Walter Chávez, referente de la Agrupación Gesta de Malvinas, dialogó con La Opinión Austral en el izamiento dominical que se desarrolla en Río Gallegos, destacando el logro del reclamo por el reconocimiento moral e histórico de los soldados que participaron en la custodia del territorio continental durante el conflicto de 1982. Este reconocimiento fue formalizado mediante una ley sancionada por la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

Explicó que la Agrupación Gesta de Malvinas es de alcance provincial y cuenta con representantes en todas las localidades además de poseer personería jurídica desde 2008 o 2009. Desde entonces, la lucha se centró en recuperar un derecho que había sido derogado: “Empezamos los reclamos por el reconocimiento moral histórico que tuvimos, pero por el año ’88, en el gobierno de Raúl Alfonsín lo derogaron. Y a partir de ese momento empezamos a pedir que nos devuelvan el reconocimiento”.

El esfuerzo se concretó el 10 de abril de este año mediante una ley de la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

Próxima entrega de medallas

Actualmente, la Agrupación se encuentra “a la espera de la entrega de diplomas y medallas” por parte del Gobierno de la provincia, aunque aún no hay una fecha definida. La demora se debe a un trámite interno: la Agrupación debe entregar una documentación que “acredite que todos los integrantes nuestros participaron desde el Continente”. Una vez que la documentación, que ya está lista, sea entregada al Gobierno, este dispondrá la fecha para el acto.

Chávez explicó la importancia de esta “demanda histórica” para el colectivo de veteranos: “El principal pedido es el reconocimiento de que nosotros fuimos soldados, como nosotros decimos no todo pasó en Malvinas, hubo apoyo desde el Continente”.

El reconocimiento abarca la “custodia de todo lo que es el continente”, incluyendo tareas de “logística” y la “custodia de la frontera”. El referente recordó la complicación de la época, ya que “lamentablemente el gobierno chileno prestó ayuda a los ingleses”, obligando a custodiar toda la frontera y la costa. Mencionó que hubo “muchos acontecimientos bélicos” en Río Grande y Caleta Olivia, como el arribo de un helicóptero, que “gracias a Dios se han podido comprobar”.

Beneficiarios

En total, la ley beneficiaría a aproximadamente 470 veteranos en toda la provincia. Chávez cree que el número de beneficiarios es mayor, pero mucha gente aún no se ha enterado del reconocimiento y se irán acercando con el tiempo.

Al ser consultado sobre el contacto con la organización, Chávez, quien es el presidente de la Agrupación, indicó que la organización tiene delegados en todas las localidades. Los interesados pueden acercarse a la Agrupación “Gesta de Malvinas” y allí se les informará sobre los requisitos necesarios para su reconocimiento.

Finalmente, Chávez reflexionó sobre el momento del reconocimiento: “podríamos decir que llega tarde, teniendo en cuenta que el veterano más joven tiene hoy entre 60 y 62 años”.