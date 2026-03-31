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En la antesala de Semana Santa, el Gobierno de Santa Cruz anunció un acuerdo de precios que permitirá a los vecinos acceder a pescado con descuentos superiores al 50%. La iniciativa fue impulsada tras una reunión encabezada por el gobernador Claudio Vidal con empresarios de Río Gallegos, en el marco de políticas orientadas a aliviar la economía familiar.

El convenio, que se implementa a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, establece la venta de merluza congelada a $6.000 el kilo, un valor significativamente menor al del mercado. Según confirmó el secretario de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, el objetivo es garantizar que “todos los santacruceños puedan acceder al pescado en una fecha tan importante como Semana Santa”.

Cada pescadería contará con un cupo de 250 kilos, lo que permitirá asegurar la disponibilidad del producto a precios accesibles en distintos puntos de la provincia.

El gobernador Claudio Vidal, encabezó el encuentro.

Trabajo conjunto para sostener precios

La medida se concretó a partir de un trabajo articulado entre el Estado provincial, empresas pesqueras, pescaderías y la Subsecretaría de Transporte, que será la encargada de la logística y distribución del producto.

Además, se sumará la intervención del Ministerio de Desarrollo Social para facilitar el acceso al pescado en sectores más vulnerables, ampliando el alcance de la propuesta.

“Es parte de un trabajo articulado que busca generar más oportunidades y acompañar a la comunidad”, destacó Lunzevich.

Desde cuándo estará disponible

El pescado estará disponible a partir del jueves, ya que el ingreso del producto a Río Gallegos está previsto para el miércoles. En paralelo, se avanza en gestiones para replicar el acuerdo en otras localidades de Santa Cruz.

“Estamos en tratativas con distintas ciudades para que esta propuesta llegue a más santacruceños”, señaló el funcionario.

Más producción y desarrollo

Desde el área de Comercio e Industria también adelantaron que esta iniciativa forma parte de un plan más amplio para fortalecer el sector pesquero, con eje en la pesca artesanal.

Entre los objetivos se encuentran mejorar la infraestructura, optimizar el almacenamiento y ampliar los canales de comercialización, con la mirada puesta en potenciar la producción y abrir nuevos mercados.

Pescaderías que adhieren

Del acuerdo participan comerciantes de distintas localidades de la provincia, entre ellos representantes de Pescadería Núñez, Pescadería Andrade, Agua Marina, Pescadería Águila, Pescadería Macías, Pescadería Los Abuelos y comercios de Puerto San Julián.