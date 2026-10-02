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El proyecto Argentina LNG tuvo en París un anuncio importante para mostrar optimismo durante la Argentina Week. Ante inversores europeos, los socios confirmaron la fecha prevista para la Decisión Final de Inversión (FID), el paso que permitirá avanzar desde la etapa de desarrollo y acuerdos hacia la ejecución de las obras.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció que el consorcio prevé firmar el FID el 26 de noviembre. A partir de esa instancia, el cronograma contempla el comienzo de los trabajos en febrero de 2027, según la información presentada sobre el proyecto.

“Estamos trabajando para transformar los recursos de Vaca Muerta en una plataforma de exportación de GNL a escala global. La Argentina LNG es uno de los proyectos más importantes de la historia energética de nuestro país”, afirmó Marín.

La iniciativa contempla una inversión acumulada de aproximadamente US$51.000 millones durante su desarrollo y busca integrar distintas etapas de la cadena: producción de gas en Vaca Muerta, transporte hacia Río Negro, licuefacción y posterior exportación por vía marítima.

Argentina LNG: qué contempla el proyecto de US$51.000 millones

La primera etapa de Argentina LNG prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado, mediante dos unidades flotantes de licuefacción. El diseño permite ampliar posteriormente la capacidad hasta 18 millones de toneladas por año.

El gas producido en Neuquén será trasladado mediante infraestructura específica hacia la costa atlántica de Río Negro, donde se instalarán las unidades destinadas a transformar el gas natural en GNL.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, participando en el panel “Argentina LNG: Building the next global energy supply hub”, junto al CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, Sultan Al Jaber; y el CEO de ENI, Claudio Descalzi.

El proyecto apunta a que Vaca Muerta deje de estar limitada a la producción de hidrocarburos para incorporarse a una cadena exportadora de escala internacional. Una vez licuado, el gas podrá ser cargado en buques metaneros y enviado hacia distintos mercados desde Punta Colorada.

Los impulsores del proyecto proyectan exportaciones cercanas a los US$10.000 millones anuales cuando Argentina LNG alcance su funcionamiento previsto.

YPF, Eni y XRG también solicitaron formalmente la incorporación del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los marcos sobre los que las compañías estructuran una inversión de largo plazo.

Punto de decisión

La fecha anunciada en París corresponde a la FID, por sus siglas en inglés de Final Investment Decision. Se trata de la instancia en la que los socios adoptan la decisión definitiva de inversión y habilitan el paso hacia la ejecución del proyecto. Horacio Marín confirmó el calendario durante el panel que compartió con Sultan Al Jaber, CEO de ADNOC y referente de XRG, y Claudio Descalzi, CEO de Eni.

“París fue una nueva oportunidad para mostrarle al mundo lo que Argentina puede hacer en materia de energía”, señaló Marín al referirse a la presentación.

El cronograma difundido contempla que, una vez cumplida esa instancia, las obras comiencen en febrero de 2027. Cerca de US$30.000 millones de la inversión total proyectada se desembolsarían durante los primeros cuatro años posteriores a la FID.

En paralelo, Argentina LNG continúa trabajando sobre la estructura comercial necesaria para respaldar el proyecto. Los socios negocian entre dos y tres nuevos contratos no vinculantes de venta de GNL, con volúmenes estimados de entre 500.000 y 1,5 millones de toneladas anuales por acuerdo.

Vaca Muerta será el origen del gas y Río Negro, la salida al mundo

La estructura de Argentina LNG busca conectar directamente la producción de Vaca Muerta con la infraestructura de exportación sobre la costa atlántica rionegrina.

El proyecto prevé nuevos ductos e instalaciones para transportar el gas desde la cuenca neuquina hasta las unidades de licuefacción. En la costa, el gas será sometido a un proceso de enfriamiento que permitirá convertirlo en líquido y reducir significativamente su volumen para facilitar el transporte marítimo.

La infraestructura prevista se concentrará en el área de Sierra Grande y Punta Colorada, en Río Negro, vinculada al desarrollo energético y logístico de la costa atlántica.

