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Ante la alerta por fuertes vientos que afecta a Santa Cruz, el Gobierno provincial dispuso un operativo integral para sostener el funcionamiento del sistema eléctrico. A través de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), se intensificaron tareas de mantenimiento y prevención en distintas localidades, con el objetivo de reducir riesgos de cortes de energía.

Las cuadrillas trabajan en el retensado de líneas y el recambio de materiales en redes de media tensión, priorizando la estabilidad del servicio y la capacidad de respuesta ante contingencias derivadas de las condiciones climáticas.

La estrategia implementada se basa en un abordaje territorial que combina la identificación de puntos críticos con intervenciones anticipadas. De esta manera, se busca evitar fallas en los alimentadores eléctricos y minimizar interrupciones prolongadas del servicio.

El gerente provincial de Energía de SPSE, Ariel Audisio, explicó que los trabajos apuntan a sostener la operatividad del sistema en contextos adversos. “Se están llevando a cabo todos los mantenimientos que hagan falta para evitar los cortes en situaciones climáticas desfavorables”, señaló.

Desde la empresa detallaron que las tareas se organizan en tres líneas de acción fundamentales:

Mantenimiento predictivo: basado en ensayos y mediciones sobre transformadores para anticipar fallas}

Mantenimiento preventivo: intervenciones programadas para evitar daños en la red

Mantenimiento correctivo: reparaciones urgentes ante averías generadas por factores externos

“Cuando se habla de mantenimiento, se habla de tres tipos: correctivo, preventivo y predictivo”, precisó Audisio.

Ariel Audisio, gerente provincial de Energía de SPSE.

Operativo en terreno y capacidad de respuesta

El despliegue operativo implica una coordinación permanente entre las distintas áreas técnicas y las guardias activas. En Río Gallegos, por ejemplo, el sistema cuenta con un equipo de alrededor de 25 trabajadores abocados a la atención de la red eléctrica.

Estos equipos trabajan de manera articulada con el Centro de Operaciones, desde donde se monitorean en tiempo real posibles anomalías en el sistema.

Para garantizar una respuesta rápida, SPSE mantiene un esquema de abastecimiento continuo de insumos clave. Según explicó el gerente de Energía, la compra de materiales se realiza mediante contrataciones directas, concursos de precios y licitaciones.

Este sistema permite contar con stock disponible para emergencias, incluyendo elementos como aisladores, conectores, morsetería y distintos tipos de herrajes utilizados en la red.

Recomendaciones y canales de contacto

Desde el Gobierno provincial advirtieron que, ante condiciones climáticas adversas, las líneas telefónicas pueden verse saturadas debido a la alta demanda.

En este contexto, se recordó que el canal oficial de contacto con Servicios Públicos es el 0800-222-7773, ya que la línea 422-322 dejó de estar operativa.

Además, se solicitó a la población extremar precauciones en la vía pública. “En caso de ver un conductor caído, no acercarse y dar aviso inmediato a los números oficiales”, indicaron desde la empresa.

Las autoridades remarcaron que la colaboración de la comunidad es clave para evitar accidentes y garantizar una respuesta eficiente ante cualquier eventualidad.