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El decano de la UTN Santa Cruz, Sebastián Puig, visitó los estudios de LU12 AM680 para analizar el presente de la educación superior argentina, la actualidad de las universidades nacionales tras la marcha federal y el trabajo de formación profesional que la facultad tecnológica desarrolla en la provincia.

“Creo que ha sido otra vez otra marcha ejemplar. Acá se sumaron gremios que para nosotros es importante y más como tecnológica que nació como obrera: Camioneros, Uocra, UDA, Judiciales, ATE“, sostuvo.

En esta línea, recordó que “el primer rector de la que era la Universidad Obrera lo designaba la CGT, eso es parte de nuestra historia en la universidad. Pero triste porque sea la quinta marcha en un periodo de tiempo muy corto, dos años y piquitos de esta parte, pidiendo que se respete no solamente una ley sancionada por el Congreso, sino ahora también fallos judiciales“.

“Cuando analizás los presupuestos podemos hablar que hay un capricho: el presupuesto que manda el Gobierno para este año de 7.2 billones es lo que las universidades pidieron el año pasado. Llega un punto que hasta pareciera un capricho con respecto a las universidades”, profundizó.

Al detallar el funcionamiento contable de la UTN Santa Cruz, indicó que demanda el 1% del presupuesto de la UTN general y precisó los números de la operatividad cotidiana: “Nosotros estamos pagando entre docentes y no docentes algo así como 350 millones o casi 300 millones de pesos por mes“.

“Eso va directo al bolsillo de los trabajadores y al consumo local. Después, en los gastos de funcionamiento nos van variando permanentemente: la última factura de gas de octubre fue de 5 millones y medio de pesos más o menos entre los dos medidores que hay”, precisó.

“El Gobierno manda el dinero a la cuenta del trabajador; para el imaginario hay bolsas que van y vienen con plata, pero el efectivo hace muchos años que no se usa más. El Estado deposita directamente en la cuenta del trabajador lo que la universidad indica qué debe pagar”, explicó.

“En los gastos de funcionamiento estamos con dos o tres meses de atraso en lo que la educación dice que deberíamos gastar, no en lo que efectivamente gastamos”, agregó sobre la metodología de las partidas salariales y operativas.

Ante la situación presupuestaria, explicó que la institución sostiene sus programas de asistencia a los alumnos: “La UTN las está sosteniendo, vamos achicando de otros programas para sostener porque en esta época es muy importante sostener las becas“.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 16 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

“En la provincia estaba la Beca 60 Años, que era una excelente beca y dejó de estar, una lástima. Hoy la beca de las mejores que hay debe ser la Belgrano, que es nacional, y después algunas empresas que están becando. Hoy la minería está empezando a becar porque a los sectores de la producción, donde estamos inmersos y a quienes formamos, les pasa que necesitan trabajadores formados“, repasó.

Sobre el valor social de los estudios superiores y el crecimiento de la oferta académica en Santa Cruz, afirmó: “Partamos de la base que hoy la única manera de tener movilidad social ascendente es estudiando, es su título universitario”.

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“Teníamos 400 matriculados al principio; quiero aclarar que matriculados no son alumnos sentados todos los días en los bancos, son los que están cursando al menos una materia y están dando vuelta. Hoy matriculados tenemos un poquito más de 1.800. Arrancamos hace 8 años con 400 y hoy estamos en 1.800″, puntualizó.

“Arrancamos hace 4 años con dos ingenierías y una tecnicatura y hoy tenemos tres ingenierías, más una cuarta que se abre el año que viene, más dos tecnicaturas y dos licenciaturas“, destacó.

Transformación académica

Analizó además el papel de la Argentina en el contexto regional y la adaptación de los trayectos formativos a las demandas del mercado laboral: “Creo que lo importante es que se pueda estudiar donde sea. Argentina en Sudamérica es de los países que menos universidades tiene por habitantes; para los que dicen que sobran, en realidad faltan”.

“La universidad no es ajena a lo que pasa en la sociedad. Pensar que lo que pasa en la universidad pasa por portapapeles distintos es no tener el menor conocimiento de nada. Hoy la sociedad demanda herramientas más rápidas“, argumentó.

En ese sentido, adelantó la reconversión de los planes de estudio y el lanzamiento de la Ingeniería en Minas: “Estamos en un punto de inflexión de las ingenierías y de cuestiones académicas. Se está empezando a venir el sistema de créditos que siempre se habló pero no aplicábamos”.

