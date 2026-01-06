Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ariel Amthauer, director de Lucha Contra Incendios Forestales y Emergencias, brindó por LU12 AM680 un panorama detallado sobre las tareas de combate que se desarrollan actualmente en el Parque Nacional Los Glaciares.

Brigadistas de Parques Nacionales y del Consejo Agrario Provincial continúan trabajando en el incendio forestal en cerro Huemul . Se rectificó que hasta el momento son 140 las hectáreas afectadas y que el dato se va ajustando a partir de las imágenes satelitales obtenidas que varían en calidad.

“La situación se encamina favorablemente gracias a un despliegue que incluye la asistencia de un avión hidrante provisto por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el apoyo del Aeroclub del Lago Argentino, entidad que facilitó una avioneta para vuelos de reconocimiento. Estas acciones permiten que el personal en zona obtenga una visión estratégica para la toma de decisiones, optimizando el trabajo de los brigadistas y el despliegue de las líneas de agua.

“Mientras (el fuego) se mantenga en la estepa patagónica, hablamos de entre 5 y 7 días de trabajo”, advirtió el director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias de Parques Nacionales, Ariel Amthauer.

A pesar de los avances, señaló que “el incendio se define técnicamente como activo en gran parte de su perímetro”. No obstante, las “proyecciones para la jornada actual -martes 6 de enero- son optimistas debido a una estabilización de las condiciones atmosféricas y una disminución en la intensidad del viento”, factor que en la provincia de Santa Cruz suele ser determinante para el comportamiento del fuego.

Esta mejora climática permitirá extender las horas de operación del avión hidrante, aunque se estima que serán necesarias varias jornadas adicionales de trabajo intenso antes de poder declarar un cambio en el estado del siniestro.

Inicio del fuego

Respecto al origen del fuego, Ariel Amthauer descartó “causas naturales, dado que no se registraron tormentas eléctricas en la zona durante el inicio del evento“.

Por lo tanto, “el incendio se atribuye directamente a la actividad humana, restando determinar mediante investigación si se trató de una negligencia, un descuido o un acto intencional”.

Elprofesional precisó en su diálogo con “La Decana de la Patagonia” que en el “terreno operan aproximadamente treinta personas entre personal de línea y de asistencia en pista”, a los que se suma la colaboración de bomberos, Protección Civil del Chaltén, fuerzas provinciales y empresas concesionarias que facilitan el traslado logístico de los brigadistas hacia el sector de Bahía Túnel“.

El bosque en peligro

Una de las mayores preocupaciones del operativo radica en evitar que las llamas alcancen el bosque de ñires ubicado en el cajón del río Túnel, una zona de vegetación densa característica del ecosistema patagónico. Las tácticas de combate se han priorizado sobre ese flanco derecho para impedir que el fuego transicione desde la estepa, donde el combustible es más liviano, hacia el bosque.

“Un eventual ingreso al área boscosa complicaría significativamente las tareas de control y extendería la duración de la emergencia por tiempo indefinido, por lo cual se mantienen los esfuerzos preventivos en ese sector estratégico”.

Finalmente, Amthauer realizó un “balance positivo sobre la capacidad de respuesta y el equipamiento de la Administración de Parques Nacionales”, “durante el último año se logró ejecutar el presupuesto planificado para la adquisición de herramientas críticas, motobombas e indumentaria de protección para los brigadistas de todo el país”.

Esta gestión administrativa, que incluye la estandarización de equipos y la formación continua del personal, ha permitido que actualmente el operativo en Los Glaciares cuente con los recursos técnicos y alimentarios necesarios para sostener el combate del fuego hasta lograr su extinción definitiva.