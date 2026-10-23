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La AOG Patagonia 2026 culminó, y con ella la Semana de la Energía en Neuquén donde se evidenció el proceso de expansión que atraviesa la industria de hidrocarburos. En una superficie total de 25.000 m² se desplegaron las últimas innovaciones y tendencias en tecnología aplicada. El clima no detuvo a los más de 26.000 visitantes que recorrieron cada rincón de la exposición. Más de 590 empresas exhibieron sus productos y soluciones en el hall general, en seis carpas adicionales y en la Plaza de Máquinas, ocupando el 100 % del predio.

Entre las actividades, se destacaron las Rondas de Negocios que, durante los cuatro días, permitieron la vinculación entre empresas expositoras y compradores. En total, se desarrollaron más de 3200 reuniones, otra cifra que superó a la edición anterior y es muestra de la importancia de las reuniones uno a uno para sellar alianzas estratégicas dentro de las industrias.

Otro de los hitos de esta edición fue la alta concurrencia de estudiantes y jóvenes profesionales que asistieron a la exposición y participaron de diversas actividades pensadas para su inserción laboral en la industria. Sin dudas, la más destacada fue la 10° edición de Jóvenes Oil & Gas (JOG), donde más de 350 jóvenes participaron de charlas sobre proyectos estratégicos de petróleo y gas, la eficiencia y competitividad, inserción, transición energética y sustentabilidad.

Además, durante los cuatro días, más de 530 alumnos formaron parte del programa La Escuela Técnica Visita la AOG, y más de 600 alumnos asistieron junto a sus colegios.

Actividades destacadas del último día de la AOG Patagonia 2026

Finalizó el ciclo Encuentro con los CEOS luego de tres sesiones donde se congregaron 20 altos directivos de empresas y entidades de la industria. En su última sesión, Alejo Calcagno, de Techint Ing. y Construcción y Diego Manfio de Ingeniería SIMA, dialogaron sobre la importancia de la capacitación en este momento de expansión donde la industria se está transformando.

Sobre esto, Manfio señaló: “Nosotros apostamos a formar talento. Muchas veces encontramos los recursos internamente en la empresa, pero creo que hay un cuello de botella en la formación. La industria cambió y Vaca Muerta es más compleja”.

También se refirieron a las oportunidades que tienen por delante las PyMES que integran la cadena de valor.

Al respecto, Calcagno indicó: “Estamos en un momento extraordinario, es un cambio de escala, la inversión que viene asociada va a generar una expansión del mercado y va a traccionar a que las PyMES crezcan. Deben pensar en alianzas internacionales que permitan acelerar el aprendizaje y la transferencia de conocimiento hacia Argentina”.

En el último bloque, el presidente de FECENE, Mauricio Uribe, expresó que “Todos empezamos a entender que vamos en el mismo barco y estamos intentando llegar a puerto. Buscando soluciones financieras, soluciones a procedimientos de interacción entre empresas, como cobranzas o certificaciones”, y agregó: “Nosotros estamos en un ámbito bueno, la idea de interrelacionarnos como cámaras y de crecer, desde el punto de vista económico, nos minimiza el riesgo porque somos dos”.

Por su parte, Daniel González de Centro Pyme Adeneu comentó: “Somos conscientes de que la magnitud de Vaca Muerta va a requerir un sostenimiento firme del financiamiento y del equipamiento. Estamos avanzando firmemente en el camino asociativo; las empresas neuquinas conocemos los estándares y sabemos que hay que ser competitivos. Hemos ido incorporando mucha tecnología; hay una gran avidez de las empresas neuquinas por avanzar, innovar y modernizarse”.

En tanto, Leonardo Brkusic de GAPP dijo: “Vemos una oportunidad histórica. Este momento nos obliga a ser ágiles, ya que el modelo económico promueve la diversidad. Los proyectos que surgen representan un cambio de escala por la magnitud de las inversiones en infraestructura y la velocidad que exigen las grandes operadoras globales. Creemos que existen beneficios importantes para la cadena de proveedores, que Argentina está integrada a un conjunto de compañías a nivel global, y el entramado local está dispuesto a competir”.

Asimismo, el Ciclo de Conferencias en la AOG Patagonia cerró con un cronograma que repasó diferentes temas de actualidad e interés para el sector con las charlas: “La IA en la gestión de las personas en la industria”, organizada por la Comisión de Recursos Humanos del IAPG; “Una Agenda Sustentable Común para la Industria Energética”, a cargo de la Comisión de Sustentabilidad del IAPG; “La amenaza silenciosa para las instalaciones enterradas”, de la Comisión de Prevención de Daños del IAPG; y la conferencia “Energía sin etiquetas. Talento y oportunidades en una industria en crecimiento”, desarrollada por la Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión del IAPG.

Durante la jornada también se realizaron las Conferencias de los Expositores, que en total durante los cuatro días sumaron más de 100 charlas. Y finalizó la 4° Jornada de Seguridad de Procesos en la industria de Oil & Gas, con sede en el Hotel Casino Magic.

Organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) y realizada por Messe Frankfurt Argentina, la próxima edición de la AOG tendrá lugar en Buenos Aires, del 20 al 23 de septiembre de 2027 en el Predio Ferial La Rural.