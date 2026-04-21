Los jubilados, pensionados y retirados de la provincia de Santa Cruz percibirán sus haberes correspondientes al mes de abril este viernes 24, según informó la Caja de Previsión Social (CPS). La acreditación se realizará en cumplimiento de la normativa vigente que regula el pago mensual de los beneficios previsionales.

La medida alcanza a la totalidad de los beneficiarios del sistema previsional provincial, quienes también podrán acceder a sus recibos de haberes de manera digital a través del sitio oficial del organismo.

El cronograma de pago se enmarca en lo establecido por la Ley 3840, reglamentada en octubre de 2023, que fija como fecha de acreditación el día 24 de cada mes para jubilados, pensionados y retirados.

La normativa determina que el pago debe efectuarse de manera integral, garantizando la totalidad del haber en una única acreditación.

Asimismo, contempla situaciones excepcionales en caso de que la fecha coincida con un día inhábil. En esos casos, el depósito se realiza el día hábil inmediato anterior, asegurando la previsibilidad para los beneficiarios del sistema.

Recibos disponibles online

Tal como ocurre cada mes, los recibos de haberes estarán disponibles para su descarga en la página oficial de la Caja de Previsión Social. Esta herramienta permite a los beneficiarios consultar el detalle de sus ingresos, incluyendo los incrementos aplicados en cada período.

La digitalización del acceso a la información forma parte de las políticas de modernización del organismo previsional, facilitando la consulta sin necesidad de trámites presenciales.

Aumentos de abril: los sectores alcanzados

Durante el mes de abril, distintos regímenes registraron actualizaciones en sus escalas salariales, lo que impacta directamente en los haberes previsionales. En total, ocho sectores percibirán incrementos en este período.

Entre los aumentos confirmados se encuentran:

Banco Santa Cruz: incremento del 2,5% correspondiente a la escala de noviembre 2025.

Municipalidad de 28 de Noviembre: suba del 5%.

Municipalidad de Caleta Olivia: incremento del 10%.

Docentes de Caleta Olivia: aumento del 10%.

Municipalidad de Pico Truncado: suba del 10%.

Municipalidad de El Calafate: 5% para categorías y 2,5% para autoridades.

Municipalidad de Las Heras: incremento del 15%.

Municipalidad de Piedra Buena: suba del 5%.

En el caso de los jubilados del Banco de Santa Cruz, este incremento del 2,5% corresponde al último ajuste de haberes vinculado a la paritaria del gremio La Bancaria que será abonado por la Caja de Previsión Social. Este acuerdo, firmado en noviembre de 2025, llevó el salario inicial de un trabajador bancario activo a $2.008.641,07.

A partir de ahora, los jubilados bancarios que dependen de la CPS comenzarán a percibir los aumentos salariales en línea con la Administración Pública Central de la provincia de Santa Cruz, dejando de estar atados a las actualizaciones del sector bancario.

Incrementos por liquidación complementaria

Además de los aumentos correspondientes a las escalas salariales, la CPS informó que durante abril también se aplicarán incrementos mediante liquidaciones complementarias en algunos sectores.

Los beneficiarios alcanzados por esta modalidad son:

Municipalidad de 28 de Noviembre: 5%.

Municipalidad de Caleta Olivia: 10%.

Docentes de Caleta Olivia: 10%.

Municipalidad de El Calafate: 5% para categorías y 2,5% para autoridades.

Municipalidad de Las Heras: 15% al básico.

Municipalidad de Pico Truncado: 10%.

Estas liquidaciones adicionales permiten actualizar diferencias salariales y garantizar que los aumentos impacten de manera completa en los ingresos previsionales.