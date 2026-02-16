Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El primer eclipse solar del año se producirá el martes 17 de febrero de 2026. A nivel global, se tratará de un eclipse solar anular, fenómeno que ocurre cuando la Luna cubre el centro del Sol y deja visible un anillo brillante en su contorno.

Según la aplicación especializada Star Walk, el eclipse comenzará a las 6:56 (hora de Chile), la anularidad se iniciará a las 8:42 y el punto máximo llegará a las 9:12. El fin de la anularidad se registrará a las 9:47 y el eclipse parcial concluirá a las 11:27 en las regiones donde el fenómeno se observe completo.

Sin embargo, en Argentina la anularidad no será visible y el evento se presentará únicamente como eclipse solar parcial.

Cómo se verá el eclipse solar en el sur de Argentina

En el extremo sur del país, el eclipse solar de febrero tendrá un impacto leve pero perceptible durante las primeras horas de la mañana.

En la provincia de Santa Cruz, el eclipse parcial comenzará a las 7:10 y finalizará a las 7:44 (hora local).

En ciudades puntuales:

Río Gallegos : iniciará a las 7:16, alcanzará su máximo a las 7:27 y terminará a las 7:38. El oscurecimiento será del 0,23%.

: iniciará a las 7:16, alcanzará su máximo a las 7:27 y terminará a las 7:38. El oscurecimiento será del 0,23%. Río Grande : comenzará a las 7:07, llegará a su punto máximo a las 7:29 y concluirá a las 7:52. El oscurecimiento será del 1,93%.

: comenzará a las 7:07, llegará a su punto máximo a las 7:29 y concluirá a las 7:52. El oscurecimiento será del 1,93%. Ushuaia: empezará a las 7:04, tendrá su máximo a las 7:31 y finalizará a las 7:58. El oscurecimiento alcanzará el 3,31%.

En Tierra del Fuego, el fenómeno se extenderá entre las 7:04 y las 7:59.

Si bien el porcentaje de cobertura será bajo en comparación con otras regiones del planeta, el evento marcará el inicio del calendario astronómico 2026 para Argentina.

Qué ocurrirá en Punta Arenas y el sur de Chile

En Chile, el eclipse solar también se verá de forma parcial en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

En Punta Arenas, el fenómeno comenzará a las 7:07, alcanzará su visibilidad máxima a las 7:28 y finalizará a las 7:51, con un 1,82% de oscurecimiento.

En Puerto Williams, iniciará a las 7:04, llegará a su peak a las 7:31 y concluirá a las 7:58, con un 3,34% de oscurecimiento.

El inicio de la parcialidad se registrará cerca de la isla Hamond, en el archipiélago de Tierra del Fuego, a las 7:02, y concluirá a las 8:03 en punta Benedicto.

Qué es un eclipse solar anular

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se encuentra en fase de Luna Nueva y se alinea con la Tierra y el Sol, pero está cerca de su punto más alejado del planeta, conocido como apogeo. En esa posición, la Luna no cubre completamente el disco solar y deja visible un anillo de luz.

En el punto máximo del evento global, la Luna cubrirá hasta el 96% de la superficie del Sol en las zonas donde se observe la anularidad.

FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Los eclipses solares solo resultan visibles en las áreas donde cae la sombra de la Luna. Esa sombra se desplaza debido al movimiento constante de la Tierra y del satélite natural.

Cuántas personas podrán ver el eclipse solar

El eclipse solar del 17 de febrero de 2026 tendrá alcance mundial.

Se estima que:

176 millones de personas podrán ver al menos una parte del eclipse, lo que representa el 2,17% de la población mundial.

63 millones observarán al menos un 10% parcial.

17,6 millones verán al menos un 20% parcial.

2,28 millones podrán apreciar al menos un 30% parcial.

En Argentina no se registrará anularidad, por lo que el característico “anillo de fuego” no será visible desde el territorio nacional.

Cómo ver el eclipse solar de forma segura

Especialistas insisten en que nadie debe mirar el Sol directamente sin protección adecuada, incluso durante un eclipse parcial.

La NASA recomienda utilizar gafas especiales que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Antes de usarlas, cada persona debe inspeccionarlas y descartar aquellas que estén rayadas, rotas o dañadas.

Tampoco se debe observar el Sol a través de cámaras, telescopios o binoculares mientras se usan gafas para eclipse, ya que los rayos solares concentrados pueden atravesar el filtro y causar lesiones graves en los ojos.

Quienes no cuenten con gafas especiales pueden optar por un método indirecto como el proyector estenopeico. Este sistema utiliza una pequeña abertura en una cartulina para proyectar la imagen del Sol sobre una superficie cercana. Se debe mantener siempre la espalda hacia el Sol y mirar únicamente la proyección.

El eclipse solar de febrero ofrecerá una oportunidad para observar un fenómeno astronómico singular en el sur de Argentina y Chile, aunque con diferencias notorias en su intensidad según la ubicación.