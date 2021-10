Una pesadilla: hacían un asado, les dijeron que esas tierras eran ancestrales y los atacaron a machetazos

Una familia de Neuquén vivió una pesadilla de película cuando este viernes fueron a una zona cercana al lago Los Barreales de esa provincia y terminaron siendo brutalmente atacados.

"Estábamos en un camino de ripio, prendimos el fuego y fuimos abordados por dos sujetos en una camioneta 4 x 4", contó la mujer de la familia, que además está embarazada. "Nos preguntaron porque estábamos en sus tierras, que eran tierras ancestrales, y sacaron un cuchillo cada uno", agregó.

La mujer, su esposo y sus dos hijos intentaban pasar un mediodía agradable y estaban por comer un asado. La gente que se aproximó a ellos les pidieron que se retiraran, pero mucho antes de que pudieran reaccionar, los atacaron.

Así quedó el auto de la familia atacada

"Me tiraron con un tronco encendido del fuego que habíamos hecho, que me dio en el hombro y me dejó un moretón. Nos subimos al auto con mi hija, la persona agarró una pala y me rompió el parabrisas", detalló sobre la pesadilla que vivieron.

Tras lograr escapar del ataque, llegaron hasta un puesto de Gendarmería Nacional. Los agentes los acompañaron hasta una comisaría cercana, donde realizaron la denuncia y luego los llevaron al hospital zonal.

"Mi marido está apuñalado, estuvo internado y le aplicaron morfina, tiene que volver a control. Tiene tajos cerca de las costillas en el abdomen, en la espalda y le apoyaron una braza en el pecho", precisó la mujer en declaraciones radiales