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Las clásicas rosquitas con azúcar son una de las recetas populares que las abuelas argentinas se encargaron de transmitir por generaciones. Estos “anillos” dulces son tan sencillos de cocinar que en sólo 30 minutos están listos.

Tiene como beneficio adicional a su sabor que el presupuesto para la receta es muy económica, teniendo en cuenta que la mayoría de los ingredientes necesarios suelen estar presentes en las alacenas hogareñas.

Las rosquitas de azúcar se lucen a la hora de la merienda y con una sola preparación rinde varias unidades, ideal para compartir.

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Receta de rosquitas azucaradas

Ingredientes

1/2 kg. de harina

1 cda de grasa (o 5 cdas. de aceite)

1 huevo

1/2 taza agua tibia con sal gruesa

un chorrito de esencia de vainilla (o ralladura de un limón o naranja)

Azúcar

10 grs. de levadura

Cómo preparar la receta

En un bol o en la mesada colocar la harina y reservar una pequeña porción. Hacer una corona, incorporar la levadura, la grasa, el azúcar, el huevo y la esencia de vainilla. Unir los ingredientes con la mano y agregar agua de a poquito hasta formar una masa lisa y suave. Dejar reposar tapada con papel film unos 10 minutos hasta que gane volumen. Cortar la masa y hacer bolitas. Dejar descansar 5 minutos y formar un círculo. Dejarlos tapados con un repasador. Cocinar en grasa o aceite.

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