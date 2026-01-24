Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Subsecretaria de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación dio a conocer cómo se movieron los puertos de Argentina en el 2025 motorizados por la actividad pesquera. La Opinión Austral ratificó que la región patagónica presenta un escenario de contrastes marcados entre Chubut y Santa Cruz.

En Chubut, el puerto de Rawson se consolida como un eje de crecimiento gracias a un incremento del 12% en sus desembarques totales, impulsado casi exclusivamente por la dinámica del langostino que alcanzó las 105 mil toneladas.

Por el contrario, Puerto Madryn experimentó una retracción general del 7%, explicada principalmente por una caída en las descargas de langostino que no logró ser compensada por el calamar illex, registró un aumento del 66% en esa terminal marítima.

Comodoro Rivadavia, aunque con volúmenes menores, mostró una recuperación porcentual notable apoyada en la descarga de merluza hubbsi del stock sur.

En Santa Cruz, el panorama operativo refleja una tendencia negativa más pronunciada. Puerto Deseado cerró el periodo con una caída del 15% en su volumen total, afectada por una reducción del 54% en los desembarques de langostino, aunque mantuvo cierta estabilidad por el calamar y la centolla.

Por su parte, Caleta Paula sufrió una baja del 20% en su actividad, vinculada directamente a la menor recepción de merluza hubbsi, que constituye el pilar fundamental de su operatoria portuaria.

Este “comportamiento dispar subraya la dependencia de los puertos santacruceños de recursos específicos que han mostrado mayor volatilidad en el último año, mientras que en Chubut la diversificación entre el calamar y el langostino (actividad desarrollada en aguas provinciales) ha permitido amortiguar de mejor manera las fluctuaciones del mercado y el recurso”, se indicó.

Estadísticas nacionales

A nivel nacional se regbistró un “crecimiento del 35% en las capturas de calamar illex durante 2025 fue el factor determinante para sostener los niveles de actividad en las terminales que cuentan con infraestructura para el procesamiento y logística de esta especie, marcando una brecha de competitividad frente a aquellos puertos que no lograron captar este flujo de descarga ante la merma del langostino“.

La disparidad en los resultados entre ambas jurisdicciones provinciales puso de relieve la importancia estratégica de la renovación de las flotas y la eficiencia en la prestación de servicios portuarios para atraer a los buques de altura.

El inicio tardío de la zafra del langostino en aguas nacionales impactó en todos los puertos de Argentina.

Mientras que la infraestructura de Chubut ha logrado absorber el desplazamiento de la actividad hacia el norte de la plataforma, los puertos de Santa Cruz enfrentan el desafío de reconvertir sus capacidades logísticas para mitigar el impacto de la estacionalidad y la migración biológica de las especies. La sostenibilidad del empleo en las plantas de procesamiento santacruceñas depende hoy, más que nunca, de una gestión integrada que permita equilibrar los costos operativos y fomentar la descarga de especies alternativas que compensen los ciclos de baja productividad de los recursos tradicionales.

Hacia el futuro, el análisis de las estadísticas pesqueras sugiere que la estabilidad de la industria en el litoral patagónico estará condicionada por la capacidad de implementar políticas de manejo que contemplen las particularidades regionales y las realidades de cada puerto.

La consolidación de la merluza hubbsi como un recurso estable, sumada a la excepcional performance del calamar, ofrece una base para la planificación a largo plazo, pero requiere de una visión federal que evite la concentración excesiva en unos pocos polos portuarios. Solo a través de una mejora en la conectividad y de incentivos que promuevan la descarga en puertos del sur profundo se podrá garantizar que la riqueza del mar argentino se traduzca en un desarrollo equitativo para todas las provincias con litoral marítimo.