“La Ingeniería en Minas que vamos a abrir el año que viene, si la Coneau nos da el okay —que no hay por qué no hacerlo—, es una carrera que viene con menos horas de aula y más horas de campo“, adelantó.

“Se empezó a repensar las ingenierías y viene con un título intermedio, que es una tecnicatura en operaciones mineras. No es que podés estudiar solo la tecnicatura, hacés la ingeniería y al llegar al tercer año accedés a la titulación intermedia, porque las personas prefieren estudiar una tecnicatura de dos o tres años que le dé herramientas para tratar de conseguir trabajo”, aclaró.

“En una provincia como la nuestra no es menor, porque ese delta de ser técnico posiciona mejor a la persona para los trabajos que hay hoy. Hoy la minería es el motorcito de la economía de Santa Cruz hasta que Palermo Aike explote, que van a faltar unos años”, remarcó.

A su vez, repasó la identidad histórica de la institución: “A los tecnológicos, por el origen de Universidad Obrera, nos llamaban los ‘Rastacueros’ de segunda o los técnicos ‘Flor de Seibo’. Hay toda una carga ideológica en esto”.

“Hoy la tecnológica es la que más profesionales técnicos aporta, hemos llegado a tener más de la mitad de los ingenieros del país. Cuando hay condiciones la ingeniería es como una planta: le das luz, agua y temperatura, y crece. Siempre venimos con delay las universidades, venimos con un poco de atraso en esto”, reflexionó.

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En relación con el debate sobre el control de los fondos públicos y el arancelamiento universitario, el decano precisó: “Hablando sobre el financiamiento, de hecho abiertamente hablaban sobre el arancelamiento de la universidad —después recularon en chancleta y dicen que nunca lo dijeron, pero hay en YouTube un montón de videos del hoy presidente hablando de eso—, era el tema de las famosas auditorías, de que no estaban auditadas o no informaban lo que correspondía”.

“Esta facultad Santa Cruz no tiene fundaciones, asociaciones ni ningún tipo de entidad que acompañe; es solamente por sistema. En términos contables estamos auditados todos los días porque cada movimiento entra a la cuenta del Banco Nación de la universidad y todo sale por sistema”, detalló.

“Todas las universidades tienen un área de auditoría interna y ese personal trabaja directamente con la Sigen. La Sigen no es un órgano de contador de las universidades públicas porque las universidades son autónomas. Y a las universidades las tiene que auditar la AGN“, especificó.

“¿Por qué no había auditoría de la AGN? Porque este gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, no designaba a las personas que tenía que designar para que haga las auditorías. Ahora que se empezó a destrabar, la universidad entra en la auditoría de administración de la AGN”, agregó.

Asimismo, resaltó la creación de mecanismos de control locales: “Así y todo, nosotros tenemos cuatro o cinco auditorías por año de auditoría interna con esta persona que responde a la Sigen. Y además, la Facultad Santa Cruz generó un área de auditoría interna que casualmente hoy la auditora es funcionaria del Gobierno Provincial”.

“La auditoría es un ente que te va corrigiendo sobre la marcha. Lo aprobamos por consejo directivo y estamos en proceso de concurso de ese cargo para que tenga total independencia. Hay mucho mito con el tema de las auditorías”, sostuvo.

Respuestas

El diputado nacional José Luis Garrido (La Libertad Avanza) dijo que votó en contra del presupuesto universitario porque en la UTN Santa Cruz había corruptos. Sobre esto, Puig señaló: “No me interesa polemizar con el diputado. El diputado piensa lo que quiera, que diga lo que quiera. Uno mira el historial de cómo se viene votando y creo que no hay más que hablar“.

“Pero yo no era ajeno a la Facultad Santa Cruz. Tenía vínculo con quien era decano y conocía a la gente, aunque no era parte de la fundación ni de la facultad. Yo vuelvo a Gallegos a fin del 2015 y me sumo a colaborar; por eso después la asamblea de la facultad me dio por unanimidad la responsabilidad de empezar a corregir el timón y trabajar”, recordó.

“No me saco el lazo de nada, pero no para dar una respuesta de las tripas o en caliente: mucho show y poca educación pública le veo a esto. No tengo mucho más para decir que eso, porque si te interesara la educación pública harías lo que tenés que hacer, porque hasta ahora es todo jarabe de pico“, disparó.

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“Me parece que es mucho show y poco preocuparse por la educación; si mirás los votos, ya no tengo más nada que agregar”, concluyó el decano.

EN ESTA NOTA Ley de Financiamiento Universitario Sebastián Puig UTN SANTA CRUZ

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