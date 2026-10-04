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Una niña de tres años fue asesinada en una vivienda de Villa La Angostura, donde se encontraba junto a su madre durante una visita a su padre. El hecho ocurrió en un domicilio situado sobre la avenida 7 Lagos y es investigado por la Fiscalía de Neuquén.

Según las primeras actuaciones, la menor había llegado junto a su madre desde Lamarque, Río Negro. En circunstancias que todavía buscan establecerse, se habría producido una discusión entre los adultos.

De acuerdo con la hipótesis inicial, el hombre habría agredido a su pareja y luego atacado a la menor con un arma blanca. La mujer logró escapar por una ventana y fue auxiliada por un vecino.

El sospechoso permanece internado

Tras el episodio, el acusado sufrió una grave lesión en el cuello que se habría provocado él mismo. Primero fue trasladado al hospital local y luego derivado a San Martín de los Andes debido a la complejidad de su estado.

Permanece internado bajo custodia policial y, por el momento, no se realizó la formulación de cargos debido a su condición médica.

Peritajes en la vivienda

La escena fue preservada para realizar las diligencias correspondientes. Personal de Criminalística y Policía Forense recolectó elementos que podrían resultar relevantes para reconstruir la secuencia.

Además, se realizó la autopsia de la niña, mientras los investigadores avanzan con otras medidas para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

Homicidio doblemente calificado

La investigación está encabezada por el fiscal Adrián De Lillo, junto al asistente letrado Ramiro Amaya y el fiscal jefe Gastón Ávila.

La causa se analiza como un homicidio doblemente calificado. Entre las hipótesis que se investigan figura la agravante vinculada al parentesco y la posibilidad de que el ataque haya tenido como objetivo provocar sufrimiento a la madre de la víctima.

Los resultados de las pericias serán determinantes para precisar la mecánica del hecho y definir la situación procesal del sospechoso.