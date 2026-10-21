AOG Patagonia 2026: los principales CEOs destacaron el poder energético de Argentina La Semana de la Energía continúa en Neuquén con los máximos referentes del sector en la AOG Patagonia 2026. Pasillos llenos, auditorios completos y un clima de negocios tiñen la exposición y marcan el rumbo del sector.

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Este martes, la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 congregó a referentes, empresarios, especialistas y profesionales de toda la cadena de valor del petróleo y el gas. Dentro de las actividades de la jornada, comenzó el Encuentro con los CEOs, moderado por el Presidente del IAPG, Ernesto López Anadón. Allí, Horacio Marín, CEO de YPF, mostró un gráfico con la historia de la producción de YPF desde 1922 y que en la actualidad se encuentra en los máximos históricos: “Lo que me interesa mostrar es la proyección hacia dónde vamos”, esperan llegar a los 2 millones de barriles diarios. Y agregó: “YPF va a otra escala, va a ser otra compañía”.

Con respecto al Instituto Vaca Muerta, Marín resaltó: “Ya se certificaron a 500 chicos calificados que tienen el título y están listos para entrar a trabajar y hasta ahora se han tomado el 3%. Si no tomamos conciencia el Instituto Vaca Muerta va a tener poca vida. Y no puede ser que ocurra eso”.

Horacio Marín, CEO de YPF, junto al Presidente del IAPG, Ernesto López Anadón.

Por su parte, Ana Simonato, CEO de Chevron, también destacó la importancia de la capacitación y el apoyo al Instituto Vaca Muerta: “No se trata solo de formar a los profesionales que necesitaremos a largo plazo; el crecimiento de la Argentina en energía abarca también la minería y toda la cadena de servicios. Tenemos que desarrollar a nuestra gente para construir una industria que sea verdaderamente sostenible”. Además, indicó: “Es muy importante la colaboración como lo mencionaba ayer el gobernador. Los desafíos que tenemos hoy no son los mismos desafíos que tuvimos ayer. Argentina está en una etapa diferente del desarrollo. Entonces tenemos que estar mirando qué tenemos que aprender para luego adaptarnos a las condiciones que estamos enfrentando”.

Sergio Mengoni, CEO de TotalEnergies, señaló: “Nosotros seguimos viendo muchas oportunidades en lo que tiene que ver con la exploración, y sobre todo estamos trabajando mucho con la exploración offshore. Creo que hemos sido pioneros con la primera reversión de gas hacia Brasil, que es justamente lo que comentó ayer el presidente Milei, y estamos muy orgullosos de que el gas de Neuquén llegue a Brasil”.

En tanto, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE), destacó tres pilares clave del proyecto de GNL que llevan adelante junto a YPF y otras operadoras del sector: desde el inicio se pensó como un proyecto donde participen la mayor cantidad de productores con el liderazgo de YPF ya que no era posible sin ellos. En segundo lugar, la elección de una plataforma flotante que aumentó las oportunidades en el mercado internacional y, por último, el contexto geopolítico que ubica a la Argentina como un proveedor confiable, seguro y de largo plazo para la demanda global de energía.

Además, el evento contó con la visita del Embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien recorrió la exposición, visitó a las empresas expositoras y se reunió con autoridades y exponentes del sector.

Peter Lamelas durante la recorrida por la AOG Neuquén.

Dentro del Ciclo de Conferencias en la AOG Patagonia, la comisión de Compliance del IAPG brindó las charlas “Taller de Proveedores: Herramientas para el fortalecimiento de la gestión de terceros”; y “Compliance hoy: negocios que crecen, valores que permanecen”. En esta última, los disertantes coincidieron en que el principal desafío del sector es consolidar una cultura organizacional donde la ética y el cumplimiento sean asumidos por cada integrante de la empresa y extendidos a toda la cadena de valor. También plantearon como desafío la importancia de integrar los equipos de Compliance desde las etapas iniciales de cada proyecto, como una inversión a largo plazo; y dialogaron sobre el impacto del uso de la IA dentro de los procesos desde dos aspectos: la protección de los datos y su utilización como herramienta que permite automatizar procesos y volverlos más eficientes, pero supervisar y analizar los datos: “No reemplaza al ojo humano, tenemos más criterio, en el proceso de toma de decisiones el criterio es del humano”.

