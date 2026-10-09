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El presidente Javier Milei viajará a Neuquén el próximo 19 de octubre para participar de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia, uno de los principales encuentros de la industria energética. La presencia del mandatario fue confirmada por el gobernador Rolando Figueroa durante una entrevista con LM Neuquén y LU5, en la que destacó la relevancia que adquirió el evento a partir del crecimiento de Vaca Muerta.

“Te doy una primicia: el presidente va a venir el 19”, adelantó Figueroa, quien explicó que había recibido la confirmación de la visita el día anterior. La llegada de Milei representa un respaldo institucional a una exposición que reúne a los principales actores de la industria petrolera y gasífera y que, según las expectativas, tendrá una convocatoria récord.

La visita presidencial también se producirá en un contexto de crecimiento de la producción de hidrocarburos y de mayores oportunidades de inversión en la provincia, que ocupa un lugar estratégico en el desarrollo energético de la Argentina.

A pesar de las diferencias partidarias, el gobernador neuquino valoró la posibilidad de trabajar en conjunto con la administración nacional y consideró que la coordinación entre ambos gobiernos es fundamental para sostener el crecimiento económico y energético.

“Yo no soy del mismo partido político del presidente. Sin embargo, creo que hay que generar lo mejor para construir una mejor Argentina”, afirmó durante la entrevista.

Figueroa sostuvo que la cooperación institucional es uno de los aspectos que destaca cuando presenta las oportunidades de Neuquén ante empresarios e inversores internacionales. En ese sentido, remarcó que el desarrollo de Vaca Muerta requiere una estrategia coordinada entre la provincia y la Nación.

El mandatario provincial también puso el foco en el aporte de Neuquén a la economía argentina y en la responsabilidad que asumió la provincia a partir de la expansión de la actividad hidrocarburífera.

La presencia de Milei en la AOG Patagonia permitirá visibilizar ese protagonismo y mostrar la continuidad de una agenda de trabajo entre los gobiernos provincial y nacional, más allá de sus diferencias políticas.

Vaca Muerta, el RIGI y las inversiones energéticas

Otro de los ejes abordados por Figueroa fue la necesidad de generar condiciones que permitan atraer nuevas inversiones para el desarrollo de Vaca Muerta. En ese marco, destacó el vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y las gestiones realizadas para incorporar el upstream al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El upstream comprende las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, dos etapas centrales para ampliar la capacidad productiva de los yacimientos de petróleo y gas.

Según explicó el gobernador, Neuquén trabajó para demostrar el impacto que la incorporación de estas actividades al régimen de incentivos podía tener sobre la llegada de capitales y la aceleración de los proyectos energéticos.

Figueroa consideró que la previsibilidad económica y normativa es una condición fundamental para que las compañías avancen con sus planes de inversión. Por eso, ubicó las gestiones con Caputo y la cooperación con Milei dentro de una misma estrategia: consolidar el desarrollo de Vaca Muerta y ampliar su impacto en la economía neuquina.

La provincia busca así fortalecer su posición como uno de los principales polos energéticos del país, con capacidad para incrementar la producción, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades de empleo y actividad económica.

La AOG Patagonia se prepara para una edición histórica

La confirmación de la visita de Javier Milei se conoce a dos semanas del inicio de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia, un encuentro que se anticipa como el más importante desde la realización de su primera edición.

La exposición convoca a empresas, proveedores, especialistas y referentes del sector energético, en un escenario marcado por la expansión de Vaca Muerta y el interés por desarrollar nuevos proyectos de petróleo y gas.

La participación del presidente sumará relevancia política e institucional a una agenda centrada en las inversiones, la producción y el futuro energético argentino.

Para Neuquén, la AOG Patagonia representa una oportunidad para mostrar el potencial de sus recursos naturales y fortalecer su vínculo con el Gobierno nacional y los inversores que buscan participar del crecimiento de la industria hidrocarburífera.

Con la llegada de Milei prevista para el 19 de octubre, el encuentro se perfila como una instancia clave para reafirmar el peso de Vaca Muerta en la economía argentina y el papel de Neuquén en la estrategia energética nacional.