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Un hallazgo científico en la Patagonia chilena abrió nuevos interrogantes sobre los efectos del cambio climático en los ecosistemas glaciares. Investigadores encontraron un extraño insecto en los bordes de un glaciar en retroceso de la isla Navarino, en el archipiélago de Tierra del Fuego, que podría convertirse en un indicador de las transformaciones ambientales que atraviesan las masas de hielo del extremo austral.

El descubrimiento fue documentado en un estudio publicado en noviembre de 2026 en la revista científica Ecology, bajo el título Rapid ice loss and a rare stonefly from Chile’s southernmost glacier remnants (Rápida pérdida de hielo y un extraño plecóptero en los últimos vestigios glaciares del extremo sur de Chile).

La investigación fue encabezada por Javier Rendoll-Cárcamo, investigador posdoctoral del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), con sede en Puerto Williams, junto con especialistas del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos (BASE) y la Universidad de Magallanes. También participaron científicos de la Universidad de Barcelona y del British Antarctic Survey (BAS), de Reino Unido.

Un insecto que podría ser único en la Patagonia

El ejemplar pertenece al orden de los plecópteros, insectos estrechamente vinculados con los ecosistemas de agua dulce, y a la familia Gripopterygidae, que tiene representantes en distintas regiones del hemisferio sur, entre ellas América del Sur, Australia y Nueva Zelanda.

Sin embargo, los investigadores no pudieron asociarlo con ninguna de las especies conocidas. En la isla Navarino tampoco encontraron otro plecóptero con características similares.

“En isla Navarino no hay ningún otro plecóptero que se le parezca”, explicó Rendoll-Cárcamo, quien planteó que el ejemplar “podría ser tan único como el dragón de la Patagonia”.

El objetivo inicial de la expedición era encontrar al dragón de la Patagonia (Andiperla willinki), el único insecto conocido que desarrolla todo su ciclo de vida en el hielo glaciar patagónico. Sin embargo, durante los trabajos de campo apareció este otro integrante de la misma familia que no pudo clasificarse dentro de los registros científicos existentes.

Aunque todavía hacen falta estudios adicionales para confirmar si se trata de una especie nueva, el hallazgo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad que habita en los ambientes glaciares y subglaciares del sur de Sudamérica.

Por qué lo consideran un centinela del cambio climático

La relevancia del descubrimiento no está únicamente en la posibilidad de que se trate de una especie desconocida. Su particular relación con el hielo y el ambiente donde fue encontrado podría aportar información sobre las consecuencias del retroceso de los glaciares.

“Esta pequeña especie es una centinela del cambio climático porque, a través de su estudio y de su ambiente, nosotros podemos comprender a futuro qué es lo que va a pasar con otras masas de hielo un poco más grandes (que el glaciar donde fue hallada), pero que también tienen patrones de derretimiento acelerado”, afirmó el investigador.

El insecto fue localizado a unos 780 metros sobre el nivel del mar, en una estrecha franja de terreno donde convergen el hielo, el agua y las rocas.

A diferencia de otros organismos acuáticos vinculados con los glaciares, que suelen habitar en los arroyos alimentados por el deshielo, este ejemplar fue encontrado en el propio borde de la masa de hielo.

“Esta nueva especie no tiene una dependencia al 100 % del hielo, pero sí parte de su vida vive en torno a ella”, señaló Rendoll-Cárcamo.

Esa característica es importante para los científicos porque los cambios en la superficie glaciar también modifican las condiciones de los cursos de agua dulce y los ambientes que dependen de ellos. El retroceso del hielo puede alterar los ciclos hidrológicos y transformar los espacios disponibles para distintas formas de vida.

Cómo es el insecto que se esconde de la luz

Los ejemplares adultos tienen características particulares. Miden entre 15 y 18 milímetros, no tienen alas y fueron encontrados debajo de rocas húmedas y sombreadas, siempre a menos de un metro del agua.

Además, presentan un comportamiento que llamó la atención de los investigadores: cuando reciben luz, se esconden rápidamente.

Por esa razón, Rendoll-Cárcamo explicó que “parecen ser nocturnos”.

Otro aspecto que todavía está bajo investigación es su capacidad para flotar. Según describió el científico, los ejemplares adultos “flotan”, una característica que podría estar relacionada con “la quitina o algo en las patas”.

La ausencia de alas también representa una limitación para su desplazamiento. A diferencia de otros insectos que pueden trasladarse mediante el vuelo, esta especie tendría menos posibilidades de colonizar otros ambientes si las condiciones de su hábitat cambian.

El retroceso del glaciar y la vulnerabilidad de la especie

El estudio advierte que la población podría ser especialmente vulnerable si continúa la pérdida de hielo en la zona. Aunque todavía no se determinó si el insecto habita exclusivamente en ese glaciar o si también está presente en otros sectores de la Patagonia, su distribución y su estado de conservación permanecen sin definir.

Los investigadores tampoco pudieron cuantificar su eventual riesgo de extinción. Para establecerlo será necesario ampliar los relevamientos y realizar nuevos análisis que permitan determinar su clasificación taxonómica y conocer mejor sus condiciones de supervivencia.

Los plecópteros son considerados indicadores de la salud de los ecosistemas acuáticos, ya que su presencia o ausencia puede aportar información sobre la calidad del agua y las condiciones ambientales de un determinado lugar.

En ese contexto, el hallazgo en la isla Navarino adquiere una dimensión que va más allá de la identificación de un posible nuevo insecto. Los científicos buscan comprender cómo responden las especies a la desaparición de los ambientes glaciares y qué información pueden aportar los organismos que viven en esos espacios.

La investigación pone el foco en una región donde el retroceso del hielo deja al descubierto superficies que permanecieron congeladas durante largos períodos. En esos territorios todavía poco explorados, los cambios ambientales pueden revelar especies que no habían sido registradas, pero también poner en riesgo a organismos cuya existencia y distribución aún se desconocen.