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Otro evento destacado de la exposición fue la presentación del libro de Jorge Sapag: “Vaca Muerta. Tesoro y faro para la Argentina”, con la moderación de Cristian Navazzo. Allí, el exgobernador de Neuquén señaló que su libro hace un repaso por las más de dos décadas de recorrido que convirtieron a Vaca Muerta en una potencia energética mundial: “La idea del libro fue dar un testimonio de la alegría que me da cuando veo que Vaca Muerta tiene este desarrollo y este despliegue, la misma alegría que siento al recorrer esta exposición y cada stand”. Además, mostró una roca obtenida por YPF para explicar el origen de la formación: “Es la muestra de un mar antiguo de hace 140 millones de años que dejó flora y fauna atrapadas dentro de la arcilla. Esa es hoy una de las formaciones no convencionales más importantes del mundo y la segunda reserva mundial de gas no convencional”.

Además, el Hotel Casino Magic fue sede de la Jornada de Procesamiento y Transporte de Gas, y mañana miércoles 21 y el jueves 22 también será sede de la 4° Jornada de Seguridad de Procesos en la industria de Oil & Gas.

Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE) con López Anadon.

La exposición organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y realizada por Messe Frankfurt Argentina, continúa este miércoles con más actividades académicas, las Conferencias de los Expositores. Otro de los sectores destacados del evento son las Rondas de Negocios, que se desarrollan donde se reúnen compradores de las principales empresas de petróleo y gas que operan en el país con empresas expositoras proveedoras de bienes y servicios.

Para conocer el cronograma de los próximos días, puede ingresar a la web de la exposición: Link con la agenda completa.

1 de 23 | 2 de 23 | 3 de 23 | Horacio Marín, CEO de YPF, junto al Presidente del IAPG, Ernesto López Anadón. 4 de 23 | 5 de 23 | 6 de 23 | 7 de 23 | 8 de 23 | 9 de 23 | 10 de 23 | 11 de 23 | El embajador Peter Lamelas junto a 12 de 23 | Peter Lamelas durante la recorrida por la AOG Neuquén. 13 de 23 | 14 de 23 | 15 de 23 | 16 de 23 | 17 de 23 | 18 de 23 | 19 de 23 | 20 de 23 | 21 de 23 | Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE) con López Anadon. 22 de 23 | 23 de 23 |

Lunes 19/10 8.45 a 14.00 | Jornada JOG (Jóvenes Oil & Gas) – Salón Tromen* *La carpa de Espacio Joven estará abierta desde 10:40 este día 16.00 a 17.00 | Com. Sustentabilidad y Centro Pyme Adeneu: “Vaca Muerta: ¿tema del momento o recurso del futuro?”. Orador: Fernando Halperín (IAPG). Sala Lanín 2. 16.30 a 17.30 | Acto Inaugural – Salón Tromen Palabras en este orden: Presidente IAPG, Ernesto López Anadón Gobernador Pcia de Neuquén, Rolando Figueroa Presidente de la Nación, Javier Milei Conferencias de expositores en Salas Lanin 1, 2 y 3, de 14 a 20hs. Ver Conferencias ↗

Martes 20/10 11:00 a 16:00hs Ciclo de Conferencias en la AOG Patagonia 11.00 a 13.00 | Comisión de Compliance del IAPG: “Taller de Proveedores: Herramientas para el fortalecimiento de la gestión de terceros.” – Salón Tromen *actividad previa a la apertura 15.00 a 16.00 | Comisión de Compliance del IAPG: “Compliance hoy: negocios que crecen, valores que permanecen”. – Salón Tromen 13:00 a 17:00 Otras Actividades 13.00 a 14:00 | Presentación Instituto Vaca Muerta- Salón Tromen 14.00 a 15.00 | Panel de Graduados Expertos del ITBA de Petróleo y Gas: “El sector energético – la próxima década” – Salón Tromen 15.00 a 16.00 | Presentación libro Jorge Sapag: “Vaca Muerta. Tesoro y faro para la Argentina”. Modera: . – Sala Lanín 3 16:00 A 17:00 | Red de Mujeres: “Más mujeres, más energía. Una oportunidad estratégica para el sector de Oil&Gas en Argentina”. Oradoras: Silvia Migone Díaz y Juana Ridruejo – Sala Lanín 2 17.30 a 18.30 | Encuentro con los CEOs I – Salón Tromen Orden de los encuentros: 17.30: Chevron (Ana Simonato) – TotalEnergies (Sergio Mengoni) 17.55: Pan American Energy (PAE), Marcos Bulgheroni 18.20: YPF (Horacio Marín) 19.00 – 21.00 | Actividad FECENE y C. P. Adeneu*Exclusivo con invitación. Salón Tromen. Conferencias de expositores en Salas Lanin 1, 2 y 3, de 14 a 20hs. Ver Conferencias ↗

