Río Gallegos, Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia registraron subas en la Canasta Básica Alimentaria y Total por encima de la inflación, según el Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

De esta forma, la Patagonia continúa consolidándose como la región más cara del país, de acuerdo con las últimas mediciones del ObservatorioPara octubre, el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) promedio superó los $700.000, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) —que marca la línea de pobreza— se acerca a los $1,6 millones en las principales ciudades de Santa Cruz y Chubut.

El economista Licenciado César Herrera, director del Observatorio, recordó en sus redes sociales que, también a nivel nacional, una vez más, la Patagonia encabezó la inflación: 2,4% en octubre, por encima del promedio país (2,3%). Anticipó además que, desde enero, el Indec modificará las ponderaciones del índice, aumentando el peso de vivienda y energía, por lo que consideró que la inflación en 2026 estará “más cerca del 20% que del 10%”.

César Herrera, director del Observatorio de Economía de la UNPSJB.

Río Gallegos sigue siendo la más cara de la región

La Canasta Básica Total de Río Gallegos creció 2,9% respecto de septiembre, lo que marcó una suba superior a la registrada en Caleta Olivia y el promedio de Patagonia. “Río Gallegos es la ciudad más cara de la región sur“, le confirmó el Lic. César Herrera a La Opinión Austral.

De esta forma, en la capital santacruceña, el Observatorio estimó que la CBT ascendió a $1.596.081 para una familia tipo (dos adultos y dos menores), contra con los $1.551.099 calculados para el mes de septiembre. Y fue el requerimiento mínimo para que un hogar de cuatro integrantes no caiga bajo la línea de la pobreza.

En tanto la Canasta Básica Alimentaria, que marca la línea de la indigencia, para la capital provincial, marcó una suba levemente inferior a la Total, al subir intermensual el 2,8%, haciendo que la CBA pase de $695.217 a los $714.683 (siempre para una familia tipo de un Hogar T2).

La suba en Río Gallegos, como en gran parte de la Patagonia, se debió al fuerte encarecimiento del rubro “Frutas y Verduras” explicó Herrera a LOA.

El economista destacó que los aumentos en las canastas, mantienen la presión sobre los ingresos familiares, en un contexto donde la recuperación salarial sigue siendo “insuficiente”, frente a la suba del costo de vida.

Los valores de julio a octubre de la CBA y la CBT para Río Gallegos y Caleta Olivia, según el Observatorio.

Caleta Olivia, secunda a Gallegos pero con mayor brecha

La otra ciudad santacruceña medida por el Observatorio es Caleta Olivia. Al igual que en la capital provincial las canastas subieron más que la inflación de la región, aunque ese aumento estuvo por debajo de lo registrao en Río Gallegos.

Según las mediciones un hogar caletense Tipo 2, requirió ingresos por $1.591.014 para no caer bajo la línea de la pobreza y de $711.353 para no ser considerado indigente.

La Canasta Básica Total subió 2,6% respecto de la medida en septiembre ($1.550.696). Un incremento similar tuvo la Canasta Básica Alimentaria, que también subió 2,6% respecto del mes anterior ($693.326)

Suba sostenida pero más moderada

De esta forma, en los últimos cuatro meses el monto que marca la línea de pobreza en la ciudad de El Gorosito creció 5,8%, marcando una cierta desaceleración de lo que fue el primer semestre del año.

En la medición acumulada de enero a octubre, el costo de vida para las familias tuvo un crecimiento del 19,4% y respecto de los últimos doce meses, del 32,4%.

Respecto de la canasta básica alimentaria, está muestra una suba interanual más baja que la CBT (+31,5%), pero estuvo más de dos puntos por arriba en el crecimiento acumulado en lo que va del 2025 (+21,8%)

La medición del Observatorio para Comodoro Rivadavia.

Comodoro Rivadavia empujada por los estacionales

Respecto de Comodoro Rivadavia, el Observatorio marcó que la ciudad petrolera de Chubut requirió que una familia tipo tuviera ingresos por $1.582.894 para cubrir la Canasta Básica Total y así no caer en la pobreza.

En tanto que la línea de indigencia (la CBA) registrada fue de $709.818, siendo fijado el monto para el adulto equivalente en $229.715.

A la hora de observar qué es lo que más se subió en Comodoro, el Observatorio destaca que:

Carnes y derivados : 35,91%

: 35,91% Frutas y verduras : 20,96%

: 20,96% Pan y cereales : 19,73%

: 19,73% Lácteos y huevos : 12,83%

: 12,83% Bebidas azucaradas y vinos : 4,34%

: 4,34% Azúcar, café, té, yerba y condimentos : 3,31%

: 3,31% Aceites y margarinas : 2,13%

: 2,13% Legumbres y tomate en conserva: 0,80%

Este desglose confirma que los productos frescos —especialmente las carnes y las frutas/verduras— son los que más presionan sobre la canasta en la región.

Herrera: “La Patagonia seguirá siendo la región más cara”

Consultado por algunos medios sobre el panorama regional, César Herrera afirmó que las canastas básicas en la Patagonia están entre las más elevadas de Argentina debido a: Altos costos logísticos; Mayor dependencia de bienes importados; Tarifa plena en energía y combustibles.

Cabe recordar que en la actualidad, la diferencia entre la Canasta Básica Total medida por Indec, sólo en el Gran Buenos Aires ($1.213.799) y la del Observatorio para el caso de Río Gallegos, marca una brecha del +31,5% entre ambas, en detrimento de la capital santacruceña. Mientras que la CBA, refleja una diferencia de levemente inferior del +31,3%.

La medición del Indec de la Canasta Básica Alimentaria y Total, para el Gran Buenos Aires, en octubre de 2025.

“El INDEC ajustará las ponderaciones y eso tiene un fuerte impacto para la Patagonia, donde vivienda y energía representan una parte importante del gasto familiar”, marcó el especialista, lo que profundizará la suba del costo de vida.

De esta manera, se advirtió desde el Observatorio que la combinación de inflación persistente, cambios metodológicos en el IPC y la falta de previsión presupuestaria generan un horizonte de incertidumbre para trabajadores y familias.

Mientras tanto, las canastas total y alimentaria, siguen escalando y empujan a un número creciente de hogares de la región por debajo de la línea de pobreza e indigencia, ante la tendencia salarial que no acompaña.