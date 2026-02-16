Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

César Herrera, economista y director del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, fue entrevistado por LU12 AM680 Radio Río Gallegos analizó la inflación de enero. El indicador alcanzó un 2,9% tanto a nivel Nacional como en la Patagonia.

Precisó que la medición de la canasta en ese periodo surgió de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de Hogares. El relevamiento se realiza tomando como casos testigos un número determinado de hogares, por ejemplo, en Río Gallegos, a lo largo de un año, “se va registrando en varias visitas qué es lo que consume cualitativa y cuantitativamente”.

Así, recordó que la canasta que se utiliza para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es del 2004 con precios ajustados. El economista señaló que está desactualizada: “Es como una canasta, suponente, no tiene Netflix, tiene videocable. Mide cuántas películas alquilaste en el viejo videoclub. Está desajustado“. Si bien hubo mejoras en 2016, existe una encuesta de 2018 que es más moderna pero presenta casi ocho años de diferencia.

Ponderación y servicios

A pesar del retraso, en la medición actual existe una ponderación mayor en la alimentación y menor en los bienes. Herrera ejemplificó con los servicios: “El costo de la electricidad con subsidios representaba un 3,9% para Patagonia. Ahora representaría un 8%“.

En esta línea, sostuvo que la presión que ejercen en los salarios los alquileres, transporte público, gas y energía eléctrica, el indicador mensual de la infilación será más alto.

Al ser indagado sobre cómo impacta en el mes a mes en lo ssalarios de la clase trabajadora las estadísticas informadas por el INDEC, observó: “Hace que los trabajadores del sector público y del sector privado tengamos menos aumento de sueldos. Esa menor demanda lo que hace es que tira para abajo los precios”, explicó. Según su visión, si se sigue la inflación núcleo, el número podría estar retocado.

Inflación núcleo y regulados

Más adelante, definió la inflación núcleo diferenciándola de los bienes estacionales y regulados. Los estacionales dependen de la época, como el turismo en verano. Los regulados son aquellos que el gobierno define, como obras sociales, comunicaciones y combustibles.

“Eso se llama inflación núcleo, que es muy importante para ver. Si la inflación núcleo te da más que el indicador del mes, es como que la tendencia es a subir. Si te da menos, es como que la tendencia es a bajar”, precisó.

Sobre la comunicación política, el economista advirtió sobre el peso del discurso: “DIjeron que íbamos al 17.000% de inflación y ahora vamos al 2,5% anual. En definitiva, si el que lo transmite es creíble, ese es el relato que se impone”.

Comparó la situación con la intervención del INDEC en 2007, vinculada al ajuste de los bonistas por la deuda externa. “Ahora es este el relato del gobierno que dijo que iba a haber inflación cero. Recomponer el ingreso y bajar los precios, esa es la verdadera cuestión. Acá los ingresos están depletados y los precios están bajando, pero no tanto”, señaló.

Definió el plan actual como un enfoque ortodoxo: “Bajar la inflación con un garrote”. Agregó que el tipo de cambio se sostiene artificialmente alto, favoreciendo importaciones y perjudicando exportaciones. Esto, sumado al costo del dinero, afecta a las empresas: “Están cayendo las pymes como moscas en distintos lugares“.

Cuestionó la idea de que el mercado soluciona todo citando el Estado de la infraestructura vial. “La Ruta 40 es un desastre. ¿Quién va a reparar la ruta 40 si no la repara el Estado?”. Recomendó evitar las dicotomías: “Evitar entrar en las dicotomías tan feroces como que estoy del lado de los buenos y vos estás del lado de los malos”.

Mediciones en la Patagonia

Consultado sobre las cifras regionales, informó que la medición de la inflación -todavía no está concluida- que realizan dio un 4,2% en enero y destacó que los precios dejaron de bajar. “4,2% es mucho para el mes de enero, más o menos en línea con la canasta básica de alimentos de Nación“, indicó.

Adelantó que publicará los informes de enero y febrero juntos. Advirtió que la carne es un ítem crítico: “Representa un ítem muy importante, el 30% de nuestra canasta. Ha aumentado nuevamente“.

Concluyó con un dato sobre los precios locales: “Estamos prácticamente en los supermercados en todos los lugares, salvo ofertas, arriba de los 20.000 pesos el kilogramo de carne. Eso va a tirar nuevamente la canasta básica hacia arriba”.

De esta manera, Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco formalizará en las próximas semanas el costo de vida en la Patagonia, marcando diferencias con los números del INDEC.