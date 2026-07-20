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La ciudad de Neuquén será nuevamente la sede de Argentina Oil & Gas Expo Patagonia, encuentro que se llevará adelante del 23 al 25 de octubre próximo.

El evento industrial se desarrollará en una superficie total de más de 7.000 m² y contará con la participación de más de 250 compañías ante la gran concurrencia de empresas y directivos relacionados a la industria energética del país y la región. El espacio se consolida como un espacio estratégico en el que el sector público y privado debaten sobre los desafíos energéticos que enfrenta Argentina.

Durante la edición de 2023 se hablaba del desafío de alcanzar la producción de 1.000.000 de barriles, un objetivo que hoy ya se concretó en el país. Sin embargo, economistas recordaron que ese nivel productivo ya había sido alcanzado por Argentina a inicios de la década de 1990, un objetivo cumplido en aquel entonces a la par de Brasil. Luego de esa etapa, Argentina retrocedió casi al 50% de su capacidad y hoy se encamina a superar ese nivel histórico de actividad. El dato destacado en la región es que actualmente Brasil produce alrededor de 5 millones de barriles diarios.

El Grupo La Opinión Austral participará como media partner de este importante encuentro que ya ha cubierto en oportunidades anteriores. Un equipo de periodistas se trasladará al lugar para brindar una cobertura especial 360° y generar contenido exclusivo sobre cada una de las alternativas que brinde el evento.

La agenda, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y realizada comercialmente por Messe Frankfurt Argentina, incluirá la 3ª Jornada de (R)evolución Digital e Innovación Tecnológica para Petróleo y Gas (JRED3). En este espacio se tratarán temáticas como ciberseguridad industrial, estrategia de datos, robótica, automatización de procesos, biología aplicada y yacimiento digital.

También se llevará a cabo el ciclo Encuentro con los CEOs, donde los responsables del sector brindarán su visión sobre actualidad, tendencias e inversiones. Asimismo, se prevén rondas de negocios para conectar a fabricantes y proveedores con las principales operadoras del país, junto a conferencias sobre sustentabilidad, recursos humanos, diversidad, equidad e inclusión.

En paralelo, la 8° Jornada de Jóvenes Profesionales de Oil & Gas (JOG 8) ofrecerá actividades académicas y espacios disruptivos para estudiantes de los últimos años y jóvenes profesionales de la industria de los hidrocarburos.

De izquierda a derecha: Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG); Julio Friedmann Encina, gerente general de ENAP; y Nicolás Spinelli, gerente general de ANCAP.

Educación y ambiente: inscripciones abiertas

Por otra parte, el IAPG abrió la inscripción para una nueva edición de la Olimpíada de Energía y Ambiente 2026, un certamen nacional destinado a estudiantes regulares del nivel secundario que promueve el aprendizaje sobre fuentes de energía renovables y no renovables, el uso responsable de los recursos, la matriz energética y el cambio climático.

La competencia se desarrollará en cuatro etapas a lo largo del año. La primera corresponde a la Selección Local en cada escuela. Luego se realizará la Selección Zonal, con exámenes de modalidad múltiple choice en establecimientos sedes. Posteriormente se llevará adelante la Selección Regional en distintas provincias, mientras que la instancia decisiva se disputará en la sede del IAPG en la Ciudad de Buenos Aires con ejercicios de desarrollo.

El cronograma establece el cierre de inscripciones el 31 de julio. La Evaluación Local se realizará el 7 de agosto, la instancia Zonal el 10 de septiembre, la Regional el 16 de octubre y la Final el 20 de noviembre. Los tres primeros puestos obtendrán una beca de ayuda escolar durante 12 meses y medallas. Quien consiga el primer lugar recibirá un diploma en el acto previo al almuerzo por el Día del Petróleo y del Gas el 13 de diciembre.

El establecimiento educativo del estudiante ganador recibirá equipos electrónicos, mientras que los docentes tutores serán distinguidos con incentivos especiales. Durante la final se entregarán y sortearán premios como relojes inteligentes, auriculares inalámbricos, cámaras de acción y viajes. La propuesta se complementará al año siguiente con un taller de capacitación para los profesores de los finalistas, que incluirá charlas de especialistas y visitas técnicas a represas, refinerías, campos petroleros y centrales nucleares con todos los gastos cubiertos.