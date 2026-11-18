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La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) difundió el relevamiento correspondiente a octubre de 2026 sobre los valores de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en siete localidades patagónicas. El informe ubica a Río Gallegos y Caleta Olivia al frente de los registros más elevados de la región para un hogar tipo 2, compuesto por cuatro integrantes.

La medición establece dos parámetros centrales para analizar el poder adquisitivo y los ingresos familiares. Por un lado, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) determina el umbral de la línea de indigencia, al calcular el monto mínimo necesario para cubrir exclusivamente los requerimientos nutricionales básicos. Por otro lado, la Canasta Básica Total (CBT) amplía ese cálculo incorporando bienes y servicios no alimentarios esenciales —como vestimenta, transporte, educación y salud— y define el límite de la línea de pobreza.

Últimos datos

Río Gallegos encabeza el listado con una CBT de $2.148.522 y una CBA de $972.182 para un hogar tipo 2. En el segundo lugar se ubica Caleta Olivia, donde una familia necesitó $2.144.344 para no caer bajo la línea de pobreza y $970.291 para superar el umbral de indigencia.

El tercer puesto corresponde a Comodoro Rivadavia, que registró una CBT de $2.134.959 y una CBA de $966.045. En esa ciudad chubutense, el valor por adulto equivalente alcanzó los $439.111, mientras que el aumento en comparación con el mes anterior fue del 2%.

En cuarto lugar aparece Trelew, con una Canasta Básica Total de $2.070.950 y una Canasta Básica Alimentaria de $937.081. El indicador por adulto equivalente se ubicó en $425.945, con un incremento intermensual del 1,9%.

Muy cerca se posiciona Puerto Madryn, en el quinto escalón, con una CBT de $2.065.028, idéntica CBA de $937.081, un adulto equivalente de $425.946 y una suba del 1,9% respecto de septiembre.

Hacia el tramo inferior de la tabla se encuentra Esquel, en el sexto lugar, donde la CBT llegó a $1.999.534 y la CBA a $904.766. Allí, el costo por adulto equivalente fue de $411.257 y la variación mensual marcó un 2%.

Finalmente, Ushuaia cerró el relevamiento de octubre con los valores más bajos entre las ciudades medidas. En la capital fueguina, el umbral de pobreza (CBT) se situó en $1.978.814 y el de indigencia (CBA) en $891.357, con un adulto equivalente de $405.162 y un ajuste del 1,9% frente al mes previo.

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Comparación intermensual

En Comodoro Rivadavia, la CBT de septiembre era de $2.093.096 y la CBA de $947.102, con un adulto equivalente de $430.500 y una suba previa del 2%. De un mes a otro, la canasta total aumentó $41.863 (+2%) y la alimentaria subió $18.943.

Por su parte, Puerto Madryn registraba en septiembre una CBT de $2.024.538 y una CBA de $916.080, con un adulto equivalente de $416.400 y un ajuste del 1,9%. En octubre, el costo total se incrementó en $40.490 (+1,9%) y el alimentario en $21.001.

En el caso de Trelew, el relevamiento previo partía de una CBT de $2.032.442 y una CBA de $919.609, con un adulto equivalente de $418.005 y una variación del 1,9%. La diferencia intermensual representó una suba de $38.508 (+1,9%) en la canasta total y de $17.472 en la alimentaria. Mientras tanto, Esquel marcaba en septiembre una CBT de $1.960.327 y una CBA de $887.026, con un adulto equivalente de $403.193 y una suba del 2%. Frente a octubre, la línea de pobreza subió $39.207 (+2%) y la de indigencia aumentó $17.740.

Por último, Ushuaia tenía en septiembre una CBT de $1.941.918 y una CBA de $874.737, con un adulto equivalente de $397.600 y un ajuste del 1,9%. En la comparación mensual, la canasta total trepó $36.896 (+1,9%) y la alimentaria $16.620.