En ese esquema también se encuentra la infraestructura asociada al transporte de gas hacia el Golfo San Matías, donde está prevista la operación de las unidades flotantes de licuefacción.

El desarrollo se complementa con obras de infraestructura energética que ya avanzan en la zona de Punta Colorada y con la planificación de corredores destinados al transporte de los hidrocarburos desde Vaca Muerta.

Eni y XRG se incorporaron también a los bloques de Vaca Muerta

La alianza entre las tres compañías no se limita a la etapa de licuefacción. En junio, Eni y XRG acordaron ingresar junto con YPF en tres bloques de Vaca Muerta que forman parte de la estrategia de abastecimiento del proyecto.

Se trata de Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, operados por YPF. Eni y XRG acordaron adquirir, cada una, una participación del 32%, mientras que YPF conservará el 36% restante, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, junto a representantes de la italiana Eni y de la emiratí XRG (brazo internacional de ADNOC) durante la firma del acuerdo marco (Framework Agreement) para el megaproyecto Argentina LNG.

La estructura permite vincular la producción de gas en la cuenca neuquina con su posterior transformación y exportación como GNL.

Para XRG, la participación en los bloques representa además una posición en el origen del recurso que alimentará Argentina LNG. La compañía busca sumar así una fuente de suministro en el Atlántico Sur a su cartera internacional.

XRG destacó el potencial de Vaca Muerta

Durante la presentación en París, Sultan Al Jaber explicó las razones de la participación de XRG en el proyecto y destacó la combinación entre los recursos disponibles, el crecimiento de la producción y las condiciones para inversiones de largo plazo.

“Argentina cuenta con los ingredientes necesarios para desarrollar un negocio de GNL de clase mundial. Vaca Muerta es el segundo yacimiento de gas de esquisto más grande del mundo y el cuarto de petróleo de esquisto”, sostuvo.

El ejecutivo también hizo referencia al marco de inversiones argentino.

“Las reformas impulsadas por el presidente Milei, incluido el nuevo marco de inversión RIGI, están creando la estabilidad a largo plazo que necesitan los proyectos energéticos de gran inversión y fortaleciendo el atractivo de Argentina para los inversionistas internacionales”, afirmó.

Al Jaber también vinculó el proyecto con su impacto sobre la actividad económica y el empleo.

“El éxito no se mide únicamente por el GNL que sale de Argentina. Se mide por el valor que se queda. Significa ingresos por exportaciones. Significa negocios para los proveedores locales. Significa empleos calificados para los argentinos”, señaló.

Según las estimaciones difundidas por XRG, la primera fase del proyecto podría sostener más de 40.000 empleos durante los períodos de mayor actividad, además de generar demanda para empresas vinculadas con infraestructura, construcción y servicios.

Eni puso el foco en la demanda internacional de gas

Claudio Descalzi destacó durante el encuentro el papel que el gas continuará teniendo dentro de la matriz energética internacional y la necesidad de contar con nuevas fuentes de abastecimiento. “Creo en la Argentina; creo en lo que está haciendo”, expresó el CEO de Eni.

La compañía italiana aporta al proyecto experiencia en desarrollos de GNL y en infraestructura de licuefacción flotante. Su incorporación, junto con la participación de XRG, amplió la estructura internacional de Argentina LNG.

La estrategia también apunta a los mercados europeos, donde la diversificación de proveedores de gas se convirtió en un componente relevante de la planificación energética.

Argentina LNG busca nuevos compradores de GNL

Además de avanzar con la FID, el consorcio necesita completar la estructura comercial que acompañará la inversión.

Argentina LNG mantiene conversaciones para incorporar entre dos y tres contratos no vinculantes de venta de GNL. Los acuerdos en análisis contemplan volúmenes de entre 0,5 y 1,5 millones de toneladas anuales cada uno.

La existencia de compradores constituye uno de los componentes centrales para estructurar un proyecto de esta escala, junto con la infraestructura, el financiamiento y las condiciones regulatorias.

En septiembre, el Export-Import Bank de Estados Unidos presentó una propuesta de financiamiento de hasta US$6.000 millones para infraestructura y producción vinculadas con la iniciativa, aunque el esquema todavía requiere las aprobaciones correspondientes.