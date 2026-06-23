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La provincia de La Pampa continúa conmocionada por el accidente ocurrido en el Bajo Giuliani que provocó la muerte de cuatro mujeres de una misma familia. Con el paso de las horas se confirmó que las víctimas fatales eran hermanas oriundas de la localidad de 25 de Mayo y que viajaban juntas para visitar a una familiar internada en la ciudad de Santa Rosa.

El siniestro se produjo durante la tarde-noche del lunes en la intersección de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 14, un sector conocido como Bajo Giuliani. La camioneta Ford EcoSport en la que se trasladaban las cinco mujeres siguió de largo en una intersección en forma de “T”, atravesó el sector de contención y terminó dentro de un espejo de agua.

El martes retiraron el vehículo del espejo de agua. FOTO: EL DIARIO DE LA PAMPA.

Como consecuencia del impacto y de la caída al canal, cuatro de las ocupantes quedaron atrapadas dentro del vehículo y fallecieron. La única sobreviviente fue la conductora, una mujer de 49 años que logró salir por sus propios medios y permanece internada fuera de peligro.

Quiénes eran las cuatro hermanas fallecidas

Las víctimas fueron identificadas como Cristina, Raquel, Olga y Estela Sosa, integrantes de una reconocida familia de 25 de Mayo.

Según informó Radio Génesis y replicaron medios pampeanos, Cristina Sosa era jubilada del Hospital Jorge Ahuad, donde trabajó durante varios años. La institución expresó públicamente sus condolencias tras conocerse la tragedia.

Raquel Sosa también se desempeñaba en el mismo centro de salud.

Por su parte, Olga Sosa trabajaba como portera en la Escuela 248 Crezca Grande, donde era conocida por la comunidad educativa.

Estela Sosa era ama de casa.

Las mujeres integraban una familia numerosa compuesta por ocho hermanos. Cinco de ellas habían emprendido el viaje hacia Santa Rosa para visitar a otra hermana que se encontraba internada.

Cómo fue el accidente en el Bajo Giuliani

De acuerdo con la información recopilada por La Opinión Austral, la camioneta circulaba por la Ruta Provincial 14 en dirección al empalme con la Ruta Nacional 35.

Por causas que son materia de investigación, el vehículo continuó su marcha en lugar de incorporarse a la Ruta 35. El cruce donde ocurrió el hecho tiene forma de “T”, por lo que quienes circulan por la Ruta 14 deben realizar una maniobra para continuar viaje por la ruta nacional.

Fuentes consultadas por La Opinión Austral señalaron que se trata de un sector con escasa iluminación durante la noche y que la Ruta Provincial 14 registra un tránsito considerablemente menor que la Ruta Nacional 35.

Tras seguir de largo en la intersección, la Ford EcoSport impactó contra el sector contiguo al cruce y cayó al espejo de agua existente en el Bajo Giuliani.

La tragedia ocurrió después de las 19 horas, cuando las condiciones de visibilidad ya eran reducidas.

Un antecedente reciente en el mismo sector

El Bajo Giuliani había sido escenario de otro incidente vial semanas atrás.

El 4 de junio una camioneta Volkswagen Amarok también continuó de largo en ese sector y terminó cayendo al agua. En aquella oportunidad, el conductor logró abandonar el vehículo y sobrevivió.

Ahora, el nuevo hecho reavivó la atención sobre las características del cruce ubicado entre la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 14, mientras la Justicia y los peritos avanzan en la investigación para determinar con exactitud qué ocurrió en los minutos previos a la tragedia que terminó con la vida de cuatro hermanas de la familia Sosa.

El rescate y el operativo durante toda la noche

Luego del accidente se desplegó un importante operativo de emergencia que incluyó efectivos policiales, bomberos, personal de tránsito, buzos tácticos, agentes de la Agencia de Investigaciones Científicas y unidades del Servicio de Emergencias Médicas.

Las tareas de rescate se desarrollaron durante varias horas debido a que las víctimas quedaron atrapadas dentro del habitáculo de la camioneta sumergida.

Durante la noche se logró recuperar tres de los cuerpos. Sin embargo, uno de ellos permaneció bajo el agua y recién pudo ser rescatado durante la mañana del martes, cuando continuaron los trabajos de búsqueda.

Las autoridades confirmaron posteriormente que el último cuerpo recuperado correspondía a la mujer de 54 años.

Para facilitar las tareas de rescate y preservar la seguridad de los equipos de emergencia, el tránsito sobre la Ruta Nacional 35 permaneció parcialmente restringido.

La única sobreviviente permanece internada

La conductora de la Ford EcoSport, de 49 años, fue la única ocupante que logró sobrevivir al siniestro. Según informaron voceros vinculados a la investigación, la mujer consiguió salir del vehículo tras la caída al agua y fue trasladada inicialmente para recibir asistencia médica.

Posteriormente quedó internada en el Hospital Segundo Taladriz de Toay y las autoridades sanitarias confirmaron que se encuentra fuera de peligro. Su testimonio será uno de los elementos que podrían resultar relevantes para reconstruir con precisión la secuencia que derivó en el accidente.

Una familia que viajaba para visitar a una hermana internada

La investigación permitió establecer que las cinco mujeres habían salido desde la localidad de 25 de Mayo con destino a Santa Rosa. El objetivo del viaje era visitar a una hermana que permanecía internada en el Hospital René Favaloro.

La tragedia ocurrió cuando faltaban pocos kilómetros para llegar a destino. El dato profundizó el impacto generado en la comunidad pampeana, ya que las víctimas se encontraban realizando un viaje familiar por razones vinculadas a la salud de otro integrante del grupo.

El dolor de 25 de Mayo

La noticia provocó una fuerte repercusión en la localidad de 25 de Mayo, donde las hermanas Sosa eran ampliamente conocidas por su trabajo y participación en distintas instituciones.

El intendente Leonel Monsalve manifestó en sus redes sociales: “Estimados vecinos, ante los hechos que hoy nos llenan de profundo dolor y conmoción, informamos que hasta tanto las autoridades competentes no emitan un parte oficial, no brindaremos información al respecto”.

Asimismo, agregó: “En estos momentos difíciles, creemos que debe primar el respeto, la prudencia y el acompañamiento a las familias afectadas, vecinos queridos y parte invaluable de nuestra comunidad”.

La viceintendenta Marina Álvarez también expresó su acompañamiento a los familiares de las víctimas y señaló que la comunidad atraviesa “un momento de profundo dolor”.

Duelo en el Hospital Jorge Ahuad

El Hospital Jorge Ahuad de 25 de Mayo, donde trabajaron Cristina y Raquel Sosa, comunicó medidas institucionales tras conocerse la tragedia.

Desde la dirección informaron que se decretó duelo institucional y que durante la jornada posterior al accidente el establecimiento brindaría atención únicamente a través del servicio de guardia.

En el comunicado difundido públicamente, las autoridades señalaron: “Ante el profundo dolor que atraviesa nuestra comunidad por los trágicos acontecimientos de público conocimiento, y especialmente por el fallecimiento de dos personas estrechamente vinculadas a la institución”.