El Gobierno provincial realizó la denuncia en el Juzgado Federal de Caleta Olivia -a cargo de Marta Yáñez– para solicitar que se investiguen los últimos acontecimientos sucedidos en la terminal marítima de Puerto Deseado. La presentación fue realizada por el propio gobernador, Claudio Vidal, y el ministro de Producción, Gustavo Martínez.

El Gobernador dialogó con La Opinión Zona Norte y precisó “no estar de acuerdo con lo que sucede en Puerto Deseado, la Provincia necesita reestructurar su economía y de la única forma que eso suceda es en base a la producción y generación de empleo”.

Destacó que hay inversiones que quieren llegar a la provincia desde otro países pero “cuando no se mantiene la paz social es difícil“, “aquí está siempre metida la política, lamentablemente”.

Precisó que “no es casualidad que ahora que existen propuestas interesantes para desarrollar la actividad pesquera aparecen de golpe puntos de conflicto y rompen con la paz social”, “empresas que operan no pueden hacerlo por dos o tres que claramente son mandados”, agregó.

Vidal marcó: “No me toman un solo puerto más, y la Provincia garantizará la paz social y el buen funcionamiento de los puertos”, “la decisión política de este gobierno es que no me toman un solo puerto más por más que estén dirigentes nacionales metidos en distintas maniobras para que nuestros puertos no funcionen”.

Repasó que en las últimas semanas logró “conseguir inversiones, se puso en marcha una planta que estuvo cerrada durante 14 años, hay nuevos trabajadores, ¿qué casualidad, no?”, dijo el Gobernador.

Insistió en su postura de abrir la milla 201 para brindar servicios a los buques pesqueros y aseguró que es una mirada compartida con gobernadores de la Patagonia.