Miércoles 21/10 13:00 a 14:00hs Ciclo de Conferencias en la AOG Patagonia Comisión de Planeamiento y Anal. Económico IAPG: “Energía en Argentina y el Mundo: Contexto, Proyecciones, Proyectos y Desafíos y Oportunidades para Operadoras y la Cadena de Valor”. Orador: Daniel Dreizzen – Salón Tromen 14:00 a 17:30hs Otras Actividades 14.00 a 16.00 | Panel de Financiamiento: “Financiamiento para el crecimiento de Vaca Muerta: necesidades, desafíos e instrumentos para la cadena de valor y las operadoras” . Oradores: Javier Fiorotto, Gerente Comercial – Capital Corporation, Banco Comafi. Leandro Ruffinelli, Gerente Comercial Banca Empresas – BNArgentina. German Gil, Team Leader Oil & Gas – Banco Supervielle Moderan: Daniel Dreizzen y Pablo Fernández Blanco. 16.00 | “Infraestructura para llegar al mundo, los proyectos VMOS y GNL”

Orador: Gustavo Gallino, VP de Infraestructura YPF. Modera: Victoria Terzaghi . 17.30 a 19.30 | Encuentro con los CEOs II – Salón Tromen Orden de los encuentros: 17.30: Calfrac (Adrián Martínez) – SLB (Patricio Withney) – Tenaris (Andrea Previtali) – Halliburton (Héctor Gutiérrez) 18.05: Tecpetrol (Ricardo Markous) – Pluspetrol (Julián Escuder) 18.30: TGN (Horacio Pizarro) – TGS (Oscar Sardi) – Oldelval (Ricardo Hösel) 19.05: Capex (Adolfo Storni) – Pecom (Horacio Bustillo) Conferencias de expositores en Salas Lanin 1, 2 y 3, de 14 a 20hs. Ver Conferencias ↗

Jueves 22/10 8:00 a 12:00 Otras Actividades 8:00 a 12:00 Actividad TotalEnergies – Encuentro de Jóvenes Embajadores de la Movilidad Segura *exclusiva con alumnos invitados 13:00 a 16:00hs Ciclo de Conferencias en la AOG Patagonia 13.00 a 14.00 | Comisión de Recursos Humanos IAPG: “La IA en la gestión de las personas en la industria” – Salón Tromen 14.00 a 15.00 | Comisión de Sustentabilidad del IAPG: “Una Agenda Sustentable Común para la Industria Energética” – Salón Tromen 14:00 a 15:00 | Comisión de Prevención de Daños del IAPG: “La amenaza silenciosa para las instalaciones enterradas”. – Sala Lanin 1 16:00 A 17:00| Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión IAPG: “Energía sin etiquetas. Talento y oportunidades en una industria en crecimiento.”– Salón Tromen 15:00 a 19:30hs | Otras Actividades 15.00 | Cadena de valor, ¿Estamos preparados para el salto de escala?Orador: Walter Actis, VP de Supply Chain YPF – Con proveedores de Vaca Muerta. Modera: Fernando Castro 17.30 a 18.30 | Encuentro con los CEOs III – Salón Tromen Orden de los encuentros: 17.30: Techint Ing. y Construcción (Alejo Calcagno) – Ingeniería SIMA (Diego Manfio). 17.55: FECENE (Mauricio Uribe) – Centro Pyme Adeneu (Daniel González) – GAPP (Leonardo Brkusic) 18:45 A 19:30 | Presentación Ministra de Seguridad de la Nación, Mag. Alejandra Monteoliva: “Seguridad Productiva: base para el crecimiento y el desarrollo argentino”. Oradores: Alejandra Monteoliva y Martín Culiatto (Subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación). Salón Tromen. Conferencias de expositores en Salas Lanin 1, 2 y 3, de 14 a 20hs. Ver Conferencias ↗

Nota: Todos los días en los horarios de la exposición en las salas Lanín 1, Lanín 2 y Lanín 3 se llevan a cabo presentaciones comerciales de los expositores.

Todos los días: actividades de “La Escuela Técnica visita la AOG Patagonia”. (*) cronograma y actividades sujetas a cambios.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS: en Hotel Casino Magic, Nqn *Habrá servicio de transporte entre la AOG Patagonia y el cercano Hotel Casino Magic Martes 20 de Octubre – 8.00 A 16.00: Jornada de Procesamiento y Transporte de Gas (IAPG) Miércoles 21 y Jueves 22 de Octubre: – 8.00 a 16.00: 4° Jornada de Seguridad de Procesos en la industria de Oil&Gas