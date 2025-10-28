Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei destacó el rol de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien le atribuyó haber anticipado el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,45%) superó a la de Fuerza Patria (40,91%), semanas después de la derrota por los comicios bonaerenses.

“Hemos hecho una elección increíble”, expresó el mandatario en una entrevista con el canal de streaming Neura, y añadió: “La verdad que la única que creyó que podíamos ganar era mi hermana. Todos pensábamos que estábamos buscando achicar lo mayor posible, y haciendo una elección en todo el país iban a estar arriba”.

A propósito, afirmó: “Ni Diego (Santilli) ni yo nos imaginábamos algo así. A la única que se le ocurrió que algo así podría pasar era a mi hermana”. Durante la entrevista, agradeció al equipo de trabajo de la provincia de Buenos Aires y valoró la tarea de los candidatos Diego Santilli y Karen Reichardt, del armador bonaerense Sebastián Pareja y del “equipo de comunicación de Santiago Caputo”.

Asimismo, evitó referirse al futuro político de Karina, quien fue felicitada por el periodista Alejandro Fantino, que la definió como “la gran ganadora de la elección”. Sin embargo, en su única intervención, la secretaria general de la Presidencia, aclaró: “No, todos los argentinos somos los ganadores acá“.

El jefe de Estado también apuntó contra Fuerza Patria al aseverar que “hasta tienen que mentir” con la sumatoria de los números para “tener más decoro”, y planteó que el sello libertario le ganó al kirchnerismo 41 a 24. “Le sacamos 17 puntos“, subrayó.

Finalmente, se mostró optimista respecto de la nueva composición del Congreso Nacional, al señalar que LLA contará con “101 diputados y 20 senadores”, y celebró que el peronismo perdiera la mayoría en las cámaras.

“Se abren las posibilidades de hacer un conjunto de reformas como nunca se vio en la vida. Estamos muy agradecidos a los argentinos por darnos esta posibilidad (…) A partir del 10 vamos a empezar con todas las reformas pactadas en el Pacto de Mayo“, vaticinó y cerró: “Un país en el cual vamos a avanzar en las reformas estructurales que asumimos con los Argentinos“.

Leé más notas de La Opinión Austral