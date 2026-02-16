Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El calendario astronómico de 2026 comenzará con un eclipse solar anular, un fenómeno que ocurre cuando la luna nueva se interpone entre la Tierra y el Sol, dejando visible únicamente la circunferencia de este. Ese borde luminoso es el denominado “anillo de fuego”.

El evento de mañana será visible en ciudades como Río Gallegos, Ushuaia y Punta Arenas, mientras que podrá ser observado de manera completa en la Antártida.

Horarios y visibilidad en la región

En Río Gallegos, el eclipse comenzará a las 7:16, tendrá tu punto máximo a las 7:27 y finalizará a las 7:38. La visibilidad será del 0,23%, con una duración total de 22 minutos.

En Ushuaia, el fenómeno tendrá una visibilidad mayor, alcanzando el 3,31%. El inicio está previsto a las 7:04, el máximo a las 7:31 y la finalización a las 7:58.

Por su parte, en Punta Arenas el evento se extenderá durante 44 minutos. Comenzará a las 7:07, tendrá su punto máximo a las 7:28 y concluirá a las 7:51.

En la Antártida el eclipse se observará de forma anular completa, lo que permitirá apreciar con claridad el característico anillo luminoso alrededor de la Luna.

¿Qué es un eclipse solar anular?

Un eclipse solar anular sucede cuando la Luna nueva se alinea de manera casi perfecta entre la Tierra y el Sol, pero al encontrarse cerca de su punto más lejano del planeta no logra cubrir completamente el disco solar. Esto provoca que quede visible un borde brillante alrededor de la sombra lunar, generando el llamado “anillo de fuego”.

El término “anular” proviene del latín annulus, que significa anillo. Si el anillo de fuego puede observarse al menos desde un punto del planeta, el fenómeno se clasifica como eclipse solar anular.

Así se ve un eclipse solar anular en su totalidad.

Este tipo de eclipses solo ocurre en fase de Luna nueva, cuando la Tierra, la Luna y el Sol están alineados en línea recta. En los lugares donde la anularidad es visible, el punto máximo puede extenderse durante varios minutos. De principio a fin, el fenómeno puede durar hasta seis horas a nivel global, aunque no en un mismo sitio.

La visibilidad del anillo puede variar desde menos de un segundo hasta aproximadamente 12 minutos, dependiendo de la ubicación geográfica.

Tras el evento del 17 de febrero, el próximo eclipse solar visible en la región será el 6 de febrero de 2027, ofreciendo una nueva oportunidad para que el cielo patagónico vuelva a convertirse en protagonista de un espectáculo astronómico.