profundo.
Gimnasio y actividades deportivas
- Gimnasio equipado, entrenador opcional, cancha de mini-fútbol, tenis y jaula de golf.
Espacios recreativos para niños
- Diversiones al aire libre en un ambiente seguro y natural.
Gastronomía regional con productos frescos
La propuesta gastronómica de la posada combina sabores serranos, productos de huerta orgánica y una cava selecta.
Entre sus opciones se destacan:
- Platos típicos locales con impronta gourmet
- Picadas regionales
- Parrilla tradicional
- Dulces caseros
- Desayuno completo incluido
El resultado: una experiencia culinaria auténtica y memorable.
Eventos, reuniones y encuentros
La Protegida cuenta con salones equipados, perfectos para eventos empresariales, reuniones de equipo, presentaciones o celebraciones sociales íntimas.
Cada espacio está pensado para ofrecer confort y un ambiente tranquilo rodeado de naturaleza.
¿Por qué elegir Posada La Protegida?
- Ambiente natural único
- Habitaciones amplias y equipadas
- Piscinas, spa y propuestas de bienestar
- Gastronomía regional de alto nivel
- Atención personalizada
- Ubicación estratégica en Tandil
- Opciones para parejas, familias y grupos
- Espacios para eventos y encuentros privados
Viví Tandil desde un lugar inolvidable
Si estás buscando un lugar donde descansar, reconectar y disfrutar de la naturaleza, Posada La Protegida es la opción ideal.
Hospedate en un entorno único, con el confort y la calidez que solo un alojamiento serrano puede ofrecer.
La Protegida no te promete nada; simplemente te hace sentir mejor. Por eso vale la pena venir.
Información útil
- Dirección: Pueblo Vasco 2115, esquina Spegazzini – Tandil, Buenos Aires
- Reservas: info@posadalaprotegida.com.ar
- Atención: Recepción 24 hs
- Estacionamiento y Wi-Fi sin cargo
