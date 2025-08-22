Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Senado de la Nación le puso un freno a Javier Milei rechazando cinco decretos del presidente, entre ellos el Decreto 461/25 que modificaba organismos de la Secretaría de Transporte y disolvía Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.

Para hablar acerca de la situación actual del organismo y de lo que sucedió en el Congreso, Jacqueline Bórquez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Cruz, fue entrevistada por Radio LU12 AM680 Río Gallegos, y advirtió que si bien recibieron con satisfacción la noticia del rechazo al DNU, la realidad de Vialidad Nacional aún es muy compleja y el panorama continúa siendo crítico.

“Ayer (NdR: por el jueves) fue un nuevo alivio, pero sabemos que la lucha sigue. El desfinanciamiento es brutal y no creo que se queden de brazos cruzados. En cualquier momento nos van a echar compañeros, como ya sucedió en el INTA y en la Agencia de Seguridad Vial”, advirtió en diálogo con “La Decana de la Patagonia”.

Según explicó, la estructura de Vialidad Nacional se sostiene con unos 1.000 trabajadores en planta permanente y un número similar de contratados con vínculos precarios: “Si se aplicara una disponibilidad, quedaríamos unos mil cien compañeros, el resto serían despedidos porque sus contratos vencen cada tres meses”.

Bórquez también cuestionó el “doble discurso” que, según ella, estigmatiza a los empleados públicos: “Dicen que no queremos trabajar, que somos ñoquis. Pero si ponen a disponibilidad en todos los organismos y están cerrando reparticiones, ¿a dónde vamos a ir?”.

Un organismo paralizado

La dirigente gremial describió un panorama preocupante para el funcionamiento de la institución: licitaciones suspendidas, deudas millonarias y falta de insumos. “Hoy tenemos el problema del combustible. Durante la semana cargamos cierta cantidad, pero los fines de semana no, porque se le deben dos meses a YPF. No estamos funcionando como corresponde y no es culpa nuestra, sino de que no ponen la plata como es debido”, detalló.

Bórquez alertó además sobre el impacto en la provincia: “Vialidad provincial tampoco está recibiendo fondos. Si Nación no paga, ellos no pueden financiarse solos. Esto no afecta solo a los trabajadores, sino a todos los santacruceños, porque las rutas quedan en peor estado si no podemos mantenerlas”.

Plan de lucha y reclamos

La dirigente adelantó que los trabajadores impulsarán un proyecto de emergencia vial nacional, además de continuar con las movilizaciones en defensa del organismo. También denunció que hace más de nueve meses no perciben aumentos salariales: “Ya presentamos reclamos judiciales, porque tenemos convenio propio, pero hasta ahora no hubo respuesta. Vamos a seguir buscando consensos para que tengamos algún incremento”.

Finalmente, Bórquez se refirió al rol del Congreso en el actual escenario político: “Más allá de la campaña electoral, los legisladores se dieron cuenta de que deben poner un freno al presidente. Si no, sigue haciendo lo que quiere. Correspondería incluso un juicio político, porque mientras los ricos se siguen enriqueciendo, la clase media está cada vez más empobrecida”.

Los trabajadores de Vialidad Nacional mantienen su reclamo activo, convencidos de que -como expresó Bórquez- “la lucha sigue y no vamos a permitir que el organismo desaparezca”.

