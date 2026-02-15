Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras la inflación sigue acelerándose en todo el país, según los datos medidos por el INDEC, se conoció que Santa Cruz volvió a ser la provincia más cara de Argentina para llenar el changuito.

Según in reciente informe publicado por la consultora Analytica, la Patagonia lidera el ranking de mayor costo a la hora de comprar alimentos y bebidas, señaló “Noticias Argentinas”.

Uno por uno

En términos absolutos, Santa Cruz se consolidó como la provincia más costosa para abastecerse, con un valor de $911.587 por mes. El ranking de los distritos más caros es dominado íntegramente por la región patagónica:

Santa Cruz: $911.587

Chubut: $903.640

Tierra del Fuego: $891.399

Río Negro: $887.034

Neuquén: $867.078

De acuerdo al mismo relevamiento, la suba registrada entre diciembre ($890.350) y enero ($911.587) fue de $21.237 lo que implicó una suba del 2,38%.

El informe va en consonancia con el último relevamiento del INDEC, en enero pasado alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual a nivel regional, impulsada principalmente por los aumentos en carnes y derivados y en Verduras, tubérculos y legumbres.

El aceite de girasol mostró subas que oscilaron entre el 3% y el 5% en la mayoría de las provincias. Mismo panorama se evidenció con la hamburguesa, cuyos precios subieron entre el 4% y el 7% en todo el país. En la misma línea, las salchichas registraron aumentos de entre el 2% y el 4%.

Por su parte, el precio de la docena de huevos se mantuvo sin cambios en la mayoría de las jurisdicciones. La excepción se dio en la Ciudad de Buenos Aires, donde el valor mostró una baja del 1,3%.

La carne entre lso productos de mayor suba en los relevamientos.

Salarios

El informe también hizo hincapié en el peso del “changuito” sobre los ingresos. Aunque en la Patagonia los precios son mucho más altos, el impacto en el presupuesto familiar es menor debido a los niveles salariales de la región.

Santa Cruz encabezó el ranking de canastas más costosas y a su vez ocupó el segundo lugar en remuneraciones privadas, detrás de Neuquén. De esta manera, en la Patagonia una familia destina, en promedio, el 15,7% de la suma de dos salarios privados registrados para cubrir esta canasta.

En el Norte, en cambio, los precios son más bajos pero el costo de los alimentos representa el 29,7% de los ingresos familiares. Es decir, una familia en el NOA/NEA debe destinar casi el doble de su esfuerzo salarial para comprar exactamente lo mismo que una familia en el Sur.