El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsó la supresión de una serie de trámites que consideró innecesarios, para terminar con los “papelitos” y así convertir a la Argentina en “un país más próspero, más libre y, por ende, más desarrollado”.

Estas declaraciones del funcionario nacional tuvieron lugar este miércoles durante su disertación en el encuentro “Argentina: Perspectivas políticas y económicas”.

En una nueva edición del Consejo de las Américas, Sturzenegger instó a “desmalezar” en vez de “fertilizar la maleza”, en alusión a la tendencia de intentar mejorar la gestión de trámites en vez de eliminarlos.

“Creemos que el Estado no moderniza, atrasa, y desmalezar no implica que eso que no funciona se haga mejor, sino preguntarse si es necesario que siga estando ahí”, expresó al respecto.

Autopartes, el trámite que busca eliminar el Gobierno

En tal aspecto, uso de ejemplo los trámites para exportar una obra de arte (“un verdadero incordio”).

Asimismo, se refirió al CHAS (Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad), al que calificó como “un procedimiento kafkiano para el que hay cuatro pisos del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) para su análisis”.

Sobre los dos casos, Sturzenegger aseveró que fueron utilizados “cero veces”.

“Papelitos”

El ministro alertó que “la Argentina no es rica porque hay papelitos que le impiden serlo”, al tiempo que remarcó que la gestión de gobierno se lleva a cabo con “la convicción profunda del valor de la libertad”.

En el cierre de su disertación, adelantó que su cartera, en colaboración con otras del gabinete nacional, avanzará con el “Fondo de Cese” para que “las partes puedan definir la estructura indemnizatoria”, así como con el pagaré mercancía y la firma digital.

