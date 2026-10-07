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El Informe de Precios de Ganados y Carnes de la Patagonia, elaborado por el INTA, reflejó una menor oferta de hacienda en las provincias del sur durante septiembre.

Esta falta de disponibilidad presionó los valores en los campos, aunque la respuesta en las carnicerías y supermercados resultó dispar según la zona. En un contexto en el que los salarios no rinden y el consumo familiar permanece retraído, cualquier movimiento en las tranqueras se traduce casi sin escala en un dilema diario para la mesa familiar.

Santa Cruz

En suelo santacruceño, la faena ovina (ovejas, corderos, capones y carneros) en los frigoríficos de Río Gallegos sigue paralizada, a la espera de que avancen las pariciones de la zafra 2026-2027.

En el vacuno, el novillo congeló sus valores en $5.600 el kilo vivo y $10.182 al gancho, una calma que funcionó como un escudo temporal para el bolsillo barrial.

Así, el asado se sostuvo en $18.490 en supermercados y $20.000 en carnicerías, mientras que la bola de lomo osciló entre $23.000 y $26.170, dando un respiro a la hora de preparar las tradicionales milanesas.

La picada común apenas rozó un retoque del 3,01% ($16.440), y el capón porcino marcó $3.293 al gancho.

Chubut

Pese a la menor presencia de animales engordados, el novillo cayó hasta un 2% ($5.390 en vivo), aunque ese alivio no llegó al mostrador con la misma fuerza.

En la Cordillera, los comercios retocaron el asado un 3,05% hasta los $24.395, encareciendo el ritual del fin de semana, mientras la picada especial trepó al $22.700 en góndolas, apretando el costo de los guisos y menús semanales.

En tanto, el asado varió entre los $17.490 de los grandes hipermercados y los $22.750 de los comercios de cercanía.

Río Negro y Neuquén

En el norte patagónico, la escasez de hacienda terminó por encender las alarmas en el presupuesto de los hogares. Con un novillo en pie subiendo un 5,05% ($5.200) y el cordero un 3,33% ($9.300 al gancho), la remarca de precios no tardó en golpear las carnicerías. La bola de lomo dio un salto del 18,79% en supermercados ($26.360), transformando al plato cotidiano en un consumo casi de lujo. El golpe más duro al menú salvador de todos los días se sintió en Viedma, Patagones y el Valle Inferior, donde la picada especial se disparó un 29,03% ($20.000) y la picada común un 20% ($15.000). Ante semejante panorama, el cerdo ($10.500 el lechón y $4.650 el capón al gancho) aparece como la última carta disponible para no resignar proteína en el plato familiar.