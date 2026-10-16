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El decano de la UTN Santa Cruz, Sebastián Puig, visitó los estudios de LU12 AM680 para analizar el presente de la educación superior argentina, la actualidad de las universidades nacionales tras la marcha federal y el trabajo de formación profesional que la facultad tecnológica desarrolla en la provincia.

“Creo que ha sido otra vez otra marcha ejemplar. Acá se sumaron gremios que para nosotros es importante y más como tecnológica que nació como obrera: Camioneros, Uocra, UDA, Judiciales, ATE“, sostuvo.

En esta línea, recordó que “el primer rector de la que era la Universidad Obrera lo designaba la CGT, eso es parte de nuestra historia en la universidad. Pero triste porque sea la quinta marcha en un periodo de tiempo muy corto, dos años y piquitos de esta parte, pidiendo que se respete no solamente una ley sancionada por el Congreso, sino ahora también fallos judiciales“.

“Cuando analizás los presupuestos podemos hablar que hay un capricho: el presupuesto que manda el Gobierno para este año de 7.2 billones es lo que las universidades pidieron el año pasado. Llega un punto que hasta pareciera un capricho con respecto a las universidades”, profundizó.

Al detallar el funcionamiento contable de la UTN Santa Cruz, indicó que demanda el 1% del presupuesto de la UTN general y precisó los números de la operatividad cotidiana: “Nosotros estamos pagando entre docentes y no docentes algo así como 350 millones o casi 300 millones de pesos por mes“.

“Eso va directo al bolsillo de los trabajadores y al consumo local. Después, en los gastos de funcionamiento nos van variando permanentemente: la última factura de gas de octubre fue de 5 millones y medio de pesos más o menos entre los dos medidores que hay”, precisó.

“El Gobierno manda el dinero a la cuenta del trabajador; para el imaginario hay bolsas que van y vienen con plata, pero el efectivo hace muchos años que no se usa más. El Estado deposita directamente en la cuenta del trabajador lo que la universidad indica qué debe pagar”, explicó.

“En los gastos de funcionamiento estamos con dos o tres meses de atraso en lo que la educación dice que deberíamos gastar, no en lo que efectivamente gastamos”, agregó sobre la metodología de las partidas salariales y operativas.

Ante la situación presupuestaria, explicó que la institución sostiene sus programas de asistencia a los alumnos: “La UTN las está sosteniendo, vamos achicando de otros programas para sostener porque en esta época es muy importante sostener las becas“.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 16 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

“En la provincia estaba la Beca 60 Años, que era una excelente beca y dejó de estar, una lástima. Hoy la beca de las mejores que hay debe ser la Belgrano, que es nacional, y después algunas empresas que están becando. Hoy la minería está empezando a becar porque a los sectores de la producción, donde estamos inmersos y a quienes formamos, les pasa que necesitan trabajadores formados“, repasó.

Sobre el valor social de los estudios superiores y el crecimiento de la oferta académica en Santa Cruz, afirmó: “Partamos de la base que hoy la única manera de tener movilidad social ascendente es estudiando, es su título universitario”.

“Teníamos 400 matriculados al principio; quiero aclarar que matriculados no son alumnos sentados todos los días en los bancos, son los que están cursando al menos una materia y están dando vuelta. Hoy matriculados tenemos un poquito más de 1.800. Arrancamos hace 8 años con 400 y hoy estamos en 1.800″, puntualizó.

“Arrancamos hace 4 años con dos ingenierías y una tecnicatura y hoy tenemos tres ingenierías, más una cuarta que se abre el año que viene, más dos tecnicaturas y dos licenciaturas“, destacó.

Transformación académica

Analizó además el papel de la Argentina en el contexto regional y la adaptación de los trayectos formativos a las demandas del mercado laboral: “Creo que lo importante es que se pueda estudiar donde sea. Argentina en Sudamérica es de los países que menos universidades tiene por habitantes; para los que dicen que sobran, en realidad faltan”.

“La universidad no es ajena a lo que pasa en la sociedad. Pensar que lo que pasa en la universidad pasa por portapapeles distintos es no tener el menor conocimiento de nada. Hoy la sociedad demanda herramientas más rápidas“, argumentó.

En ese sentido, adelantó la reconversión de los planes de estudio y el lanzamiento de la Ingeniería en Minas: “Estamos en un punto de inflexión de las ingenierías y de cuestiones académicas. Se está empezando a venir el sistema de créditos que siempre se habló pero no aplicábamos”.

“La Ingeniería en Minas que vamos a abrir el año que viene, si la Coneau nos da el okay —que no hay por qué no hacerlo—, es una carrera que viene con menos horas de aula y más horas de campo“, adelantó.