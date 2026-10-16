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El relevamiento de precios correspondiente a septiembre de 2026, difundido por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, detalla los valores de la Canasta Básica Total (CBT) —que marca la línea de pobreza para un hogar tipo 2— y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que delimita la indigencia—, además del costo por adulto equivalente y la variación mensual en cada localidad analizada.

En Comodoro Rivadavia, la CBT alcanzó los $2.093.096 y la CBA se posicionó en $947.102, con un adulto equivalente de $430.500 y un aumento del 2% en comparativa al mes anterior.

Por su parte, en Trelew, la línea de pobreza llegó a los $2.032.442 y la de indigencia a $919.609, registrando un adulto equivalente de $418.005 y una suba del 1,9%.

En Puerto Madryn, la Canasta Básica Total se ubicó en $2.024.538 y la Alimentaria en $916.080, con un valor por adulto equivalente de $416.400 y un incremento mensual del 1,9%.

En la ciudad chubutense de Esquel, el informe indicó una CBT de $1.960.327 y una CBA de $887.026, contabilizando un adulto equivalente de $403.193 y una variación positiva del 2%.

Finalmente, en Ushuaia, la línea de pobreza para un hogar tipo 2 se fijó en $1.941.918 y la de indigencia en $874.737, con un adulto equivalente de $397.600 y un incremento del 1,9% frente al periodo precedente.

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Antecedentes

Para dimensionar la evolución inflacionaria, el informe permite contrastar los registros con los valores observados durante agosto de 2026. En ese mes, Comodoro Rivadavia había registrado una Canasta Básica Total de $2.052.055, una Canasta Básica Alimentaria de $928.532 y un costo por adulto equivalente de $422.060.

En Trelew, la línea de pobreza en agosto se situaba en $1.994.442, mientras que la de indigencia alcanzaba los $902.462 y el costo por adulto equivalente cerraba en $410.210.

Por su parte, la ciudad de Puerto Madryn reportaba en el período anterior una CBT de $1.986.788, una CBA de $898.999 y un valor por adulto equivalente de $408.637.

En el caso de Esquel, los registros de agosto mostraban una Canasta Básica Total de $1.921.889, con una Canasta Básica Alimentaria de $869.633 y un adulto equivalente fijado en $395.287.

Por último, en Ushuaia, la línea de pobreza de agosto para un hogar tipo 2 se posicionaba en $1.905.709, la de indigencia en $858.427 y el valor por adulto equivalente en $390.194.