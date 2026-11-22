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La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) difundió el relevamiento correspondiente a octubre de 2026 sobre los valores de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en siete localidades patagónicas. El informe ubica a Río Gallegos y Caleta Olivia con los registros más caros de la región para un hogar tipo 2, compuesto por cuatro integrantes.

Las carnes y sus derivados lideraron las subas en lo que va del año, pasando a representar hasta el 35% del total de la canasta alimentaria.

La medición distingue entre la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el umbral de la indigencia al cubrir solo alimentos esenciales, y la Canasta Básica Total (CBT), que suma servicios y bienes básicos —como transporte, salud, vestimenta y educación— para definir la línea de pobreza.

César Herrera, economista y director del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Qué fue lo que más subió

En declaraciones a LU12 AM680 Radio Río Gallegos, el economista César Herrera, director del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB, analizó la dinámica interna de los valores y el comportamiento de los distintos rubros durante el último año.

“En este año lo que se destaca es el aumento de la carne y sus derivados. Nosotros tenemos pollo, pescado, fiambres. Ese es un incremento muy potente“, señaló el especialista.

Al trazar una comparación de los últimos cinco años, precisó cómo varió el peso de este segmento dentro del presupuesto alimentario de una familia tipo. Históricamente, la carne ocupa alrededor del 30% de la canasta medida por la universidad, aunque en 2024 perdió terreno frente a otros productos como las frutas y las verduras.

“En el 2024 llegó al 20% o al 24%, y las frutas y las verduras en un par de meses las superaron con el 25%. Quiere decir que la carne había aumentado su precio relativamente más bajo que el resto de los alimentos. Después en 2025 recuperó un poquito y en lo que va del 2026 pasó adelante: llegamos a tener que la carne representaba el 35% de nuestra canasta“, puntualizó.

Lasd frutas y verduras hacia el alza. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Este peso en el presupuesto familiar se refleja en los valores de mostrador registrados durante octubre de 2026 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para la región patagónica, donde el cuadril promedió los $24.315 por kilo, la nalga rondó los $24.046 y el asado se ubicó en $20.544, mientras que la carne picada común alcanzó los $14.040 —el valor más elevado del país— frente a los $5.497 del kilo de pollo entero. En ciudades del sur santacruceño como Río Gallegos, relevamientos locales del sector cárnico muestran que los costos de flete y la barrera sanitaria empujan los cortes sin hueso incluso hacia la franja de los $24.000 a $27.000, ampliando la brecha frente a otros alimentos básicos de la canasta.

Frenos inflacionarios

Para el director del Observatorio de Economía, estos movimientos demuestran que la evolución de los valores no sigue un patrón uniforme, sino que responde a distintos factores del mercado.

“Esto es como una danza de los precios. Los precios no son tan lineales como uno supone. Hay veces que se quedan y hay veces que responden a distintos estímulos”, afirmó.

Herrera sostuvo que, si bien existe la percepción de que una suba del tipo de cambio se traslada de inmediato a las góndolas, actualmente operan límites concretos sobre la remarcación. Ejemplificó que, ante variaciones en el índice mayorista —que registró un 1,6% reciente tras haber marcado un 5% cuatro meses atrás—, los comercios minoristas enfrentan topes para volcar esos costos al consumidor final.

“Si el mayorista le pone eso al minorista y el minorista intenta trasladarlo, se va a encontrar con un tope: tanto el tipo de cambio es un ancla para la inflación como los salarios también son otro ancla para la inflación. Salarios que perdieron poder adquisitivo hacen que por ahí no se traslade todo eso a los precios y que se traslade más lentamente en el largo plazo”, explicó.

Metodología compartida

Herrera contextualizó los montos globales del informe de octubre, donde la Canasta Básica Total superó los 2.100.000 pesos —rozando los 2.200.000 pesos en Río Gallegos— y la Canasta Básica Alimentaria se acercó al millón de pesos para un hogar compuesto por dos adultos y dos niños.

El economista destacó que estas cifras coinciden con una reciente reelaboración metodológica presentada por Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), institución con la que el equipo de la UNPSJB mantiene contacto y recibe asesoramiento para complementar la medición indirecta de la pobreza con un método directo.

“Escuchaba con mucha atención a Agustín Salvia, que es del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Ellos tienen un equipo muy potente y reelaboraron la Canasta Básica Total y les da 2.100.000 pesos también, más o menos para ese momento”, indicó Herrera.

Esta coincidencia respalda los relevamientos patagónicos frente a las brechas habituales con las mediciones nacionales, donde la canasta de referencia se ubica en torno a 1.700.000 pesos. “Nosotros siempre decimos que intentamos identificar y tratar estos datos, pero esta reelaboración del Observatorio de la Deuda Social nos da una mayor pertinencia al trabajo que estamos haciendo“, concluyó.